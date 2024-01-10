Рейтинг@Mail.ru
Иракские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 10.01.2024 (обновлено: 22:48 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/siriya-1920627224.html
Иракские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии
Иракские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии - РИА Новости, 10.01.2024
Иракские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии
Шиитские движения в составе так называемого "исламского сопротивления в Ираке" объявили о первом нападении на американскую военную базу возле аэропорта города... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T22:45
2024-01-10T22:48
в мире
сирия
али хаменеи
сша
дейр-эз-зор (мухафаза)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919447366_1316:0:4957:2048_1920x0_80_0_0_8e5a22ea99908f2f47e7c4cdfa9d3b0b.jpg
ДОХА, 10 янв - РИА Новости. Шиитские движения в составе так называемого "исламского сопротивления в Ираке" объявили о первом нападении на американскую военную базу возле аэропорта города Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии, говорится в заявлении движений сопротивления, полученном информационным агентством Shafaq News. Ранее в среду иракские вооруженные группировки заявили, что атаковали другую базу США в районе газового месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Кроме того, несколько беспилотников были сбиты в районе международного аэропорта Эрбиля на севере Ирака, где расположена база международных сил по борьбе с терроризмом. "Бойцы исламского сопротивления атаковали с применением соответствующего оружия американскую оккупационную базу "Хемо", которая расположена к западу от аэропорта Эль-Камышли в Сирии", - говорится в заявлении группировок. По данным иракских СМИ, эта атака является первой в своем роде, направленной против этой базы. В среду верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал шиитский "фронт сопротивления" в разных арабских странах "наносить удары по врагу", где бы он ни находился.
https://ria.ru/20240110/ssha-1920414103.html
https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html
сирия
сша
дейр-эз-зор (мухафаза)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919447366_1684:0:4415:2048_1920x0_80_0_0_04795f595856a90949bfb28157d47e9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, али хаменеи, сша, дейр-эз-зор (мухафаза)
В мире, Сирия, Али Хаменеи, США, Дейр-эз-Зор (мухафаза)
Иракские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии

Иракские группировки заявили об атаке на базу США в Эль-Камышлы в Сирии

© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan SheldonАмериканская авиабаза
Американская авиабаза
© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan Sheldon
Американская авиабаза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 10 янв - РИА Новости. Шиитские движения в составе так называемого "исламского сопротивления в Ираке" объявили о первом нападении на американскую военную базу возле аэропорта города Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии, говорится в заявлении движений сопротивления, полученном информационным агентством Shafaq News.
Ранее в среду иракские вооруженные группировки заявили, что атаковали другую базу США в районе газового месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Кроме того, несколько беспилотников были сбиты в районе международного аэропорта Эрбиля на севере Ирака, где расположена база международных сил по борьбе с терроризмом.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
В Пентагоне рассказали, сколько раз атаковали объекты США в Ираке и Сирии
Вчера, 01:15
"Бойцы исламского сопротивления атаковали с применением соответствующего оружия американскую оккупационную базу "Хемо", которая расположена к западу от аэропорта Эль-Камышли в Сирии", - говорится в заявлении группировок.
По данным иракских СМИ, эта атака является первой в своем роде, направленной против этой базы.
В среду верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал шиитский "фронт сопротивления" в разных арабских странах "наносить удары по врагу", где бы он ни находился.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Цугцванг Байдена: Ближний Восток под угрозой большой войны
2 января, 08:00
 
В миреСирияАли ХаменеиСШАДейр-эз-Зор (мухафаза)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала