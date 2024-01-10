https://ria.ru/20240110/trump-1920578408.html

Еврокомиссар предупредил об опасности для Европы, если в США выберут Трампа

Еврокомиссар предупредил об опасности для Европы, если в США выберут Трампа - РИА Новости, 10.01.2024

Еврокомиссар предупредил об опасности для Европы, если в США выберут Трампа

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европа останется "сама по себе" в случае избрания президентом США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T17:39

2024-01-10T17:39

2024-01-10T17:39

в мире

сша

европа

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европа останется "сама по себе" в случае избрания президентом США Дональда Трампа, сообщает издание Politico. Ранее Бретон предложил создать оборонный фонд ЕС объемом в 100 миллиардов евро для наращивания производства вооружений в объединении. "Он (Трамп - ред.) может вернуться. Поэтому сейчас, больше чем когда-либо, мы осознаем, что мы сами по себе, конечно. Мы являемся членами НАТО, почти все. Конечно, у нас есть союзники, но у нас нет другого выбора, кроме как значительно увеличить эти показатели и быть готовыми, что бы ни случилось", - заявил Бретон. При этом он напомнил, что будучи президентом США Трамп в 2020 году предупреждал ЕС, что США не придут на помощь Европе, если та подвергнется военному нападению. "Вы должны понять, что если Европа подвергнется атаке, мы никогда не придем помогать вам и поддерживать вас", - заявлял Трамп главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, вспоминает Бретон. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.

https://ria.ru/20231210/neft-1914602482.html

https://ria.ru/20231217/tramp-1916236573.html

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато