https://ria.ru/20240110/stsenarist-1920414220.html

Умер сценарист фильма "Адъютант его превосходительства" Игорь Болгарин

Умер сценарист фильма "Адъютант его превосходительства" Игорь Болгарин - РИА Новости, 10.01.2024

Умер сценарист фильма "Адъютант его превосходительства" Игорь Болгарин

Советский и российский киносценарист, писатель и режиссер Игорь Болгарин скончался на 95-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T01:19

2024-01-10T01:19

2024-01-10T01:19

культура

россия

вгик

общество

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758911543_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_b271f196489011cc1d816e2c2d277d03.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Советский и российский киносценарист, писатель и режиссер Игорь Болгарин скончался на 95-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. "Девятого января 2024 года на 95-м году ушел из жизни советский и российский писатель, киносценарист, режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Болгарин Игорь Яковлевич", - говорится в сообщении. Наибольшую известность Болгарину принесли работы над фильмами: "Адъютант его превосходительства" (в соавторстве с Георгием Северским), "На графских развалинах", "Дерсу Узала", "Суровые километры", "Дума о Ковпаке: Набат", "Дума о Ковпаке: Буран", "Девять жизней Нестора Махно". Добавляется, что о времени и месте прощания будет известно позднее. Союз кинематографистов России и Гильдия кинодраматургов СК России выразили соболезнования родным и близким Игоря Болгарина. Болгарин начал писательскую деятельность в 1950-е годы. С 1952 по 1953 год он был штатным литературным сотрудником газеты "Комсомольская правда", а в 1954 году окончил сценарный факультет ВГИКа (мастерская Евгения Габриловича и Ильи Вайсфельда) и начал работать на киностудии "Центрнаучфильм". Болгарин писал сценарии для научно-популярных и документальных фильмов. С 1974 года преподавал на кафедре кинофотомастерства Московского института культуры. В 1979 году Игорю Болгарину было присвоено ученое звание доцента. Игорь Болгарин – лауреат Ломоносовской премии ("Секрет НСЕ"), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых ("Адъютант его превосходительства"), Заслуженный деятель Украинской ССР. За сценарий "Дума о Ковпаке" награжден золотой медалью им. А. Довженко. Награжден орденом "Знак почета". Заслуженный деятель искусств Российской Федерации – за заслуги в области искусства. За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю трудовую деятельность награжден орденом Дружбы.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вгик, общество, культура