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Экспорт липецкой сельхозпродукции вырос в 5 раз – до 1 миллиарда долларов - РИА Новости, 10.01.2024
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Липецкая область
 
16:14 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/selkhozproduktsiya-1920550150.html
Экспорт липецкой сельхозпродукции вырос в 5 раз – до 1 миллиарда долларов
Экспорт липецкой сельхозпродукции вырос в 5 раз – до 1 миллиарда долларов - РИА Новости, 10.01.2024
Экспорт липецкой сельхозпродукции вырос в 5 раз – до 1 миллиарда долларов
Экспорт продукции АПК Липецкой области за время реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" увеличился более чем в пять раз – с 176,2 миллиона... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:14
2024-01-10T16:14
липецкая область
липецкая область
сельхозпродукция
экспорт
нацпроекты
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Экспорт продукции АПК Липецкой области за время реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" увеличился более чем в пять раз – с 176,2 миллиона долларов в 2017 году до ожидаемого 1 миллиарда долларов (в фактических ценах) по итогам 2023 года, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. Экспорт продукции АПК занимает второе место во внешнеторговом обороте региона после продукции черной металлургии. Основной объем внешней торговли традиционно приходится на зерновые культуры, растительные масла, детское питание, воды и безалкогольные напитки, дрожжи. Всего за истекший период, по предварительной оценке, отправлено свыше 2,3 миллиона тонн продукции - в основном, в страны ближнего зарубежья и Азии. "Экспортный потенциал у продукции липецкого АПК хороший. Мы видим тенденции к дальнейшему росту, поддерживаем аграриев, внедряем передовые разработки. Липецким аграриям спасибо и успехов в дальнейшем труде. Он нелегкий, но такой нужный для региона и страны", – отметил Артамонов. Развитие аграрного экспорта и экспортного потенциала Липецкой области было названо одним из лучших в стране на Всероссийской выставке "Золотая осень – 2023". По данным Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ, область стабильно входит в топ-10 регионов страны по экспорту масложировой продукции. Кроме того, в рейтинге регионов по уровню развития экспортного потенциала АПК в 2022 году Липецкая область вошла в группу с высоким экспортным потенциалом.
https://ria.ru/20231213/natsproekt-1915619242.html
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липецкая область, сельхозпродукция, экспорт, нацпроекты, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, сельхозпродукция, Экспорт, Нацпроекты, Игорь Артамонов

Экспорт липецкой сельхозпродукции вырос в 5 раз – до 1 миллиарда долларов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Колосья пшеницы
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ЛИПЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Экспорт продукции АПК Липецкой области за время реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" увеличился более чем в пять раз – с 176,2 миллиона долларов в 2017 году до ожидаемого 1 миллиарда долларов (в фактических ценах) по итогам 2023 года, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
Экспорт продукции АПК занимает второе место во внешнеторговом обороте региона после продукции черной металлургии. Основной объем внешней торговли традиционно приходится на зерновые культуры, растительные масла, детское питание, воды и безалкогольные напитки, дрожжи. Всего за истекший период, по предварительной оценке, отправлено свыше 2,3 миллиона тонн продукции - в основном, в страны ближнего зарубежья и Азии.
"Экспортный потенциал у продукции липецкого АПК хороший. Мы видим тенденции к дальнейшему росту, поддерживаем аграриев, внедряем передовые разработки. Липецким аграриям спасибо и успехов в дальнейшем труде. Он нелегкий, но такой нужный для региона и страны", – отметил Артамонов.
Развитие аграрного экспорта и экспортного потенциала Липецкой области было названо одним из лучших в стране на Всероссийской выставке "Золотая осень – 2023". По данным Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ, область стабильно входит в топ-10 регионов страны по экспорту масложировой продукции. Кроме того, в рейтинге регионов по уровню развития экспортного потенциала АПК в 2022 году Липецкая область вошла в группу с высоким экспортным потенциалом.
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Липецкая областьЛипецкая областьсельхозпродукцияЭкспортНацпроектыИгорь Артамонов
 
 
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