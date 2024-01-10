https://ria.ru/20240110/sovetnikov-1920357654.html

Иван Советников: регионы получат более тысячи дронов на борьбу с пожарами

Иван Советников: регионы получат более тысячи дронов на борьбу с пожарами - РИА Новости, 10.01.2024

Иван Советников: регионы получат более тысячи дронов на борьбу с пожарами

Сезон лесных пожаров в России последнее время длится практически круглый год. Очаги возгорания в некоторых регионах могут возникнуть буквально в первые дни... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T11:00

2024-01-10T11:00

2024-01-10T11:00

интервью

интервью - авторы

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

иван советников

россия

дроны

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Сезон лесных пожаров в России последнее время длится практически круглый год. Очаги возгорания в некоторых регионах могут возникнуть буквально в первые дни нового года. О текущей ситуации с лесными пожарами, о планах борьбы с ними в 2024 году, о развитии системы мониторинга леса с помощью беспилотников, о том, сколько пиломатериалов из России попадает в Китай, и какую роль играют российские леса в борьбе с потеплением климата, рассказал корреспонденту РИА Новости Павлу Зюзину руководитель Рослесхоза Иван Советников.— Пожароопасный сезон завершился, но, как мы знаем, небольшие пожары в России действуют практически круглый год. На сегодняшний момент остались ли где-то возгорания?— Мы 2023 год прошли неплохо. У нас общая площадь, пройденная огнем по лесфонду, — 4,3 миллиона гектаров, что практически в два раза меньше, чем средние многолетние значения. В этом плане, мне кажется, регионы и вся система пожаротушения сработали неплохо. Результат меньше того предельного показателя, который установил президент.В последние годы пожары идут в режиме круглого года. И традиционно зимой горят южные регионы: Краснодарский край, бывает, Приморье горит. На сегодня пожаров нет. Зимние пожары, как правило, точечные, локальные, не катастрофические, поэтому каких-то проблем мы не ожидаем до середины марта-начала апреля.— Повлияла ли на ситуацию с пожарами погода — ранний снег и аномально низкие температуры в начале декабря?— Россия огромная, климатически разная страна. Если в Москве выпало много снега, а в Красноярске стояли уникальные морозы, то в Якутии погода была другой, Еврейская автономная область вообще живет в своем микроклимате. В Московской области, еще раз повторю, пожаров нет и не будет как минимум до конца апреля. Сложно сказать, что сильный снег на это как-то повлиял, ситуация в пределах нормы.— Как вы уже сказали, площадь лесных пожаров в России в 2023 году удалось удержать в пределах 4,3 миллиона гектаров при целевом показателе в 5,5 миллионов. Какая цель на следующий год? Продолжат ли сокращать зоны контроля?— Глобальная цель у нас установлена президентом и правительством — в два раза снизить площадь пожаров к 2030 году, но она выполняется поэтапно. На следующий год у нас максимальная цифра — это 5,1 миллионов гектаров.За последние годы мы сократили зоны контроля на более чем 200 миллионов гектаров. Будем обустраивать то, что уже сократили, и не допускать показателя в 5,1 миллионов гектаров. Честно скажу, хотя и кажется, что это больше, чем финальные показатели по итогам 2023 года, но на самом деле это достаточно амбициозная цель, и достигнуть ее не так просто.— Летом президент Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос введения уголовной ответственности за любые намеренные поджоги травы и леса. Может ли появиться такая ответственность? Прорабатываются ли эти вопросы?— Ответственность нужно ужесточать, нет никаких сомнений, но все-таки мы бы делали акцент не только на ужесточении ответственности, но и на ее неотвратимости. Хороший пример с видеокамерами в городе Москве — их настолько много, что, совершив правонарушение, ты понимаешь, что точно получишь "письмо счастья". Пожалуй, нам нужно двигаться к этому и в лесной отрасли, стараться, чтобы наказание было неотвратимым.— Какое наказание понес виновник пожара, охватившего Геленджикское лесничество в сентябре?— Сейчас идет следствие, возбуждено уголовное дело. В ближайшее время он будет привлечен к ответственности и приговорен либо к исправительным работам, либо к иному уголовному наказанию.— Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что с 2024 года беспилотники будут системно применяться для мониторинга лесных пожаров. Какие регионы получат дроны первыми, в каком количестве? Сколько это будет стоить?— С этого года дан старт госпрограмме по закупке беспилотных летательных систем. Все регионы, где есть леса, получат более 1200 беспилотных систем на почти 2 миллиарда рублей. Это большая сумма для лесного хозяйства, и, надеюсь, это позволит нам быстрее тушить пожары и выявлять нарушителей. Всего до конца 2030 года планируется закупить более 5,1 тысяч БПЛА.