https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920420881.html
Десантники уничтожили из "Корнета" западный броневик ВСУ под Артемовском
Десантники уничтожили из "Корнета" западный броневик ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 10.01.2024
Десантники уничтожили из "Корнета" западный броневик ВСУ под Артемовском
Расчет ПТРК "Корнет" российских десантников пуском управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ западного производства под Артемовском, сообщили РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T04:04
2024-01-10T04:04
2024-01-10T04:04
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ЛУГАНСК, 10 дек – РИА Новости. Расчет ПТРК "Корнет" российских десантников пуском управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ западного производства под Артемовском, сообщили журналистам в Минобороны. "Пуском управляемой ракеты из ПТРК "Корнет" противотанковый расчет уничтожил одну из ББМ (боевых бронированных машин) противника, вторая машина ВСУ убыла в сторону тылового района, не сумев произвести ротацию личного состава", - сообщили в Минобороны. В оборонном ведомстве добавили, что колонна ВСУ из двух боевых бронированных машин западного производства двигалась в направлении линии боевого соприкосновения для проведения ротации украинского личного состава. Российские десантники засекли ее из приборов наблюдения с тепловизором.
https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920420534.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Артемовск
Десантники уничтожили из "Корнета" западный броневик ВСУ под Артемовском
МО: десантники уничтожили из "Корнета" западный броневик ВСУ под Артемовском
ЛУГАНСК, 10 дек – РИА Новости. Расчет ПТРК "Корнет" российских десантников пуском управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ западного производства под Артемовском, сообщили журналистам в Минобороны.
"Пуском управляемой ракеты из ПТРК "Корнет" противотанковый расчет уничтожил одну из ББМ (боевых бронированных машин) противника, вторая машина ВСУ убыла в сторону тылового района, не сумев произвести ротацию личного состава", - сообщили в Минобороны.
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В оборонном ведомстве добавили, что колонна ВСУ из двух боевых бронированных машин западного производства двигалась в направлении линии боевого соприкосновения для проведения ротации украинского личного состава. Российские десантники засекли ее из приборов наблюдения с тепловизором.