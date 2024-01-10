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Ситников отметил важность кооперации производителей в развитии экспорта ЛПК - РИА Новости, 10.01.2024
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Костромская область
Костромская область
 
18:07 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/sitnikov-1920585769.html
Ситников отметил важность кооперации производителей в развитии экспорта ЛПК
Ситников отметил важность кооперации производителей в развитии экспорта ЛПК - РИА Новости, 10.01.2024
Ситников отметил важность кооперации производителей в развитии экспорта ЛПК
Губернатор Костромской области Сергей Ситников подчеркнул важность кооперации производителей для развития экспорта продукции лесоперерабатывающей отрасли,... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T18:07
2024-01-10T18:07
костромская область
костромская область
сергей ситников
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КОСТРОМА, 10 янв – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников подчеркнул важность кооперации производителей для развития экспорта продукции лесоперерабатывающей отрасли, сообщает администрация региона. Сообщается, что в среду на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве проходит День Костромской области. Губернатор региона Сергей Ситников принял участие в деловой программе Дня региона - в круглых столах по актуальным вопросам развития отраслей. Лесоперерабатывающая и ювелирная промышленность традиционно являются ведущими секторами экономики Костромской области. Ситников открыл дискуссию для представителей лесной отрасли. Обращаясь к участникам мероприятия, губернатор отметил, что после спада 2022 года сегодня предприятия лесопромышленного комплекса Костромской области наращивают экспортную активность. Предприятия перестроили логистические цепочки и открыли для себя новые рынки сбыта в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Прикаспийских странах, подчеркнул Ситников. По данным департамента экономического развития, по итогам 2023 года лесопромышленный комплекс сохранил лидирующие позиции в экономике области. "Общая сумма поставленной на внешние рынки продукции деревообработки превысила 60 миллионов долларов, составив около 45% в товарной структуре экспорта. Сегодня продукция костромских предприятий поставляется в Китай, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Беларусь, Турцию", - информирует областная администрация. В числе перспективных направлений развития для лесопереработчиков Сергей Ситников назвал кооперацию. "Мы должны работать исключительно в интересах нашей страны, интересах отрасли. Нам надо учиться заново работать с теми странами, которые для нас пока ещё только открываются. Конкуренция среди лесозаготовителей и лесопереработчиков всегда была достаточно высокой, но я убежден, что для достижения успехов нужно кооперироваться", – подчеркнул Сергей Ситников. Еще одной позитивной тенденцией развития лесопромышленного рынка глава региона назвал выход показателей заготовки древесины на прежний уровень. Это говорит о росте внутреннего рынка. Также в рамках деловой программы Дня Костромской области состоялся круглый стол по вопросам развития ювелирной отрасли. В ходе работы площадки эксперты обсудили деятельность ювелирных предприятий в условиях экономических санкций, вопросы правового регулирования, маркировки, государственной интегрированной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных камней и металлов.
https://ria.ru/20240110/ryvok-1920580876.html
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костромская область, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Сергей Ситников

Ситников отметил важность кооперации производителей в развитии экспорта ЛПК

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Губернатор Костромской области Сергей Ситников . Архивное фото
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КОСТРОМА, 10 янв – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников подчеркнул важность кооперации производителей для развития экспорта продукции лесоперерабатывающей отрасли, сообщает администрация региона.
Сообщается, что в среду на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве проходит День Костромской области. Губернатор региона Сергей Ситников принял участие в деловой программе Дня региона - в круглых столах по актуальным вопросам развития отраслей. Лесоперерабатывающая и ювелирная промышленность традиционно являются ведущими секторами экономики Костромской области. Ситников открыл дискуссию для представителей лесной отрасли.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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Обращаясь к участникам мероприятия, губернатор отметил, что после спада 2022 года сегодня предприятия лесопромышленного комплекса Костромской области наращивают экспортную активность. Предприятия перестроили логистические цепочки и открыли для себя новые рынки сбыта в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Прикаспийских странах, подчеркнул Ситников.
По данным департамента экономического развития, по итогам 2023 года лесопромышленный комплекс сохранил лидирующие позиции в экономике области. "Общая сумма поставленной на внешние рынки продукции деревообработки превысила 60 миллионов долларов, составив около 45% в товарной структуре экспорта. Сегодня продукция костромских предприятий поставляется в Китай, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Беларусь, Турцию", - информирует областная администрация.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников на открытии Дня Костромской области на Международной выставке-форуме Россия
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В числе перспективных направлений развития для лесопереработчиков Сергей Ситников назвал кооперацию. "Мы должны работать исключительно в интересах нашей страны, интересах отрасли. Нам надо учиться заново работать с теми странами, которые для нас пока ещё только открываются. Конкуренция среди лесозаготовителей и лесопереработчиков всегда была достаточно высокой, но я убежден, что для достижения успехов нужно кооперироваться", – подчеркнул Сергей Ситников.
Еще одной позитивной тенденцией развития лесопромышленного рынка глава региона назвал выход показателей заготовки древесины на прежний уровень. Это говорит о росте внутреннего рынка.
Также в рамках деловой программы Дня Костромской области состоялся круглый стол по вопросам развития ювелирной отрасли. В ходе работы площадки эксперты обсудили деятельность ювелирных предприятий в условиях экономических санкций, вопросы правового регулирования, маркировки, государственной интегрированной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных камней и металлов.
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