https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920422958.html
Разведчики группировки "Запад" вскрыли позиции ВСУ для удара
Разведчики группировки "Запад" вскрыли позиции ВСУ для удара - РИА Новости, 10.01.2024
Разведчики группировки "Запад" вскрыли позиции ВСУ для удара
Разведчики группировки войск "Запад" выявили позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении и передали координаты для их... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T05:09
2024-01-10T05:09
2024-01-10T05:09
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ЛУГАНСК, 10 янв - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Запад" выявили позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении и передали координаты для их уничтожения, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Операторы БПЛА и расчеты РЛС "Соболятник" разведывательного подразделения группировки войск "Запад" выявили позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении и передали координаты целей артиллерийским подразделениям для уничтожения", - сообщили в военном ведомстве.Там также отметили, что РЛС "Соболятник" разворачивают на месте за пять минут, причем в поле ее зрения попадает не один, а сразу несколько десятков объектов ВСУ: пехота, техника - даже замаскированные. РЛС "Соболятник" может отслеживать артснаряды в полете на траектории, что позволяет определять места выстрела и падения. Информацию передают на командный пункт для ответного удара и корректировки огня артиллерии. Несколько станций можно объединить в общую сеть с одновременной совместной работой и выдачей данных.
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Разведчики группировки "Запад" вскрыли позиции ВСУ для удара
МО: разведчики группировки "Запад" передали координаты для удара по позиции ВСУ
ЛУГАНСК, 10 янв - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Запад" выявили позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении и передали координаты для их уничтожения, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"Операторы БПЛА и расчеты РЛС "Соболятник" разведывательного подразделения группировки войск "Запад" выявили позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении и передали координаты целей артиллерийским подразделениям для уничтожения", - сообщили в военном ведомстве.
Там также отметили, что РЛС "Соболятник" разворачивают на месте за пять минут, причем в поле ее зрения попадает не один, а сразу несколько десятков объектов ВСУ: пехота, техника - даже замаскированные.
РЛС "Соболятник" может отслеживать артснаряды в полете на траектории, что позволяет определять места выстрела и падения. Информацию передают на командный пункт для ответного удара и корректировки огня артиллерии. Несколько станций можно объединить в общую сеть с одновременной совместной работой и выдачей данных.
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