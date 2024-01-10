https://ria.ru/20240110/shoygu-1920585537.html

Песков рассказал, как часто Путин общается с Шойгу

Песков рассказал, как часто Путин общается с Шойгу - РИА Новости, 10.01.2024

Песков рассказал, как часто Путин общается с Шойгу

Разговоры с министром обороны Сергеем Шойгу у президента России Владимира Путина происходят несколько раз в сутки, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T18:07

2024-01-10T18:07

2024-01-10T18:08

безопасность

россия

дмитрий песков

владимир путин

сергей шойгу

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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Разговоры с министром обороны Сергеем Шойгу у президента России Владимира Путина происходят несколько раз в сутки, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Разговоры с министром обороны происходят несколько раз в сутки. Поэтому вопрос в данном случае по меньшей мере странный", - сказал Песков в ответ на вопрос, обсудил ли президент, как собирался, с министром ряд вопросов, которые были подняты на встрече с вдовами бойцов в Рождество.

https://ria.ru/20230925/spetsoperatsiya-1898471657.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу