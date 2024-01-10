Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал, как западная техника ВСУ вязнет в снегу - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920426608.html
Марочко рассказал, как западная техника ВСУ вязнет в снегу
Марочко рассказал, как западная техника ВСУ вязнет в снегу - РИА Новости, 10.01.2024
Марочко рассказал, как западная техника ВСУ вязнет в снегу
Западная техника ВСУ - колесная и гусеничная - вязнет в снежных заносах на ряде участков в зоне проведения специальной военной операции, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T07:35
2024-01-10T07:35
специальная военная операция на украине
украина
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80e0bc35837267715c3282604a4a90fb.jpg
ЛУГАНСК, 10 янв - РИА Новости. Западная техника ВСУ - колесная и гусеничная - вязнет в снежных заносах на ряде участков в зоне проведения специальной военной операции, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "Большое количество осадков в виде снега образовало снежные заносы, которые на многих участках парализовали снабжение, эвакуацию и ротационные мероприятия вооруженных формирований Украины на линии боевого соприкосновения", - рассказал Марочко. По его словам, основной проблемой стала плохая проходимость западной техники по рыхлому снегу, причем как колесной, так и гусеничной. "Частично проблему пытаются решить за счет советской техники, грейдеров и эвакуационных тягачей", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240110/oruzhie-1920423424.html
украина
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812772_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcf7db459c1f1989a0f9afa8ee3864cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Марочко рассказал, как западная техника ВСУ вязнет в снегу

Марочко: западная техника ВСУ вязнет в снегу на ряде участков в зоне СВО

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 янв - РИА Новости. Западная техника ВСУ - колесная и гусеничная - вязнет в снежных заносах на ряде участков в зоне проведения специальной военной операции, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
«
"Большое количество осадков в виде снега образовало снежные заносы, которые на многих участках парализовали снабжение, эвакуацию и ротационные мероприятия вооруженных формирований Украины на линии боевого соприкосновения", - рассказал Марочко.
По его словам, основной проблемой стала плохая проходимость западной техники по рыхлому снегу, причем как колесной, так и гусеничной.
"Частично проблему пытаются решить за счет советской техники, грейдеров и эвакуационных тягачей", - пояснил собеседник агентства.
Высокоточный ударный беспилотный комплекс КУБ-БЛА - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
"Ночной кошмар". В США предупредили Киев о новом российском оружии
Вчера, 05:48
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала