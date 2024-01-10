Рейтинг@Mail.ru
Умер сценарист фильма "Адъютант его превосходительства" Игорь Болгарин - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:19 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/stsenarist-1920414220.html
Умер сценарист фильма "Адъютант его превосходительства" Игорь Болгарин
Умер сценарист фильма "Адъютант его превосходительства" Игорь Болгарин - РИА Новости, 10.01.2024
Умер сценарист фильма "Адъютант его превосходительства" Игорь Болгарин
Советский и российский киносценарист, писатель и режиссер Игорь Болгарин скончался на 95-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T01:19
2024-01-10T01:19
культура
россия
вгик
общество
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758911543_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_b271f196489011cc1d816e2c2d277d03.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Советский и российский киносценарист, писатель и режиссер Игорь Болгарин скончался на 95-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. "Девятого января 2024 года на 95-м году ушел из жизни советский и российский писатель, киносценарист, режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Болгарин Игорь Яковлевич", - говорится в сообщении. Наибольшую известность Болгарину принесли работы над фильмами: "Адъютант его превосходительства" (в соавторстве с Георгием Северским), "На графских развалинах", "Дерсу Узала", "Суровые километры", "Дума о Ковпаке: Набат", "Дума о Ковпаке: Буран", "Девять жизней Нестора Махно". Добавляется, что о времени и месте прощания будет известно позднее. Союз кинематографистов России и Гильдия кинодраматургов СК России выразили соболезнования родным и близким Игоря Болгарина. Болгарин начал писательскую деятельность в 1950-е годы. С 1952 по 1953 год он был штатным литературным сотрудником газеты "Комсомольская правда", а в 1954 году окончил сценарный факультет ВГИКа (мастерская Евгения Габриловича и Ильи Вайсфельда) и начал работать на киностудии "Центрнаучфильм". Болгарин писал сценарии для научно-популярных и документальных фильмов. С 1974 года преподавал на кафедре кинофотомастерства Московского института культуры. В 1979 году Игорю Болгарину было присвоено ученое звание доцента. Игорь Болгарин – лауреат Ломоносовской премии ("Секрет НСЕ"), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых ("Адъютант его превосходительства"), Заслуженный деятель Украинской ССР. За сценарий "Дума о Ковпаке" награжден золотой медалью им. А. Довженко. Награжден орденом "Знак почета". Заслуженный деятель искусств Российской Федерации – за заслуги в области искусства. За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю трудовую деятельность награжден орденом Дружбы.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758911543_341:0:3065:2043_1920x0_80_0_0_fdcde2ffdfac53f5bf97b334b86abec8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вгик, общество, культура
Культура, Россия, ВГИК, Общество, Культура
Умер сценарист фильма "Адъютант его превосходительства" Игорь Болгарин

Сценарист фильма "Адъютант его превосходительства" Игорь Болгарин умер в 94 года

© Sputnik / Арам НерсесянСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
Свеча . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Советский и российский киносценарист, писатель и режиссер Игорь Болгарин скончался на 95-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
«
"Девятого января 2024 года на 95-м году ушел из жизни советский и российский писатель, киносценарист, режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Болгарин Игорь Яковлевич", - говорится в сообщении.
Наибольшую известность Болгарину принесли работы над фильмами: "Адъютант его превосходительства" (в соавторстве с Георгием Северским), "На графских развалинах", "Дерсу Узала", "Суровые километры", "Дума о Ковпаке: Набат", "Дума о Ковпаке: Буран", "Девять жизней Нестора Махно".
Добавляется, что о времени и месте прощания будет известно позднее.
Союз кинематографистов России и Гильдия кинодраматургов СК России выразили соболезнования родным и близким Игоря Болгарина.
Болгарин начал писательскую деятельность в 1950-е годы. С 1952 по 1953 год он был штатным литературным сотрудником газеты "Комсомольская правда", а в 1954 году окончил сценарный факультет ВГИКа (мастерская Евгения Габриловича и Ильи Вайсфельда) и начал работать на киностудии "Центрнаучфильм". Болгарин писал сценарии для научно-популярных и документальных фильмов. С 1974 года преподавал на кафедре кинофотомастерства Московского института культуры. В 1979 году Игорю Болгарину было присвоено ученое звание доцента.
Игорь Болгарин – лауреат Ломоносовской премии ("Секрет НСЕ"), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых ("Адъютант его превосходительства"), Заслуженный деятель Украинской ССР. За сценарий "Дума о Ковпаке" награжден золотой медалью им. А. Довженко. Награжден орденом "Знак почета". Заслуженный деятель искусств Российской Федерации – за заслуги в области искусства. За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю трудовую деятельность награжден орденом Дружбы.
 
КультураРоссияВГИКОбществоКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала