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В Ставрополе загорелся подземный газопровод, один человек пострадал - РИА Новости, 10.01.2024
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10:21 10.01.2024 (обновлено: 10:43 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/stavropol-1920452451.html
В Ставрополе загорелся подземный газопровод, один человек пострадал
В Ставрополе загорелся подземный газопровод, один человек пострадал - РИА Новости, 10.01.2024
В Ставрополе загорелся подземный газопровод, один человек пострадал
Подземный газопровод загорелся при проведении ремонтных работ в Ставрополе, пострадал один человек, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:21
2024-01-10T10:43
происшествия
ставрополь
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 10 янв – РИА Новости. Подземный газопровод загорелся при проведении ремонтных работ в Ставрополе, пострадал один человек, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. По данным ведомства, возгорание произошло в среду утром по улице Буйнакского, 6. "При проведении работ на газопроводе произошло возгорание... В результате порыва газовода среднего давления диаметром 159 мм, силами "Ставропольгоргаз" произведено перекрытие 4 задвижек, происходит контролируемое выгорание газа в приямке без распространения огня... В результате пострадал 1 человек (мастер аварийно-спасательной службы) с ожогами конечностей 2, 3 степени доставлен в больницу", – говорится в сообщении. Отмечается, что на реагирование от РСЧС задействованы 29 человек и 12 единиц техники. Глава Ставрополя Иван Ульянченко сообщил в Telegram-канале, что возгорание произошло из-за несанкционированных земляных работ по бурению, в результате происшествия 640 абонентов остались без газа на северо-западе города. "Сейчас на месте работает две аварийные бригады и сварщики ресурсоснабжающей организации. Для обеспечения безопасности специалисты теплосети снизили давление в котлах двух котельных. Тепло сохранится в течение 3 часов. За это время планируется завершить восстановительные работы", – написал Ульянченко.
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происшествия, ставрополь, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ставрополе загорелся подземный газопровод, один человек пострадал

Рабочий получил ожоги при проведении работ на подземном газопроводе в Ставрополе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЯТИГОРСК, 10 янв – РИА Новости. Подземный газопровод загорелся при проведении ремонтных работ в Ставрополе, пострадал один человек, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю.
По данным ведомства, возгорание произошло в среду утром по улице Буйнакского, 6.
«
"При проведении работ на газопроводе произошло возгорание... В результате порыва газовода среднего давления диаметром 159 мм, силами "Ставропольгоргаз" произведено перекрытие 4 задвижек, происходит контролируемое выгорание газа в приямке без распространения огня... В результате пострадал 1 человек (мастер аварийно-спасательной службы) с ожогами конечностей 2, 3 степени доставлен в больницу", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на реагирование от РСЧС задействованы 29 человек и 12 единиц техники.
Глава Ставрополя Иван Ульянченко сообщил в Telegram-канале, что возгорание произошло из-за несанкционированных земляных работ по бурению, в результате происшествия 640 абонентов остались без газа на северо-западе города.
"Сейчас на месте работает две аварийные бригады и сварщики ресурсоснабжающей организации. Для обеспечения безопасности специалисты теплосети снизили давление в котлах двух котельных. Тепло сохранится в течение 3 часов. За это время планируется завершить восстановительные работы", – написал Ульянченко.
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ПроисшествияСтавропольСтавропольский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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