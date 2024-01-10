https://ria.ru/20240110/trump-1920610677.html
Опрос: половина республиканцев намерены голосовать за Трампа на праймериз
Опрос: половина республиканцев намерены голосовать за Трампа на праймериз - РИА Новости, 10.01.2024
Опрос: половина республиканцев намерены голосовать за Трампа на праймериз
Почти половина избирателей на внутрипартийных праймериз республиканцев планируют проголосовать за экс-лидера США Дональда Трампа, который продолжает значительно РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T20:23
2024-01-10T20:23
2024-01-10T20:23
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Почти половина избирателей на внутрипартийных праймериз республиканцев планируют проголосовать за экс-лидера США Дональда Трампа, который продолжает значительно опережать своих соперников, свидетельствуют данные опроса агентства Reuters и международной исследовательской компании Ipsos. Экс-президент является предпочтительным кандидатом для 49% респондентов, идентифицировавших себя как сторонники республиканцев. Бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли поддержали бы 12% республиканцев, а действующего губернатора Флориды Рона Десантиса - 11%. Предпринимателя Вивека Рамасвами поддержали 4% участников опроса, в то время как ни один другой кандидат не набрал более 2%. Около 18% опрошенных заявили, что не знают, кого поддержать. Интернет-опрос проводился с 3 по 9 января, в нем принял участие 1941 американец из числа республиканских сторонников. Статистическая погрешность составляет плюс-минус три процентных пункта. Опрос практически не изменил лидирующие позиции Трампа, хотя он проводился на фоне публикации следственного досье по делу финансиста Джеффри Эпстина, обвиненного в торговле несовершеннолетними девушками. В некоторых рассекреченных документах Трампу приписывалось использование услуг Эпстина.
https://ria.ru/20240103/mir-1916054582.html
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в мире, сша, южная каролина, флорида, никки хейли, дональд трамп, рон десантис
В мире, США, Южная Каролина, Флорида, Никки Хейли, Дональд Трамп, Рон Десантис
Опрос: половина республиканцев намерены голосовать за Трампа на праймериз
Reuters: 49% республиканцев намерены проголосовать за Трампа на праймериз