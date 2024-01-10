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Путин поднял вопрос о транспортной доступности для участников СВО - РИА Новости, 10.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:19 10.01.2024 (обновлено: 13:20 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/svo-1920501335.html
Путин поднял вопрос о транспортной доступности для участников СВО
Путин поднял вопрос о транспортной доступности для участников СВО - РИА Новости, 10.01.2024
Путин поднял вопрос о транспортной доступности для участников СВО
Проблема транспортной доступности должна приниматься во внимание для участников СВО в плане прибытия вовремя на место службы, например, из отпуска, заявил... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:19
2024-01-10T13:20
специальная военная операция на украине
общество
россия
анадырь
владимир путин
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АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Проблема транспортной доступности должна приниматься во внимание для участников СВО в плане прибытия вовремя на место службы, например, из отпуска, заявил президент России Владимир Путин. "Транспортная схема – это, конечно, нужно отработать, чтобы здесь не было сбоев. Если объективно возникают вещи, когда военнослужащий не может вернуться вовремя в силу объективных обстоятельств, связанных с трудностями транспортной схемы, то это же легко должно быть подтверждено соответствующими документами", - сказал Путин на встрече с жителями Анадыря. Он отметил, что сам собирался лететь в Якутию, но пришлось отменить поездку из-за нелетной погоды, однако она все равно состоится позже. При этом это конкретный сбой транспортной схемы, который может происходить сплошь и рядом, пояснил президент. По его словам, в министерстве обороны должна быть отработана схема предоставления необходимых документов о транспортных проблемах, чтобы вопросы решались автоматически, а не с помощью приостановления выплат военнослужащим.
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общество, россия, анадырь, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Анадырь, Владимир Путин
Путин поднял вопрос о транспортной доступности для участников СВО

Путин: нужно рассмотреть проблему транспортной доступности для участников СВО

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря
Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря
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АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Проблема транспортной доступности должна приниматься во внимание для участников СВО в плане прибытия вовремя на место службы, например, из отпуска, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Транспортная схема – это, конечно, нужно отработать, чтобы здесь не было сбоев. Если объективно возникают вещи, когда военнослужащий не может вернуться вовремя в силу объективных обстоятельств, связанных с трудностями транспортной схемы, то это же легко должно быть подтверждено соответствующими документами", - сказал Путин на встрече с жителями Анадыря.
Он отметил, что сам собирался лететь в Якутию, но пришлось отменить поездку из-за нелетной погоды, однако она все равно состоится позже. При этом это конкретный сбой транспортной схемы, который может происходить сплошь и рядом, пояснил президент.
По его словам, в министерстве обороны должна быть отработана схема предоставления необходимых документов о транспортных проблемах, чтобы вопросы решались автоматически, а не с помощью приостановления выплат военнослужащим.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияАнадырьВладимир Путин
 
 
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