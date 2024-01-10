https://ria.ru/20240110/svo-1920501335.html

Путин поднял вопрос о транспортной доступности для участников СВО

Путин поднял вопрос о транспортной доступности для участников СВО - РИА Новости, 10.01.2024

Путин поднял вопрос о транспортной доступности для участников СВО

Проблема транспортной доступности должна приниматься во внимание для участников СВО в плане прибытия вовремя на место службы, например, из отпуска, заявил... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:19

2024-01-10T13:19

2024-01-10T13:20

специальная военная операция на украине

общество

россия

анадырь

владимир путин

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АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Проблема транспортной доступности должна приниматься во внимание для участников СВО в плане прибытия вовремя на место службы, например, из отпуска, заявил президент России Владимир Путин. "Транспортная схема – это, конечно, нужно отработать, чтобы здесь не было сбоев. Если объективно возникают вещи, когда военнослужащий не может вернуться вовремя в силу объективных обстоятельств, связанных с трудностями транспортной схемы, то это же легко должно быть подтверждено соответствующими документами", - сказал Путин на встрече с жителями Анадыря. Он отметил, что сам собирался лететь в Якутию, но пришлось отменить поездку из-за нелетной погоды, однако она все равно состоится позже. При этом это конкретный сбой транспортной схемы, который может происходить сплошь и рядом, пояснил президент. По его словам, в министерстве обороны должна быть отработана схема предоставления необходимых документов о транспортных проблемах, чтобы вопросы решались автоматически, а не с помощью приостановления выплат военнослужащим.

https://ria.ru/20240110/garantii-1920500268.html

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общество, россия, анадырь, владимир путин