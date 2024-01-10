США ввели новые санкции против физлиц, содействующих хуситам
Белый дом: США ввели санкции против физлиц и юрлиц, содействующих хуситам
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США ввели новые санкции в отношении связанных с атаками йеменских хуситов в Красном море физических и юридических лиц, сообщил в среду представитель Белого дома Джон Кирби.
"Мы ввели новые санкции в отношении лиц и компаний, которые помогают осуществлению хуситами атак и взаимодействуем с членами Совета безопасности (ООН - ред.) для утверждения резолюции, которая продемонстрирует международную солидарность в этом критически важном вопросе", - сообщил Кирби. Он не привел подробности о введенных санкциях. Ни министерство финансов, ни госдепартамент США сегодня еще не объявляли новых санкций в связи с атаками хуситов в Красном море, в причастности к которым Вашингтон обвиняет Тегеран.
Сегодня госсекретарь Энтони Блинкен на фоне сообщений о том, что США и Великобритания отразили крупнейшую атаку движения "Ансар алла" (хуситы) в Красном море заявил о "последствиях" в случае их продолжения.
Движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.