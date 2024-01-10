https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920420534.html
"Гиацинт" группировки "Запад" уничтожил польского "Краба" под Купянском
"Гиацинт" группировки "Запад" уничтожил польского "Краба" под Купянском - РИА Новости, 10.01.2024
"Гиацинт" группировки "Запад" уничтожил польского "Краба" под Купянском
Расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил польскую гаубицу "Краб" ВСУ на купянском РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T04:03
2024-01-10T04:03
2024-01-10T04:03
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ЛУГАНСК, 10 янв – РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил польскую гаубицу "Краб" ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "В ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневой позиции расчета польской гаубицы "Краб" ВСУ. Координаты цели были переданы расчетам 152-миллиметровых гаубиц "Гиацинт-Б" для нанесения огневого поражения. Расчет "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил гаубицу "Краб" вместе с личным составом", - сообщили в ведомстве. Там также отметили, что боевые задачи выполняют военнослужащие, которые в том числе были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцы, завершившие полный цикл подготовки и боевого слаживания в учебных центрах и на полигонах Западного военного округа "Я призван в рамках частичной мобилизации. Сначала был командиром орудия. Затем командование отправило меня на курсы. Теперь я - командир взвода, младший лейтенант", - добавил командир взвода с позывным "Сыч".
https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920418965.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
"Гиацинт" группировки "Запад" уничтожил польского "Краба" под Купянском
МО: "Гиацинт" группировки "Запад" уничтожил польского "Краба" под Купянском
ЛУГАНСК, 10 янв – РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил польскую гаубицу "Краб" ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
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"В ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневой позиции расчета польской гаубицы "Краб" ВСУ. Координаты цели были переданы расчетам 152-миллиметровых гаубиц "Гиацинт-Б" для нанесения огневого поражения. Расчет "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил гаубицу "Краб" вместе с личным составом", - сообщили в ведомстве.
Там также отметили, что боевые задачи выполняют военнослужащие, которые в том числе были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцы, завершившие полный цикл подготовки и боевого слаживания в учебных центрах и на полигонах Западного военного округа
"Я призван в рамках частичной мобилизации. Сначала был командиром орудия. Затем командование отправило меня на курсы. Теперь я - командир взвода, младший лейтенант", - добавил командир взвода с позывным "Сыч".
"Солнцепеки" группировки "Запад" уничтожили бронетехнику ВСУ под Купянском