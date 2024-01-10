Умер сценарист фильма "Адъютант его превосходительства" Игорь Болгарин
Сценарист фильма "Адъютант его превосходительства" Игорь Болгарин умер в 94 года
© Sputnik / Арам НерсесянСвеча
© Sputnik / Арам Нерсесян
Свеча . Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Советский и российский киносценарист, писатель и режиссер Игорь Болгарин скончался на 95-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
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"Девятого января 2024 года на 95-м году ушел из жизни советский и российский писатель, киносценарист, режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Болгарин Игорь Яковлевич", - говорится в сообщении.
Наибольшую известность Болгарину принесли работы над фильмами: "Адъютант его превосходительства" (в соавторстве с Георгием Северским), "На графских развалинах", "Дерсу Узала", "Суровые километры", "Дума о Ковпаке: Набат", "Дума о Ковпаке: Буран", "Девять жизней Нестора Махно".
Добавляется, что о времени и месте прощания будет известно позднее.
Союз кинематографистов России и Гильдия кинодраматургов СК России выразили соболезнования родным и близким Игоря Болгарина.
Болгарин начал писательскую деятельность в 1950-е годы. С 1952 по 1953 год он был штатным литературным сотрудником газеты "Комсомольская правда", а в 1954 году окончил сценарный факультет ВГИКа (мастерская Евгения Габриловича и Ильи Вайсфельда) и начал работать на киностудии "Центрнаучфильм". Болгарин писал сценарии для научно-популярных и документальных фильмов. С 1974 года преподавал на кафедре кинофотомастерства Московского института культуры. В 1979 году Игорю Болгарину было присвоено ученое звание доцента.
Игорь Болгарин – лауреат Ломоносовской премии ("Секрет НСЕ"), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых ("Адъютант его превосходительства"), Заслуженный деятель Украинской ССР. За сценарий "Дума о Ковпаке" награжден золотой медалью им. А. Довженко. Награжден орденом "Знак почета". Заслуженный деятель искусств Российской Федерации – за заслуги в области искусства. За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю трудовую деятельность награжден орденом Дружбы.