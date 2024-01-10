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Прихожане орловских храмов направили медикаменты бойцам СВО - РИА Новости, 10.01.2024
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18:50 10.01.2024 (обновлено: 18:58 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920593784.html
Прихожане орловских храмов направили медикаменты бойцам СВО
Прихожане орловских храмов направили медикаменты бойцам СВО - РИА Новости, 10.01.2024
Прихожане орловских храмов направили медикаменты бойцам СВО
Прихожане Свято-Троицкого храма Орла изготовили и передали военным медикам для нужд спецоперации перевязочные материалы, а прихожане поселковых храмов направили РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T18:50
2024-01-10T18:58
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Прихожане Свято-Троицкого храма Орла изготовили и передали военным медикам для нужд спецоперации перевязочные материалы, а прихожане поселковых храмов направили бойцам медикаменты, бронежилеты и каски, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. "В Свято-Троицком храме города Орла была отправлена первая партия материалов для стерилизации, сшитая в пошивочном подразделении "Стерильность – фронту". Это добровольческое объединение появилось полгода назад по инициативе прихожан храма. Здесь женщины изготавливают перевязочные материалы в помощь военным медикам и раненым солдатам", – говорится в сообщении. Уточняется, что добровольцами были сшиты и отправлены на фронт 2530 салфеток, 226 пеленок, 61 простыня, 420 ватно-марлевых повязок и 200 шариков. В пошивочном подразделении также изготавливают одеяла для госпиталей и свитшоты из флиса для солдат. "Приход Свято-Никольского храма совместно с прихожанами храма Казанской иконы Божией Матери собрали для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, гуманитарный груз. На этот раз прихожане храма направили бойцам медикаменты, бронежилеты и каски, а также посылки от родных и близких к Рождеству Христову", – добавили в епархии. Как отмечается, в ответ солдаты записали видео, в котором поблагодарили за оказанную поддержку и помощь приход Свято-Никольского храма поселка Хотынец и настоятеля протоиерея Владимира Чепурченко, а также прихожан храма Казанской иконы Божией Матери поселка Нарышкино и настоятеля иерея Алексея Ладыгина.
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Надежные люди, Орел, Общество
Прихожане орловских храмов направили медикаменты бойцам СВО

Прихожане орловских храмов передали бойцам СВО лекарства и бронежилеты

© Фото : Орловская митрополия/TelegramПрихожане орловских храмов во время изготовления одежды для нужд СВО
Прихожане орловских храмов во время изготовления одежды для нужд СВО - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : Орловская митрополия/Telegram
Прихожане орловских храмов во время изготовления одежды для нужд СВО
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Прихожане Свято-Троицкого храма Орла изготовили и передали военным медикам для нужд спецоперации перевязочные материалы, а прихожане поселковых храмов направили бойцам медикаменты, бронежилеты и каски, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии.
"В Свято-Троицком храме города Орла была отправлена первая партия материалов для стерилизации, сшитая в пошивочном подразделении "Стерильность – фронту". Это добровольческое объединение появилось полгода назад по инициативе прихожан храма. Здесь женщины изготавливают перевязочные материалы в помощь военным медикам и раненым солдатам", – говорится в сообщении.
Уточняется, что добровольцами были сшиты и отправлены на фронт 2530 салфеток, 226 пеленок, 61 простыня, 420 ватно-марлевых повязок и 200 шариков. В пошивочном подразделении также изготавливают одеяла для госпиталей и свитшоты из флиса для солдат.
© Фото : Орловская митрополия/TelegramПрихожане орловских храмов во время изготовления медицинских материалов для нужд СВО
Прихожане орловских храмов во время изготовления медицинских материалов для нужд СВО - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : Орловская митрополия/Telegram
Прихожане орловских храмов во время изготовления медицинских материалов для нужд СВО
"Приход Свято-Никольского храма совместно с прихожанами храма Казанской иконы Божией Матери собрали для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, гуманитарный груз. На этот раз прихожане храма направили бойцам медикаменты, бронежилеты и каски, а также посылки от родных и близких к Рождеству Христову", – добавили в епархии.
Как отмечается, в ответ солдаты записали видео, в котором поблагодарили за оказанную поддержку и помощь приход Свято-Никольского храма поселка Хотынец и настоятеля протоиерея Владимира Чепурченко, а также прихожан храма Казанской иконы Божией Матери поселка Нарышкино и настоятеля иерея Алексея Ладыгина.
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