https://ria.ru/20240110/troitsa-1920505602.html
Центр Грабаря рассказал о транспортировке "Троицы" в храм Христа Спасителя
Центр Грабаря рассказал о транспортировке "Троицы" в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 10.01.2024
Центр Грабаря рассказал о транспортировке "Троицы" в храм Христа Спасителя
Изменений или ухудшений в состоянии иконы Андрея Рублева "Святая Троица" на момент транспортировки в храм Христа Спасителя не зафиксировано, сообщил РИА Новости РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:42
2024-01-10T13:42
2024-01-10T14:05
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Изменений или ухудшений в состоянии иконы Андрея Рублева "Святая Троица" на момент транспортировки в храм Христа Спасителя не зафиксировано, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев.Икона была доставлена в столичный храм Христа Спасителя из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря 5 января. Она пробудет в храме до 23 июня - дня Святой Троицы, а затем будет доставлена в Троице-Сергиеву лавру."К моменту перевозки икона была осмотрена совместно специалистами Центра имени Грабаря и Третьяковской галереи. Было зафиксировано отсутствие изменения (ухудшения) состояния сохранности иконы", - сказал Сергеев.Он также добавил, что "Троица" перед упаковкой и транспортировкой в храм Христа Спасителя была осмотрена представителями РПЦ с оформлением необходимых документов.Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.С середины июля "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий находилась в Центре Грабаря в специальном помещении с климат-контролем и системами кондиционирования для ее хранения.
https://ria.ru/20231102/troitsa-1906967473.html
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москва, россия, русская православная церковь
Религия, Москва, Россия, Русская православная церковь
Центр Грабаря рассказал о транспортировке "Троицы" в храм Христа Спасителя
Центр Грабаря: при транспортировке "Троицы" не было зафиксировано ухудшений
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Изменений или ухудшений в состоянии иконы Андрея Рублева "Святая Троица" на момент транспортировки в храм Христа Спасителя не зафиксировано, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев.
Икона была доставлена в столичный храм Христа Спасителя из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря 5 января. Она пробудет в храме до 23 июня - дня Святой Троицы, а затем будет доставлена в Троице-Сергиеву лавру.
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"К моменту перевозки икона была осмотрена совместно специалистами Центра имени Грабаря и Третьяковской галереи
. Было зафиксировано отсутствие изменения (ухудшения) состояния сохранности иконы", - сказал Сергеев.
Он также добавил, что "Троица" перед упаковкой и транспортировкой в храм Христа Спасителя была осмотрена представителями РПЦ с оформлением необходимых документов.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин
распорядился вернуть церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
С середины июля "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий находилась в Центре Грабаря в специальном помещении с климат-контролем и системами кондиционирования для ее хранения.
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