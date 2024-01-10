https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920426608.html
Марочко рассказал, как западная техника ВСУ вязнет в снегу
Марочко рассказал, как западная техника ВСУ вязнет в снегу - РИА Новости, 10.01.2024
Марочко рассказал, как западная техника ВСУ вязнет в снегу
Западная техника ВСУ - колесная и гусеничная - вязнет в снежных заносах на ряде участков в зоне проведения специальной военной операции, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T07:35
2024-01-10T07:35
2024-01-10T07:35
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
андрей марочко
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безопасность
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ЛУГАНСК, 10 янв - РИА Новости. Западная техника ВСУ - колесная и гусеничная - вязнет в снежных заносах на ряде участков в зоне проведения специальной военной операции, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "Большое количество осадков в виде снега образовало снежные заносы, которые на многих участках парализовали снабжение, эвакуацию и ротационные мероприятия вооруженных формирований Украины на линии боевого соприкосновения", - рассказал Марочко. По его словам, основной проблемой стала плохая проходимость западной техники по рыхлому снегу, причем как колесной, так и гусеничной. "Частично проблему пытаются решить за счет советской техники, грейдеров и эвакуационных тягачей", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240110/oruzhie-1920423424.html
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украина, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Марочко рассказал, как западная техника ВСУ вязнет в снегу
Марочко: западная техника ВСУ вязнет в снегу на ряде участков в зоне СВО