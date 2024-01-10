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Хантер Байден прибыл в Капитолий на слушания палаты представителей - РИА Новости, 10.01.2024
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18:32 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/slushaniya-1920590519.html
Хантер Байден прибыл в Капитолий на слушания палаты представителей
Хантер Байден прибыл в Капитолий на слушания палаты представителей - РИА Новости, 10.01.2024
Хантер Байден прибыл в Капитолий на слушания палаты представителей
Сын президента США Хантер Байден неожиданно пришел в Капитолий на заседании одного из комитета палаты представителей, который рассматривает вопрос о его... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T18:32
2024-01-10T18:32
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден неожиданно пришел в Капитолий на заседании одного из комитета палаты представителей, который рассматривает вопрос о его привлечении за неуважение к конгрессу из-за неявки по повестке, трансляцию ведет американское телевидение. Американские телеканалы показали, как Хантер Байден идет по коридору здания конгресса и входит на заседание комитета по надзору. От комментариев он отказался. Юридический и надзорный комитет на своих заседаниях рассматривают вопрос о рекомендации палате представителей действий по привлечению Хантера Байдена к ответственности за неуважение. В декабре главы юридического и надзорного комитетов палаты Джим Джордан и Джеймс Комер заявили о намерении инициировать процедуру предъявления обвинений Хантеру Байдену в неуважении к конгрессу после того, как тот проигнорировал требования членов палаты явиться на закрытую дачу показаний в конгрессе по делу о деловых операциях его семьи и вовлеченности в них Джо Байдена. Ранее сын американского лидера явился на Капитолий, куда его вызвали для дачи показаний по делу об импичменте главы государства. Несмотря на предостережения о том, что его могут признать виновным в неуважении к конгрессу, Хантер Байден в беседе с журналистами дал понять, что намерен давать показания лишь на открытых слушаниях, а не в закрытом режиме, как того требовали законодатели.
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в мире, сша, джо байден, хантер байден
В мире, США, Джо Байден, Хантер Байден
Хантер Байден прибыл в Капитолий на слушания палаты представителей

Хантер Байден прибыл в Капитолий на слушания о неуважении к конгрессу

© AP Photo / Julio CortezХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Julio Cortez
Хантер Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден неожиданно пришел в Капитолий на заседании одного из комитета палаты представителей, который рассматривает вопрос о его привлечении за неуважение к конгрессу из-за неявки по повестке, трансляцию ведет американское телевидение.
Американские телеканалы показали, как Хантер Байден идет по коридору здания конгресса и входит на заседание комитета по надзору. От комментариев он отказался.
Юридический и надзорный комитет на своих заседаниях рассматривают вопрос о рекомендации палате представителей действий по привлечению Хантера Байдена к ответственности за неуважение.
В декабре главы юридического и надзорного комитетов палаты Джим Джордан и Джеймс Комер заявили о намерении инициировать процедуру предъявления обвинений Хантеру Байдену в неуважении к конгрессу после того, как тот проигнорировал требования членов палаты явиться на закрытую дачу показаний в конгрессе по делу о деловых операциях его семьи и вовлеченности в них Джо Байдена.
Ранее сын американского лидера явился на Капитолий, куда его вызвали для дачи показаний по делу об импичменте главы государства. Несмотря на предостережения о том, что его могут признать виновным в неуважении к конгрессу, Хантер Байден в беседе с журналистами дал понять, что намерен давать показания лишь на открытых слушаниях, а не в закрытом режиме, как того требовали законодатели.
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