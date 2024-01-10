https://ria.ru/20240110/telekanaly-1920603931.html
В Молдавии раскритиковали отказ властей вернуть в эфир 12 телеканалов
В Молдавии раскритиковали отказ властей вернуть в эфир 12 телеканалов - РИА Новости, 10.01.2024
В Молдавии раскритиковали отказ властей вернуть в эфир 12 телеканалов
Экс-вице-премьер Молдавии Александр Муравский считает надуманными предлоги правительства оставить без лицензий 12 оппозиционных телеканалов, отметив отсутствие... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T19:29
2024-01-10T19:29
2024-01-10T19:29
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КИШИНЕВ, 10 янв – РИА Новости. Экс-вице-премьер Молдавии Александр Муравский считает надуманными предлоги правительства оставить без лицензий 12 оппозиционных телеканалов, отметив отсутствие полномочий у Комитета стратегических инвестиций, на которое возложено решение этого вопроса. Ранее в среду официальный представитель правительства республики Даниел Водэ заявил, что телеканалы, у которых были отозваны лицензии, не возобновят свою работу. По его словам, созданный при правительстве Комитет стратегических инвестиций выступил с рекомендацией не активировать лицензии, пока не выяснится, кто стоит за этими телеканалами. "Даже в самых крутых фантазиях не могло прийти в голову то, до чего додумались… Из какой ямы всплыл, какое отношение имеет к проблеме и какими юридическими полномочиями располагает какой-то Комитет стратегических инвестиций, о котором никто не слышал, - непонятно. Но теперь не удивлюсь, если в следующий раз лицензии не будут восстановлены, пока ассоциация ассенизаторов не проверит туалеты в студиях на соответствие европейским стандартам", - написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook*. Ранее в Молдавии правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) - по требованию Службы информации и безопасности страны и под предлогом борьбы с "российской пропагандой" - ввела запрет на трансляцию российских телеканалов. Также были заблокированы сайты российских газет и онлайн-изданий. Кроме того, в республике были закрыты местные оппозиционные телеканалы и интернет-СМИ. В Молдавии летом прошлого года вступил в силу закон о создании Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Президент страны Майя Санду прямо заявляла, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также против "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию. В октябре 2023 года на должность главы центра парламент утвердил экс-главу МВД Молдавии Анну Ревенко. Парламент республики утвердил "концепцию борьбы с дезинформацией и манипулированием информацией" на 2024–2028 годы, а также структуру и численность организации, на которую возложены эти обязанности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html
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в мире, молдавия, россия, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Майя Санду
В Молдавии раскритиковали отказ властей вернуть в эфир 12 телеканалов
Муравский раскритиковал власти Молдавии за отказ вернуть в эфир 12 телеканалов
КИШИНЕВ, 10 янв – РИА Новости. Экс-вице-премьер Молдавии Александр Муравский считает надуманными предлоги правительства оставить без лицензий 12 оппозиционных телеканалов, отметив отсутствие полномочий у Комитета стратегических инвестиций, на которое возложено решение этого вопроса.
Ранее в среду официальный представитель правительства республики Даниел Водэ заявил, что телеканалы, у которых были отозваны лицензии, не возобновят свою работу. По его словам, созданный при правительстве Комитет стратегических инвестиций выступил с рекомендацией не активировать лицензии, пока не выяснится, кто стоит за этими телеканалами.
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"Даже в самых крутых фантазиях не могло прийти в голову то, до чего додумались… Из какой ямы всплыл, какое отношение имеет к проблеме и какими юридическими полномочиями располагает какой-то Комитет стратегических инвестиций, о котором никто не слышал, - непонятно. Но теперь не удивлюсь, если в следующий раз лицензии не будут восстановлены, пока ассоциация ассенизаторов не проверит туалеты в студиях на соответствие европейским стандартам", - написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook*.
Ранее в Молдавии правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) - по требованию Службы информации и безопасности страны и под предлогом борьбы с "российской пропагандой" - ввела запрет на трансляцию российских телеканалов. Также были заблокированы сайты российских газет и онлайн-изданий. Кроме того, в республике были закрыты местные оппозиционные телеканалы и интернет-СМИ.
В Молдавии летом прошлого года вступил в силу закон о создании Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Президент страны Майя Санду прямо заявляла, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также против "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию. В октябре 2023 года на должность главы центра парламент утвердил экс-главу МВД Молдавии Анну Ревенко. Парламент республики утвердил "концепцию борьбы с дезинформацией и манипулированием информацией" на 2024–2028 годы, а также структуру и численность организации, на которую возложены эти обязанности.
Оппозиция в Молдавии раскритиковала референдум Санду по вступлению в ЕС
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская