https://ria.ru/20240110/turisty-1920456969.html
В АТОР сообщили информацию о российских туристах в Эквадоре
В АТОР сообщили информацию о российских туристах в Эквадоре - РИА Новости, 10.01.2024
В АТОР сообщили информацию о российских туристах в Эквадоре
Туристов из России, отдыхающих по линии туроператоров, в охваченном беспорядками Эквадоре на данный момент нет, страна малоизвестна на российском туррынке,... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:36
2024-01-10T10:36
2024-01-10T10:39
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Туристов из России, отдыхающих по линии туроператоров, в охваченном беспорядками Эквадоре на данный момент нет, страна малоизвестна на российском туррынке, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "По имеющейся на данный момент информации, организованных российских туристов в Эквадоре нет. Страна малоизвестна на туристическом рынке, логистика для поездок в Эквадор из России сложная", - сообщили в АТОР. Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в столице страны Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы позднее удалось освободить живыми. Во вторник Нобоа объявил, что страна находится в состоянии внутреннего вооруженного конфликта, и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.
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Штурм захваченной телестудии в Эквадоре и арест вооруженной группировки
Штурм захваченной телестудии в Эквадоре и арест вооруженной группировки
2024-01-10T10:36
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в мире, эквадор, россия, кито, ассоциация туроператоров россии (атор), беспорядки в эквадоре, новости - туризм
В мире, Эквадор, Россия, Кито, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Беспорядки в Эквадоре, Туризм, Новости - Туризм
В АТОР сообщили информацию о российских туристах в Эквадоре
АТОР: туристов из РФ, отдыхающих по линии туроператоров, в Эквадоре нет
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Туристов из России, отдыхающих по линии туроператоров, в охваченном беспорядками Эквадоре на данный момент нет, страна малоизвестна на российском туррынке, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«
"По имеющейся на данный момент информации, организованных российских туристов в Эквадоре нет. Страна малоизвестна на туристическом рынке, логистика для поездок в Эквадор из России сложная", - сообщили в АТОР.
Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в столице страны Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы позднее удалось освободить живыми.
Во вторник Нобоа объявил, что страна находится в состоянии внутреннего вооруженного конфликта, и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.
СМИ: сотни журналистов призвали принять меры из-за ситуации в Эквадоре