https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920422958.html

Разведчики группировки "Запад" вскрыли позиции ВСУ для удара

Разведчики группировки "Запад" вскрыли позиции ВСУ для удара - РИА Новости, 10.01.2024

Разведчики группировки "Запад" вскрыли позиции ВСУ для удара

Разведчики группировки войск "Запад" выявили позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении и передали координаты для их... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T05:09

2024-01-10T05:09

2024-01-10T05:09

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:27:2730:1563_1920x0_80_0_0_f5436fc537406e176b517eeb1ca3664c.jpg

ЛУГАНСК, 10 янв - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Запад" выявили позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении и передали координаты для их уничтожения, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Операторы БПЛА и расчеты РЛС "Соболятник" разведывательного подразделения группировки войск "Запад" выявили позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении и передали координаты целей артиллерийским подразделениям для уничтожения", - сообщили в военном ведомстве.Там также отметили, что РЛС "Соболятник" разворачивают на месте за пять минут, причем в поле ее зрения попадает не один, а сразу несколько десятков объектов ВСУ: пехота, техника - даже замаскированные. РЛС "Соболятник" может отслеживать артснаряды в полете на траектории, что позволяет определять места выстрела и падения. Информацию передают на командный пункт для ответного удара и корректировки огня артиллерии. Несколько станций можно объединить в общую сеть с одновременной совместной работой и выдачей данных.

https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920422668.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность