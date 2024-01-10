https://ria.ru/20240110/siriya-1920627224.html
Иракские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии
Иракские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии - РИА Новости, 10.01.2024
Иракские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии
Шиитские движения в составе так называемого "исламского сопротивления в Ираке" объявили о первом нападении на американскую военную базу возле аэропорта города... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T22:45
2024-01-10T22:45
2024-01-10T22:48
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ДОХА, 10 янв - РИА Новости. Шиитские движения в составе так называемого "исламского сопротивления в Ираке" объявили о первом нападении на американскую военную базу возле аэропорта города Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии, говорится в заявлении движений сопротивления, полученном информационным агентством Shafaq News. Ранее в среду иракские вооруженные группировки заявили, что атаковали другую базу США в районе газового месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Кроме того, несколько беспилотников были сбиты в районе международного аэропорта Эрбиля на севере Ирака, где расположена база международных сил по борьбе с терроризмом. "Бойцы исламского сопротивления атаковали с применением соответствующего оружия американскую оккупационную базу "Хемо", которая расположена к западу от аэропорта Эль-Камышли в Сирии", - говорится в заявлении группировок. По данным иракских СМИ, эта атака является первой в своем роде, направленной против этой базы. В среду верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал шиитский "фронт сопротивления" в разных арабских странах "наносить удары по врагу", где бы он ни находился.
https://ria.ru/20240110/ssha-1920414103.html
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в мире, сирия, али хаменеи, сша, дейр-эз-зор (мухафаза)
В мире, Сирия, Али Хаменеи, США, Дейр-эз-Зор (мухафаза)
Иракские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии
Иракские группировки заявили об атаке на базу США в Эль-Камышлы в Сирии