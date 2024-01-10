https://ria.ru/20240110/tovarooborot-1920423976.html
Товарооборот России и Бразилии в декабре вырос в 1,8 раза
Товарооборот России и Бразилии в декабре вырос в 1,8 раза - РИА Новости, 10.01.2024
Товарооборот России и Бразилии в декабре вырос в 1,8 раза
Товарооборот России и Бразилии в декабре вырос в 1,8 раза и впервые достиг 1,6 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных бразильской... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T06:04
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Товарооборот России и Бразилии в декабре вырос в 1,8 раза и впервые достиг 1,6 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных бразильской статслужбы.Так, латиноамериканская страна в конце прошлого года ввезла из России товаров на 1,5 миллиарда долларов, что стало максимальным объемом закупок за современную историю.Главным товаром импорта стали нефтепродукты — рекордные 1,5 миллиона тонн стоимостью 1,14 миллиарда долларов. Россия стала крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Бразилию. На втором месте — США с 413,5 тысячи тонн, тройку лидеров замыкают Нидерланды (108,6 тысячи тонн).Также в декабре Бразилия импортировала из России удобрения на 304,4 миллиона долларов, железо и сталь на 14 миллионов долларов и уран на десять миллионов долларов.Экспорт Бразилии в Россию сократился на 17% — до 63,6 миллиона долларов. В основном поставлялись мясо (30 миллионов долларов), кофе (17 миллионов долларов) и арахис (11 миллионов долларов).Дефицит Бразилии в торговле с Россией вырос до максимальных значений за все время двусторонней торговли: по итогам декабря он составил 1,46 миллиарда долларов.
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экономика, россия, бразилия, сша
Экономика, Россия, Бразилия, США
Товарооборот России и Бразилии в декабре вырос в 1,8 раза
Товарооборот России и Бразилии в декабре вырос до рекордных 1,6 млрд долларов
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Товарооборот России и Бразилии в декабре вырос в 1,8 раза и впервые достиг 1,6 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных бразильской статслужбы.
Так, латиноамериканская страна в конце прошлого года ввезла из России товаров на 1,5 миллиарда долларов, что стало максимальным объемом закупок за современную историю.
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Главным товаром импорта стали нефтепродукты — рекордные 1,5 миллиона тонн стоимостью 1,14 миллиарда долларов. Россия стала крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Бразилию. На втором месте — США
с 413,5 тысячи тонн, тройку лидеров замыкают Нидерланды
(108,6 тысячи тонн).
Также в декабре Бразилия импортировала из России удобрения на 304,4 миллиона долларов, железо и сталь на 14 миллионов долларов и уран на десять миллионов долларов.
Экспорт Бразилии в Россию сократился на 17% — до 63,6 миллиона долларов. В основном поставлялись мясо (30 миллионов долларов), кофе (17 миллионов долларов) и арахис (11 миллионов долларов).
Дефицит Бразилии в торговле с Россией вырос до максимальных значений за все время двусторонней торговли: по итогам декабря он составил 1,46 миллиарда долларов.
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