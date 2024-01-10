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Еврокомиссар предупредил об опасности для Европы, если в США выберут Трампа - РИА Новости, 10.01.2024
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17:39 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/trump-1920578408.html
Еврокомиссар предупредил об опасности для Европы, если в США выберут Трампа
Еврокомиссар предупредил об опасности для Европы, если в США выберут Трампа - РИА Новости, 10.01.2024
Еврокомиссар предупредил об опасности для Европы, если в США выберут Трампа
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европа останется "сама по себе" в случае избрания президентом США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T17:39
2024-01-10T17:39
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европа останется "сама по себе" в случае избрания президентом США Дональда Трампа, сообщает издание Politico. Ранее Бретон предложил создать оборонный фонд ЕС объемом в 100 миллиардов евро для наращивания производства вооружений в объединении. "Он (Трамп - ред.) может вернуться. Поэтому сейчас, больше чем когда-либо, мы осознаем, что мы сами по себе, конечно. Мы являемся членами НАТО, почти все. Конечно, у нас есть союзники, но у нас нет другого выбора, кроме как значительно увеличить эти показатели и быть готовыми, что бы ни случилось", - заявил Бретон. При этом он напомнил, что будучи президентом США Трамп в 2020 году предупреждал ЕС, что США не придут на помощь Европе, если та подвергнется военному нападению. "Вы должны понять, что если Европа подвергнется атаке, мы никогда не придем помогать вам и поддерживать вас", - заявлял Трамп главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, вспоминает Бретон. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.
https://ria.ru/20231210/neft-1914602482.html
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в мире, сша, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато
В мире, США, Европа, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, НАТО
Еврокомиссар предупредил об опасности для Европы, если в США выберут Трампа

Бретон: в случае избрания Трампа президентом США Европа останется сама по себе

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европа останется "сама по себе" в случае избрания президентом США Дональда Трампа, сообщает издание Politico.
Ранее Бретон предложил создать оборонный фонд ЕС объемом в 100 миллиардов евро для наращивания производства вооружений в объединении.
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"Он (Трамп - ред.) может вернуться. Поэтому сейчас, больше чем когда-либо, мы осознаем, что мы сами по себе, конечно. Мы являемся членами НАТО, почти все. Конечно, у нас есть союзники, но у нас нет другого выбора, кроме как значительно увеличить эти показатели и быть готовыми, что бы ни случилось", - заявил Бретон.
При этом он напомнил, что будучи президентом США Трамп в 2020 году предупреждал ЕС, что США не придут на помощь Европе, если та подвергнется военному нападению.
«
"Вы должны понять, что если Европа подвергнется атаке, мы никогда не придем помогать вам и поддерживать вас", - заявлял Трамп главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, вспоминает Бретон.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.
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