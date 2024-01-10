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Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял около 330 человек - РИА Новости, 10.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 10.01.2024 (обновлено: 14:40 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920520126.html
Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял около 330 человек
Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял около 330 человек - РИА Новости, 10.01.2024
Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял около 330 человек
Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 330 военнослужащих, сообщили в среду в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:37
2024-01-10T14:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 330 военнослужащих, сообщили в среду в сводке Минобороны РФ.На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 21-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Синьковка Харьковской области."Противник потерял до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы: Д-20 и Д-30", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества."Уничтожены до 190 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - отметили в министерстве.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял около 330 человек

ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли 330 человек за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы по позициям ВСУ
Стрельба из гаубицы по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Стрельба из гаубицы по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 330 военнослужащих, сообщили в среду в сводке Минобороны РФ.
На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 21-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Синьковка Харьковской области.
"Противник потерял до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы: Д-20 и Д-30", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества.
"Уничтожены до 190 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - отметили в министерстве.
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