— Один из распространенных мифов – Китай скоро вырубит всю Сибирь. После разворота на Восток насколько действительно вырос вывоз пиломатериалов в Китай?— Экспорт именно пиломатериалов, поскольку вывоз круглого леса у нас запрещен, вырос, и это, мне кажется, благо. Изменяется логистика и спрос с учетом общей мировой обстановки.Конечно, что Китай вырубит Сибирь — это миф. Объем, который мы можем рубить ежегодно в России, это порядка 600 миллионов кубических метров. При этом в среднем ежегодно заготавливается около 200 миллионов, то есть меньше, чем треть от того, сколько можно рубить. Кроме того, уже несколько лет подряд мы сажаем больше леса, чем вырубаем. Лес — это возобновляемый природный ресурс, поэтому не надо бояться, что кто-то у нас его вырубит, мы за этим очень пристально следим.— Сколько елей вырубили незаконно перед Новым Годом? Какой ущерб это нанесло?— Глобально вырубается немного елей. У нас в 2022 году было выявлено около 2,5 тысяч случаев на всю Россию с населением более 140 миллионов человек. Это очень небольшие цифры. При этом хвойные деревья обычно рубятся маленькие, поэтому и ущерб не такой уж большой, но мы продолжаем бороться с этим явлением, конечно, оно негативное. Проведено более 48 тысяч рейдов, мы усиливаемся, но глобально, конечно, нужно бороться – с промышленными рубками с помощью дистанционного мониторинга. Такая система у нас тоже есть с хорошими цифрами и динамикой. Площадь мониторинга увеличивается каждый год. Сейчас им охвачено 250 миллионов гектаров. В этом году планируем увеличить эту площадь на 14 % и продолжить сокращать объемы незаконной вырубки.— Какая ель лучше — живая или искусственная? Какая стоит у вас дома?— Конечно, живая. Если елка куплена в магазине, значит она срублена законно — в питомнике или с линии ЛЭП. Живые елки — это, конечно, цикл, круговорот углерода в природе, а елки искусственные – это продукт нефтехимии, особенно если они служат всего один-два года, то, конечно, они намного больше загрязняют природу, чем настоящие елочки.— Как проходит цифровизация отрасли? Сколько регионов подключились к ФГИС ЛК? Удастся ли искоренить незаконную вырубку с помощью новых технологий?— К первым числам января ко ФГИС ЛК (федеральной государственной информационной системе лесного комплекса – ред.) подключилось более 60 регионов нашей страны. Система позволит не столько искоренить незаконную рубку, сколько сделает отрасль более прозрачной, более понятной, более управляемой — вот наша ключевая задача. Также система позволит уйти от архаичных методов управления с бумажной документацией и прийти к нормальной экономике данных.— 13 декабря завершилась конференция по климату в Дубае, в которой вы приняли участие. Как вы оцениваете ее результаты? Саммит СОР28 должен подвести итоги 8 лет исполнения Парижских соглашений. О каких итогах рассказала Россия?— Действительно, это очень большое мероприятие и очень важное. Россия играет большую роль в мировом движении за сохранение климата. Есть общая цель — сократить среднюю температуру и уменьшить количество выделяемого углерода. В России леса играют ключевую роль. Мне кажется, на конференции был принят целый ряд правильных решений, в том числе связанных с поддержкой развивающихся стран. Очевидно, нам всем необходимо усилиться, чтобы климат на планете не менялся и оставался комфортным для людей.— Какие цели определены на следующие 8 лет?— У нас есть глобальная цель – удержать повышение температуры в пределах 1,5 градуса, и мы к этой цели все вместе идем, всем миром.— Как лесные ресурсы России помогут ей достигнуть углеродной нейтральности?— Цель достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году у нас теперь закреплена в климатической доктрине. При этом очевидно, что есть отрасли промышленности, которые не могут быть углеродно-нейтральными. Например, авиаперевозки. Как ни крути, самолет оставляет выбросы в атмосферу. Единственный вариант решить эту проблему — поглотить эти выбросы за счет кого-то другого. Природа изобрела для нас самый лучший инструмент – это дерево, универсальный, бесплатный, быстрый способ поглощения углерода. Нам предстоит продумать — как удержать этот углерод, как им в дальнейшем распорядиться, но природа для нас уже изобрела этот шикарный способ поглощения углерода, и наша задача его поддерживать и развивать.

https://radiosputnik.ru/20231211/drony-1915157453.html

https://ria.ru/20240109/zhara-1920227742.html

https://ria.ru/20231217/elka-1916268328.html

https://ria.ru/20231215/kokorin-1915935885.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), иван советников, россия, дроны