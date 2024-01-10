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Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял около 330 человек
Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял около 330 человек - РИА Новости, 10.01.2024
Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял около 330 человек
Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 330 военнослужащих, сообщили в среду в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:37
2024-01-10T14:37
2024-01-10T14:40
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 330 военнослужащих, сообщили в среду в сводке Минобороны РФ.На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 21-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Синьковка Харьковской области."Противник потерял до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы: Д-20 и Д-30", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества."Уничтожены до 190 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - отметили в министерстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял около 330 человек
ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли 330 человек за сутки