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Инженеры группировки "Центр" оборудуют новые позиции под Красным Лиманом - РИА Новости, 10.01.2024
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https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920422668.html
Инженеры группировки "Центр" оборудуют новые позиции под Красным Лиманом
Инженеры группировки "Центр" оборудуют новые позиции под Красным Лиманом - РИА Новости, 10.01.2024
Инженеры группировки "Центр" оборудуют новые позиции под Красным Лиманом
Инженерные подразделения группировки войск "Центр" оборудуют новые позиции на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T05:07
2024-01-10T05:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
красный лиман
центральный военный округ
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 10 янв – РИА Новости. Инженерные подразделения группировки войск "Центр" оборудуют новые позиции на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На вооружении военных инженеров группировки "Центр" мобильный лесопильный комплекс, позволяющий обеспечивать передовые позиции обрезной доской и лесом-кругляком для обустройства позиций, обшивки блиндажей, траншей, ходов сообщения и оружейных погребов. За сутки работы расчет лесопильного комплекса способен обеспечить непрерывное изготовление и отгрузку до 20 кубометров леса в войска, стоящие на передовых и тыловых позициях", - сообщили в Минобороны. Там добавили, что для оборудования ходов сообщения, траншей и блиндажей военные инженеры ЦВО применяют общевойсковые экскаваторы ЭОВ-3522. Эта техника способна копать окопы в ограниченном пространстве, в лесистой местности. Военная техника применяется для механизации земляных и погрузочных работ при оборудовании позиций, районов расположения войск и районов развертывания пунктов управления. "Всего за 2023 год военнослужащие инженерного соединения ЦВО изготовили и поставили в войска около одной тысячи кубов различной древесины", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920422516.html
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безопасность, россия, красный лиман, центральный военный округ, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Красный Лиман, Центральный военный округ, Вооруженные силы РФ
Инженеры группировки "Центр" оборудуют новые позиции под Красным Лиманом

МО: инженеры группировки "Центр" оборудуют новые позиции под Красным Лиманом

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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ЛУГАНСК, 10 янв – РИА Новости. Инженерные подразделения группировки войск "Центр" оборудуют новые позиции на Краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"На вооружении военных инженеров группировки "Центр" мобильный лесопильный комплекс, позволяющий обеспечивать передовые позиции обрезной доской и лесом-кругляком для обустройства позиций, обшивки блиндажей, траншей, ходов сообщения и оружейных погребов. За сутки работы расчет лесопильного комплекса способен обеспечить непрерывное изготовление и отгрузку до 20 кубометров леса в войска, стоящие на передовых и тыловых позициях", - сообщили в Минобороны.
Там добавили, что для оборудования ходов сообщения, траншей и блиндажей военные инженеры ЦВО применяют общевойсковые экскаваторы ЭОВ-3522. Эта техника способна копать окопы в ограниченном пространстве, в лесистой местности. Военная техника применяется для механизации земляных и погрузочных работ при оборудовании позиций, районов расположения войск и районов развертывания пунктов управления.
"Всего за 2023 год военнослужащие инженерного соединения ЦВО изготовили и поставили в войска около одной тысячи кубов различной древесины", - сообщили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКрасный ЛиманЦентральный военный округВооруженные силы РФ
 
 
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