https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920518227.html
Российские военные поразили два цеха сборки беспилотников для ВСУ
Российские военные поразили два цеха сборки беспилотников для ВСУ - РИА Новости, 10.01.2024
Российские военные поразили два цеха сборки беспилотников для ВСУ
Российские войска ударили по складу боеприпасов и двум цехам сборки беспилотников для ВСУ, следует из сводки Министерства обороны. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:30
2024-01-10T14:30
2024-01-10T15:28
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские войска ударили по складу боеприпасов и двум цехам сборки беспилотников для ВСУ, следует из сводки Министерства обороны. "В течение суток поражены: радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 121 районе", — говорится в заявлении.Запорожское направлениеРоссийские военные при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 3-й бригады Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, отметили в ведомстве.Они также нанесли поражение скоплениям живой силы 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад украинской армии севернее населенного пункта Новопрокоповка.Потери войск противника на этом направлении составили до 40 военнослужащих и три автомобиля.Херсонское направлениеПодразделения группировки войск "Днепр" ударили по живой силе и технике 38-й бригады морской пехоты и 121-й бригады украинской теробороны на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Тягинка и Республиканец. Уточняется, что ВСУ потеряли до 50 солдат, два автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США.Донецкое направлениеПодразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 23-й, 24-й, 28-й, 42-й, 93-й механизированных и 5-й штурмовой бригад украинской армии в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка в ДНР, указали в Минобороны.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР, сообщили в ведомстве.Кроме того, нанесено поражение живой силе в районе населенного пункта Парасковиевка.Украинские войска потеряли более 170 солдат, два танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и боевую машину РСЗО "Град".Купянское направлениеПодразделения Западной группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 21-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Синьковка в Харьковской области.Потери противника составили: Краснолиманское направлениеПодразделения группировки "Центр" поразили скопления живой силы и техники 63-й и 66-й механизированных бригад украинской армии в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР, а также Серебрянского лесничества."Уничтожены до 190 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины и два автомобиля", — подчеркнули в Минобороны.ВСУ лишились до 190 военнослужащих, а также двух боевых бронированных машин и двух автомобилей.Всего с начала спецоперации уничтожено:
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
https://ria.ru/20240110/germanii-1920333549.html
https://ria.ru/20240110/vsu-1920488467.html
https://ria.ru/20240110/poteri-1920417204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, украина, запорожская область, донецкая народная республика, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Украина, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, США
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Российские войска ударили по складу боеприпасов и двум цехам сборки беспилотников для ВСУ, следует из сводки
Министерства обороны.
"В течение суток поражены: радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 121 районе", — говорится в заявлении.
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Российские военные при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 3-й бригады Нацгвардии Украины
в районе населенного пункта Работино в Запорожской области
, отметили в ведомстве.
Они также нанесли поражение скоплениям живой силы 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад украинской армии севернее населенного пункта Новопрокоповка.
Потери войск противника на этом направлении составили до 40 военнослужащих и три автомобиля.
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Подразделения группировки войск "Днепр" ударили по живой силе и технике 38-й бригады морской пехоты и 121-й бригады украинской теробороны на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Тягинка и Республиканец.
Уточняется, что ВСУ потеряли до 50 солдат, два автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США
.
Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 23-й, 24-й, 28-й, 42-й, 93-й механизированных и 5-й штурмовой бригад украинской армии в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Андреевка, Клещеевка
и Курдюмовка в ДНР
, указали в Минобороны.
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Потери противника составили:
- до 280 военнослужащих убитыми и ранеными;
- два танка;
- две боевые машины пехоты Bradley;
- три боевые бронированные машины "Козак";
- 15 автомобилей;
- самоходная артиллерийская установка "Акация";
- гаубицы Д-20 и Д-30;
- САУ "Гвоздика";
- склад артиллерийских боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Восток" отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР, сообщили в ведомстве.
Кроме того, нанесено поражение живой силе в районе населенного пункта Парасковиевка.
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Украинские войска потеряли более 170 солдат, два танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и боевую машину РСЗО "Град".
Подразделения Западной группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 21-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Синьковка в Харьковской области
.
Потери противника составили:
- до 145 военных;
- две боевые машины пехоты;
- четыре автомобиля;
- артиллерийская система М777 производства США;
- гаубицы: Д-20 и Д-30.
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Краснолиманское направление
Подразделения группировки "Центр" поразили скопления живой силы и техники 63-й и 66-й механизированных бригад украинской армии в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР, а также Серебрянского лесничества.
«
"Уничтожены до 190 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины и два автомобиля", — подчеркнули в Минобороны.
ВСУ лишились до 190 военнослужащих, а также двух боевых бронированных машин и двух автомобилей.
Всего с начала спецоперации уничтожено:
- 567 украинских военных самолетов;
- 265 вертолетов;
- 10 580 беспилотников;
- 447 зенитных ракетных комплексов;
- 14 554 танка и других боевых бронированных машин;
- 1202 боевые машины РСЗО;
- 7685 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 17 278 единиц специальной военной автомобильной техники.