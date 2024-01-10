https://ria.ru/20240110/ssha-1920414103.html

В Пентагоне рассказали, сколько раз атаковали объекты США в Ираке и Сирии

В Пентагоне рассказали, сколько раз атаковали объекты США в Ираке и Сирии - РИА Новости, 10.01.2024

В Пентагоне рассказали, сколько раз атаковали объекты США в Ираке и Сирии

Объекты США в Ираке и Сирии подвергались атакам уже 127 раз с начала обострения ситуации в регионе, сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T01:15

2024-01-10T01:15

2024-01-10T01:16

в мире

ирак

сирия

сша

патрик райдер

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Объекты США в Ираке и Сирии подвергались атакам уже 127 раз с начала обострения ситуации в регионе, сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер. С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии почти на регулярной основе подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам. "С 4 января были совершены девять атак. Всего было совершено 127 атак: 52 - в Ираке и 75 - в Сирии", - сказал он в ходе брифинга.

https://ria.ru/20240106/koalitsiya-1919955989.html

ирак

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ирак, сирия, сша, патрик райдер, министерство обороны сша