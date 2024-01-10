https://ria.ru/20240110/slushaniya-1920590519.html

Хантер Байден прибыл в Капитолий на слушания палаты представителей

Хантер Байден прибыл в Капитолий на слушания палаты представителей - РИА Новости, 10.01.2024

Хантер Байден прибыл в Капитолий на слушания палаты представителей

Сын президента США Хантер Байден неожиданно пришел в Капитолий на заседании одного из комитета палаты представителей, который рассматривает вопрос о его... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T18:32

2024-01-10T18:32

2024-01-10T18:32

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хантер байден

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден неожиданно пришел в Капитолий на заседании одного из комитета палаты представителей, который рассматривает вопрос о его привлечении за неуважение к конгрессу из-за неявки по повестке, трансляцию ведет американское телевидение. Американские телеканалы показали, как Хантер Байден идет по коридору здания конгресса и входит на заседание комитета по надзору. От комментариев он отказался. Юридический и надзорный комитет на своих заседаниях рассматривают вопрос о рекомендации палате представителей действий по привлечению Хантера Байдена к ответственности за неуважение. В декабре главы юридического и надзорного комитетов палаты Джим Джордан и Джеймс Комер заявили о намерении инициировать процедуру предъявления обвинений Хантеру Байдену в неуважении к конгрессу после того, как тот проигнорировал требования членов палаты явиться на закрытую дачу показаний в конгрессе по делу о деловых операциях его семьи и вовлеченности в них Джо Байдена. Ранее сын американского лидера явился на Капитолий, куда его вызвали для дачи показаний по делу об импичменте главы государства. Несмотря на предостережения о том, что его могут признать виновным в неуважении к конгрессу, Хантер Байден в беседе с журналистами дал понять, что намерен давать показания лишь на открытых слушаниях, а не в закрытом режиме, как того требовали законодатели.

https://ria.ru/20240103/mir-1916054582.html

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