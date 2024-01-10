https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920520126.html

Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял около 330 человек

Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял около 330 человек - РИА Новости, 10.01.2024

Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял около 330 человек

Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 330 военнослужащих, сообщили в среду в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:37

2024-01-10T14:37

2024-01-10T14:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 330 военнослужащих, сообщили в среду в сводке Минобороны РФ.На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 21-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Синьковка Харьковской области."Противник потерял до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы: Д-20 и Д-30", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества."Уничтожены до 190 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - отметили в министерстве.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, россия, безопасность