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Десантники уничтожили из "Корнета" западный броневик ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 10.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:04 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920420881.html
Десантники уничтожили из "Корнета" западный броневик ВСУ под Артемовском
Десантники уничтожили из "Корнета" западный броневик ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 10.01.2024
Десантники уничтожили из "Корнета" западный броневик ВСУ под Артемовском
Расчет ПТРК "Корнет" российских десантников пуском управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ западного производства под Артемовском, сообщили РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T04:04
2024-01-10T04:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
артемовск
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ЛУГАНСК, 10 дек – РИА Новости. Расчет ПТРК "Корнет" российских десантников пуском управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ западного производства под Артемовском, сообщили журналистам в Минобороны. "Пуском управляемой ракеты из ПТРК "Корнет" противотанковый расчет уничтожил одну из ББМ (боевых бронированных машин) противника, вторая машина ВСУ убыла в сторону тылового района, не сумев произвести ротацию личного состава", - сообщили в Минобороны. В оборонном ведомстве добавили, что колонна ВСУ из двух боевых бронированных машин западного производства двигалась в направлении линии боевого соприкосновения для проведения ротации украинского личного состава. Российские десантники засекли ее из приборов наблюдения с тепловизором.
https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920420534.html
артемовск
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Артемовск
Десантники уничтожили из "Корнета" западный броневик ВСУ под Артемовском

МО: десантники уничтожили из "Корнета" западный броневик ВСУ под Артемовском

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПротивотанковый ракетный комплекс "Корнет"
Противотанковый ракетный комплекс Корнет - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Противотанковый ракетный комплекс "Корнет". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 дек – РИА Новости. Расчет ПТРК "Корнет" российских десантников пуском управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ западного производства под Артемовском, сообщили журналистам в Минобороны.
"Пуском управляемой ракеты из ПТРК "Корнет" противотанковый расчет уничтожил одну из ББМ (боевых бронированных машин) противника, вторая машина ВСУ убыла в сторону тылового района, не сумев произвести ротацию личного состава", - сообщили в Минобороны.
Работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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В оборонном ведомстве добавили, что колонна ВСУ из двух боевых бронированных машин западного производства двигалась в направлении линии боевого соприкосновения для проведения ротации украинского личного состава. Российские десантники засекли ее из приборов наблюдения с тепловизором.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьАртемовск
 
 
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