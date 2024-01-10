https://ria.ru/20240110/shoygu-1920585537.html
Песков рассказал, как часто Путин общается с Шойгу
Песков рассказал, как часто Путин общается с Шойгу - РИА Новости, 10.01.2024
Песков рассказал, как часто Путин общается с Шойгу
Разговоры с министром обороны Сергеем Шойгу у президента России Владимира Путина происходят несколько раз в сутки, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T18:07
2024-01-10T18:07
2024-01-10T18:08
безопасность
россия
дмитрий песков
владимир путин
сергей шойгу
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Разговоры с министром обороны Сергеем Шойгу у президента России Владимира Путина происходят несколько раз в сутки, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Разговоры с министром обороны происходят несколько раз в сутки. Поэтому вопрос в данном случае по меньшей мере странный", - сказал Песков в ответ на вопрос, обсудил ли президент, как собирался, с министром ряд вопросов, которые были подняты на встрече с вдовами бойцов в Рождество.
https://ria.ru/20230925/spetsoperatsiya-1898471657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Шойгу
Песков рассказал, как часто Путин общается с Шойгу
Песков: разговоры Путина и Шойгу происходят несколько раз в сутки
АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Разговоры с министром обороны Сергеем Шойгу у президента России Владимира Путина происходят несколько раз в сутки, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Разговоры с министром обороны происходят несколько раз в сутки. Поэтому вопрос в данном случае по меньшей мере странный", - сказал Песков в ответ на вопрос, обсудил ли президент, как собирался, с министром ряд вопросов, которые были подняты на встрече с вдовами бойцов в Рождество.
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