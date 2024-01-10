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Российские Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
Российские Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 10.01.2024
Российские Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
Экипажи российских штурмовиков Су-25 на донецком направлении уничтожили неуправляемыми авиационными ракетами опорный пункт украинских войск, сообщил лётчик... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T05:04
2024-01-10T05:04
2024-01-10T05:04
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Экипажи российских штурмовиков Су-25 на донецком направлении уничтожили неуправляемыми авиационными ракетами опорный пункт украинских войск, сообщил лётчик одного из таких самолётов с позывным Бэбск. "Получили задачу на уничтожение опорного пункта противника. Выдвинулись в район выполнения задачи. Неуправляемыми авиационными ракетами поразили цель. По докладу ПАНа (передового авиационного наводчика) - оценка "отлично" - сказал Бэбск. В видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, показано, как самолёты один за другим наносят удары с кабрированием (задирая нос перед выстрелами), выпускают тепловые ловушки и возвращаются на аэродром. Как уточнили в МО РФ, удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8.
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россия, су-25, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-25, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
МО: российские Су-25 уничтожили украинский опорный пункт на Донецком направлении