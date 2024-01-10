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Песков рассказал, как часто Путин общается с Шойгу - РИА Новости, 10.01.2024
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18:07 10.01.2024 (обновлено: 18:08 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/shoygu-1920585537.html
Песков рассказал, как часто Путин общается с Шойгу
Песков рассказал, как часто Путин общается с Шойгу - РИА Новости, 10.01.2024
Песков рассказал, как часто Путин общается с Шойгу
Разговоры с министром обороны Сергеем Шойгу у президента России Владимира Путина происходят несколько раз в сутки, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T18:07
2024-01-10T18:08
безопасность
россия
дмитрий песков
владимир путин
сергей шойгу
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Разговоры с министром обороны Сергеем Шойгу у президента России Владимира Путина происходят несколько раз в сутки, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Разговоры с министром обороны происходят несколько раз в сутки. Поэтому вопрос в данном случае по меньшей мере странный", - сказал Песков в ответ на вопрос, обсудил ли президент, как собирался, с министром ряд вопросов, которые были подняты на встрече с вдовами бойцов в Рождество.
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безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Шойгу
Песков рассказал, как часто Путин общается с Шойгу

Песков: разговоры Путина и Шойгу происходят несколько раз в сутки

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу
Президент РФ Владимир Путин во время доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин во время доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу. Архивное фото
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Разговоры с министром обороны Сергеем Шойгу у президента России Владимира Путина происходят несколько раз в сутки, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Разговоры с министром обороны происходят несколько раз в сутки. Поэтому вопрос в данном случае по меньшей мере странный", - сказал Песков в ответ на вопрос, обсудил ли президент, как собирался, с министром ряд вопросов, которые были подняты на встрече с вдовами бойцов в Рождество.
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БезопасностьРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей Шойгу
 
 
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