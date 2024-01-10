https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920586082.html
Песков рассказал о работе Минобороны по поддержке бойцов СВО
Песков рассказал о работе Минобороны по поддержке бойцов СВО - РИА Новости, 10.01.2024
Песков рассказал о работе Минобороны по поддержке бойцов СВО
Минобороны и другие ведомства проделали колоссальную работу по поддержке участников спецоперации, система во многом налажена, но отдельные негативные примеры... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T18:08
2024-01-10T18:08
2024-01-10T18:08
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
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безопасность
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Минобороны и другие ведомства проделали колоссальную работу по поддержке участников спецоперации, система во многом налажена, но отдельные негативные примеры неизбежны, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "В целом работа проделана гигантская министерством обороны, всеми нашими ведомствами. И система во многом налажена. Отдельные примеры, к сожалению, неизбежны, когда происходят задержки тех или иных выплат, задержки тех или иных комиссий", - сказал Песков. Он добавил, что именно для ликвидации отдельных разбалансировок глава государства Владимир Путин просит предоставить ему конкретику - имена и фамилии, сроки задержки и обстоятельства. "Это позволяет системно проблемы решать. Масштаб большой, много людей задействовано. Масштаб специальной военной операции большой. Поэтому какие-то шероховатости, они неизбежны. Не может вся система работать без каких-то накладок", - пояснил Песков, отметив, что при этом система постоянно совершенствуется.
https://ria.ru/20240110/peregovory-1920584162.html
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дмитрий песков, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Безопасность
Песков рассказал о работе Минобороны по поддержке бойцов СВО
Песков: МО поддерживает бойцов СВО, но случаются негативные примеры
АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Минобороны и другие ведомства проделали колоссальную работу по поддержке участников спецоперации, система во многом налажена, но отдельные негативные примеры неизбежны, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В целом работа проделана гигантская министерством обороны, всеми нашими ведомствами. И система во многом налажена. Отдельные примеры, к сожалению, неизбежны, когда происходят задержки тех или иных выплат, задержки тех или иных комиссий", - сказал Песков.
Он добавил, что именно для ликвидации отдельных разбалансировок глава государства Владимир Путин
просит предоставить ему конкретику - имена и фамилии, сроки задержки и обстоятельства.
"Это позволяет системно проблемы решать. Масштаб большой, много людей задействовано. Масштаб специальной военной операции большой. Поэтому какие-то шероховатости, они неизбежны. Не может вся система работать без каких-то накладок", - пояснил Песков, отметив, что при этом система постоянно совершенствуется.
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