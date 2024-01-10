https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920426608.html

Марочко рассказал, как западная техника ВСУ вязнет в снегу

Марочко рассказал, как западная техника ВСУ вязнет в снегу - РИА Новости, 10.01.2024

Марочко рассказал, как западная техника ВСУ вязнет в снегу

Западная техника ВСУ - колесная и гусеничная - вязнет в снежных заносах на ряде участков в зоне проведения специальной военной операции, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T07:35

2024-01-10T07:35

2024-01-10T07:35

специальная военная операция на украине

украина

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 10 янв - РИА Новости. Западная техника ВСУ - колесная и гусеничная - вязнет в снежных заносах на ряде участков в зоне проведения специальной военной операции, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "Большое количество осадков в виде снега образовало снежные заносы, которые на многих участках парализовали снабжение, эвакуацию и ротационные мероприятия вооруженных формирований Украины на линии боевого соприкосновения", - рассказал Марочко. По его словам, основной проблемой стала плохая проходимость западной техники по рыхлому снегу, причем как колесной, так и гусеничной. "Частично проблему пытаются решить за счет советской техники, грейдеров и эвакуационных тягачей", - пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240110/oruzhie-1920423424.html

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украина, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность