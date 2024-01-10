https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920586082.html

Песков рассказал о работе Минобороны по поддержке бойцов СВО

Песков рассказал о работе Минобороны по поддержке бойцов СВО - РИА Новости, 10.01.2024

Песков рассказал о работе Минобороны по поддержке бойцов СВО

Минобороны и другие ведомства проделали колоссальную работу по поддержке участников спецоперации, система во многом налажена, но отдельные негативные примеры... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T18:08

2024-01-10T18:08

2024-01-10T18:08

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

владимир путин

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908229186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d61f714a36562b8ef293738dcd559e5.jpg

АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Минобороны и другие ведомства проделали колоссальную работу по поддержке участников спецоперации, система во многом налажена, но отдельные негативные примеры неизбежны, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "В целом работа проделана гигантская министерством обороны, всеми нашими ведомствами. И система во многом налажена. Отдельные примеры, к сожалению, неизбежны, когда происходят задержки тех или иных выплат, задержки тех или иных комиссий", - сказал Песков. Он добавил, что именно для ликвидации отдельных разбалансировок глава государства Владимир Путин просит предоставить ему конкретику - имена и фамилии, сроки задержки и обстоятельства. "Это позволяет системно проблемы решать. Масштаб большой, много людей задействовано. Масштаб специальной военной операции большой. Поэтому какие-то шероховатости, они неизбежны. Не может вся система работать без каких-то накладок", - пояснил Песков, отметив, что при этом система постоянно совершенствуется.

https://ria.ru/20240110/peregovory-1920584162.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, владимир путин, безопасность