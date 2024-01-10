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В Ставрополе загорелся подземный газопровод, один человек пострадал
В Ставрополе загорелся подземный газопровод, один человек пострадал - РИА Новости, 10.01.2024
В Ставрополе загорелся подземный газопровод, один человек пострадал
Подземный газопровод загорелся при проведении ремонтных работ в Ставрополе, пострадал один человек, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:21
2024-01-10T10:21
2024-01-10T10:43
происшествия
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ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 10 янв – РИА Новости. Подземный газопровод загорелся при проведении ремонтных работ в Ставрополе, пострадал один человек, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. По данным ведомства, возгорание произошло в среду утром по улице Буйнакского, 6. "При проведении работ на газопроводе произошло возгорание... В результате порыва газовода среднего давления диаметром 159 мм, силами "Ставропольгоргаз" произведено перекрытие 4 задвижек, происходит контролируемое выгорание газа в приямке без распространения огня... В результате пострадал 1 человек (мастер аварийно-спасательной службы) с ожогами конечностей 2, 3 степени доставлен в больницу", – говорится в сообщении. Отмечается, что на реагирование от РСЧС задействованы 29 человек и 12 единиц техники. Глава Ставрополя Иван Ульянченко сообщил в Telegram-канале, что возгорание произошло из-за несанкционированных земляных работ по бурению, в результате происшествия 640 абонентов остались без газа на северо-западе города. "Сейчас на месте работает две аварийные бригады и сварщики ресурсоснабжающей организации. Для обеспечения безопасности специалисты теплосети снизили давление в котлах двух котельных. Тепло сохранится в течение 3 часов. За это время планируется завершить восстановительные работы", – написал Ульянченко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставрополь, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ставрополе загорелся подземный газопровод, один человек пострадал
Рабочий получил ожоги при проведении работ на подземном газопроводе в Ставрополе
ПЯТИГОРСК, 10 янв – РИА Новости. Подземный газопровод загорелся при проведении ремонтных работ в Ставрополе, пострадал один человек, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю.
По данным ведомства, возгорание произошло в среду утром по улице Буйнакского, 6.
«
"При проведении работ на газопроводе произошло возгорание... В результате порыва газовода среднего давления диаметром 159 мм, силами "Ставропольгоргаз" произведено перекрытие 4 задвижек, происходит контролируемое выгорание газа в приямке без распространения огня... В результате пострадал 1 человек (мастер аварийно-спасательной службы) с ожогами конечностей 2, 3 степени доставлен в больницу", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на реагирование от РСЧС задействованы 29 человек и 12 единиц техники.
Глава Ставрополя Иван Ульянченко сообщил в Telegram-канале
, что возгорание произошло из-за несанкционированных земляных работ по бурению, в результате происшествия 640 абонентов остались без газа на северо-западе города.
"Сейчас на месте работает две аварийные бригады и сварщики ресурсоснабжающей организации. Для обеспечения безопасности специалисты теплосети снизили давление в котлах двух котельных. Тепло сохранится в течение 3 часов. За это время планируется завершить восстановительные работы", – написал Ульянченко.
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