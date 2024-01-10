https://ria.ru/20240110/tovary-1920425438.html

В Минпромторге рассказали о росте спроса на товары отечественных брендов

В Минпромторге рассказали о росте спроса на товары отечественных брендов - РИА Новости, 10.01.2024

В Минпромторге рассказали о росте спроса на товары отечественных брендов

В сегменте легкой промышленности наблюдается рост спроса на товары отечественных брендов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T07:10

2024-01-10T07:10

2024-01-10T12:50

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

роскачество

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В сегменте легкой промышленности наблюдается рост спроса на товары отечественных брендов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. "Если говорить о сегменте легпрома в целом, то покупатели отмечают, что на один ушедший иностранный бренд им удалось для себя открыть до десяти новых российских", — отметили в ведомстве.Устойчивый рост спроса на российские бренды подтверждают и представители маркетплейсов, добавили в Минпромторге. Ранее вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости также рассказал, что в стране наблюдается устойчивая тенденция к росту потребления отечественной парфюмерно-косметической продукции. Так, по данным Роскачества, 47 процентов россиян в 2023 году либо полностью перешли на отечественные бренды, либо стали чаще их покупать.

https://ria.ru/20231213/importozameschenie-1915599048.html

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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), роскачество