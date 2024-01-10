https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920593784.html

Прихожане орловских храмов направили медикаменты бойцам СВО

Прихожане орловских храмов направили медикаменты бойцам СВО - РИА Новости, 10.01.2024

Прихожане орловских храмов направили медикаменты бойцам СВО

Прихожане Свято-Троицкого храма Орла изготовили и передали военным медикам для нужд спецоперации перевязочные материалы, а прихожане поселковых храмов направили РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T18:50

2024-01-10T18:50

2024-01-10T18:58

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Прихожане Свято-Троицкого храма Орла изготовили и передали военным медикам для нужд спецоперации перевязочные материалы, а прихожане поселковых храмов направили бойцам медикаменты, бронежилеты и каски, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. "В Свято-Троицком храме города Орла была отправлена первая партия материалов для стерилизации, сшитая в пошивочном подразделении "Стерильность – фронту". Это добровольческое объединение появилось полгода назад по инициативе прихожан храма. Здесь женщины изготавливают перевязочные материалы в помощь военным медикам и раненым солдатам", – говорится в сообщении. Уточняется, что добровольцами были сшиты и отправлены на фронт 2530 салфеток, 226 пеленок, 61 простыня, 420 ватно-марлевых повязок и 200 шариков. В пошивочном подразделении также изготавливают одеяла для госпиталей и свитшоты из флиса для солдат. "Приход Свято-Никольского храма совместно с прихожанами храма Казанской иконы Божией Матери собрали для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, гуманитарный груз. На этот раз прихожане храма направили бойцам медикаменты, бронежилеты и каски, а также посылки от родных и близких к Рождеству Христову", – добавили в епархии. Как отмечается, в ответ солдаты записали видео, в котором поблагодарили за оказанную поддержку и помощь приход Свято-Никольского храма поселка Хотынец и настоятеля протоиерея Владимира Чепурченко, а также прихожан храма Казанской иконы Божией Матери поселка Нарышкино и настоятеля иерея Алексея Ладыгина.

https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html

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орел, общество