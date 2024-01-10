Еврокомиссар предупредил об опасности для Европы, если в США выберут Трампа
Бретон: в случае избрания Трампа президентом США Европа останется сама по себе
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европа останется "сама по себе" в случае избрания президентом США Дональда Трампа, сообщает издание Politico.
Ранее Бретон предложил создать оборонный фонд ЕС объемом в 100 миллиардов евро для наращивания производства вооружений в объединении.
"Он (Трамп - ред.) может вернуться. Поэтому сейчас, больше чем когда-либо, мы осознаем, что мы сами по себе, конечно. Мы являемся членами НАТО, почти все. Конечно, у нас есть союзники, но у нас нет другого выбора, кроме как значительно увеличить эти показатели и быть готовыми, что бы ни случилось", - заявил Бретон.
При этом он напомнил, что будучи президентом США Трамп в 2020 году предупреждал ЕС, что США не придут на помощь Европе, если та подвергнется военному нападению.
«
"Вы должны понять, что если Европа подвергнется атаке, мы никогда не придем помогать вам и поддерживать вас", - заявлял Трамп главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, вспоминает Бретон.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.