https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920422668.html

Инженеры группировки "Центр" оборудуют новые позиции под Красным Лиманом

Инженеры группировки "Центр" оборудуют новые позиции под Красным Лиманом - РИА Новости, 10.01.2024

Инженеры группировки "Центр" оборудуют новые позиции под Красным Лиманом

Инженерные подразделения группировки войск "Центр" оборудуют новые позиции на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T05:07

2024-01-10T05:07

2024-01-10T05:07

специальная военная операция на украине

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красный лиман

центральный военный округ

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ЛУГАНСК, 10 янв – РИА Новости. Инженерные подразделения группировки войск "Центр" оборудуют новые позиции на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На вооружении военных инженеров группировки "Центр" мобильный лесопильный комплекс, позволяющий обеспечивать передовые позиции обрезной доской и лесом-кругляком для обустройства позиций, обшивки блиндажей, траншей, ходов сообщения и оружейных погребов. За сутки работы расчет лесопильного комплекса способен обеспечить непрерывное изготовление и отгрузку до 20 кубометров леса в войска, стоящие на передовых и тыловых позициях", - сообщили в Минобороны. Там добавили, что для оборудования ходов сообщения, траншей и блиндажей военные инженеры ЦВО применяют общевойсковые экскаваторы ЭОВ-3522. Эта техника способна копать окопы в ограниченном пространстве, в лесистой местности. Военная техника применяется для механизации земляных и погрузочных работ при оборудовании позиций, районов расположения войск и районов развертывания пунктов управления. "Всего за 2023 год военнослужащие инженерного соединения ЦВО изготовили и поставили в войска около одной тысячи кубов различной древесины", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920422516.html

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безопасность, россия, красный лиман, центральный военный округ, вооруженные силы рф