https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920518227.html

Российские военные поразили два цеха сборки беспилотников для ВСУ

Российские военные поразили два цеха сборки беспилотников для ВСУ - РИА Новости, 10.01.2024

Российские военные поразили два цеха сборки беспилотников для ВСУ

Российские войска ударили по складу боеприпасов и двум цехам сборки беспилотников для ВСУ, следует из сводки Министерства обороны. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:30

2024-01-10T14:30

2024-01-10T15:28

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские войска ударили по складу боеприпасов и двум цехам сборки беспилотников для ВСУ, следует из сводки Министерства обороны. "В течение суток поражены: радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 121 районе", — говорится в заявлении.Запорожское направлениеРоссийские военные при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 3-й бригады Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, отметили в ведомстве.Они также нанесли поражение скоплениям живой силы 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад украинской армии севернее населенного пункта Новопрокоповка.Потери войск противника на этом направлении составили до 40 военнослужащих и три автомобиля.Херсонское направлениеПодразделения группировки войск "Днепр" ударили по живой силе и технике 38-й бригады морской пехоты и 121-й бригады украинской теробороны на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Тягинка и Республиканец. Уточняется, что ВСУ потеряли до 50 солдат, два автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США.Донецкое направлениеПодразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 23-й, 24-й, 28-й, 42-й, 93-й механизированных и 5-й штурмовой бригад украинской армии в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка в ДНР, указали в Минобороны.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР, сообщили в ведомстве.Кроме того, нанесено поражение живой силе в районе населенного пункта Парасковиевка.Украинские войска потеряли более 170 солдат, два танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и боевую машину РСЗО "Град".Купянское направлениеПодразделения Западной группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 21-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Синьковка в Харьковской области.Потери противника составили: Краснолиманское направлениеПодразделения группировки "Центр" поразили скопления живой силы и техники 63-й и 66-й механизированных бригад украинской армии в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР, а также Серебрянского лесничества."Уничтожены до 190 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины и два автомобиля", — подчеркнули в Минобороны.ВСУ лишились до 190 военнослужащих, а также двух боевых бронированных машин и двух автомобилей.Всего с начала спецоперации уничтожено:

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

https://ria.ru/20240110/germanii-1920333549.html

https://ria.ru/20240110/vsu-1920488467.html

https://ria.ru/20240110/poteri-1920417204.html

https://ria.ru/20240110/polsha-1920465502.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, украина, запорожская область, донецкая народная республика, сша