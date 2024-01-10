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"Солнцепеки" группировки "Запад" уничтожили бронетехнику ВСУ под Купянском - РИА Новости, 10.01.2024
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03:02 10.01.2024 (обновлено: 03:05 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920418965.html
"Солнцепеки" группировки "Запад" уничтожили бронетехнику ВСУ под Купянском
"Солнцепеки" группировки "Запад" уничтожили бронетехнику ВСУ под Купянском - РИА Новости, 10.01.2024
"Солнцепеки" группировки "Запад" уничтожили бронетехнику ВСУ под Купянском
Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 "Солнцепек" 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили укрепленные блиндажи с бронетехникой... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T03:02
2024-01-10T03:05
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
тос-1а "солнцепек"
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 10 янв — РИА Новости. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 "Солнцепек" 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили укрепленные блиндажи с бронетехникой подразделений ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. &quot;Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 &quot;Солнцепек&quot; 6-й общевойсковой армии группировки войск &quot;Запад&quot; на Купянском направлении уничтожили укрепленные блиндажи с бронетехникой подразделений ВСУ. Пуски были проведены на расстоянии более 4,5 километра&quot;, — рассказали в министерстве.В оборонном ведомстве также отметили, что стрельба ведется с использованием современных программных систем топогеодезической привязки. После выполнения боевой задачи расчеты ТОС-1А "Солнцепек" в кратчайшее время проводят смену боевых позиций и оперативно перезаряжают установки."Выезжаем обычно по ночам работать. Но иногда приходится работать в дневное время. Потому что нужна поддержка нашим подразделениям на "передке". Постоянно помогаем. Боевая машина — очень мобильная, она никогда не стоит на месте. Ты постоянно должен быть в движении. Противник за нами постоянно охотится, потому что мы очень точно бьем. Отрабатываем по различным целям. Окопы, углубленные блиндажи "вскрываем", ДОТы", — рассказал механик-водитель боевой машины "Солнцепека" с позывным "Дизель".По данным Минобороны от 9 января, за сутки потери ВСУ на Купянском направлении составили около 30 человек. Российские военные также ликвидировали два автомобиля и две гаубицы Д-30, а также склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.
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россия, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек", вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек", Вооруженные силы РФ, Безопасность
"Солнцепеки" группировки "Запад" уничтожили бронетехнику ВСУ под Купянском

МО: "Солнцепеки" группировки "Запад" уничтожили бронетехнику ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 янв — РИА Новости. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 "Солнцепек" 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили укрепленные блиндажи с бронетехникой подразделений ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
«

"Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 "Солнцепек" 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на Купянском направлении уничтожили укрепленные блиндажи с бронетехникой подразделений ВСУ. Пуски были проведены на расстоянии более 4,5 километра", — рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве также отметили, что стрельба ведется с использованием современных программных систем топогеодезической привязки. После выполнения боевой задачи расчеты ТОС-1А "Солнцепек" в кратчайшее время проводят смену боевых позиций и оперативно перезаряжают установки.
"Выезжаем обычно по ночам работать. Но иногда приходится работать в дневное время. Потому что нужна поддержка нашим подразделениям на "передке". Постоянно помогаем. Боевая машина — очень мобильная, она никогда не стоит на месте. Ты постоянно должен быть в движении. Противник за нами постоянно охотится, потому что мы очень точно бьем. Отрабатываем по различным целям. Окопы, углубленные блиндажи "вскрываем", ДОТы", — рассказал механик-водитель боевой машины "Солнцепека" с позывным "Дизель".
По данным Минобороны от 9 января, за сутки потери ВСУ на Купянском направлении составили около 30 человек. Российские военные также ликвидировали два автомобиля и две гаубицы Д-30, а также склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныТОС-1А "Солнцепек"Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
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