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В Пентагоне рассказали, сколько раз атаковали объекты США в Ираке и Сирии - РИА Новости, 10.01.2024
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01:15 10.01.2024 (обновлено: 01:16 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/ssha-1920414103.html
В Пентагоне рассказали, сколько раз атаковали объекты США в Ираке и Сирии
В Пентагоне рассказали, сколько раз атаковали объекты США в Ираке и Сирии - РИА Новости, 10.01.2024
В Пентагоне рассказали, сколько раз атаковали объекты США в Ираке и Сирии
Объекты США в Ираке и Сирии подвергались атакам уже 127 раз с начала обострения ситуации в регионе, сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T01:15
2024-01-10T01:16
в мире
ирак
сирия
сша
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Объекты США в Ираке и Сирии подвергались атакам уже 127 раз с начала обострения ситуации в регионе, сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер. С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии почти на регулярной основе подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам. "С 4 января были совершены девять атак. Всего было совершено 127 атак: 52 - в Ираке и 75 - в Сирии", - сказал он в ходе брифинга.
https://ria.ru/20240106/koalitsiya-1919955989.html
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в мире, ирак, сирия, сша, патрик райдер, министерство обороны сша
В мире, Ирак, Сирия, США, Патрик Райдер, Министерство обороны США
В Пентагоне рассказали, сколько раз атаковали объекты США в Ираке и Сирии

Пентагон: объекты США в Ираке и Сирии подвергались атакам уже почти 130 раз

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Объекты США в Ираке и Сирии подвергались атакам уже 127 раз с начала обострения ситуации в регионе, сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.
С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии почти на регулярной основе подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам.
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"С 4 января были совершены девять атак. Всего было совершено 127 атак: 52 - в Ираке и 75 - в Сирии", - сказал он в ходе брифинга.
 
В миреИракСирияСШАПатрик РайдерМинистерство обороны США
 
 
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