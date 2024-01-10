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На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 50 военных
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 50 военных - РИА Новости, 10.01.2024
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 50 военных
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:25
2024-01-10T14:25
2024-01-10T15:49
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 38-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Тягинка и Республиканец Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 50 военных
МО: на Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 50 военных