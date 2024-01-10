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США ввели новые санкции против физлиц, содействующих хуситам - РИА Новости, 10.01.2024
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22:08 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/sanktsii-1920624706.html
США ввели новые санкции против физлиц, содействующих хуситам
США ввели новые санкции против физлиц, содействующих хуситам - РИА Новости, 10.01.2024
США ввели новые санкции против физлиц, содействующих хуситам
США ввели новые санкции в отношении связанных с атаками йеменских хуситов в Красном море физических и юридических лиц, сообщил в среду представитель Белого дома РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T22:08
2024-01-10T22:08
в мире
сша
красное море
джон кирби
энтони блинкен
ансар алла
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США ввели новые санкции в отношении связанных с атаками йеменских хуситов в Красном море физических и юридических лиц, сообщил в среду представитель Белого дома Джон Кирби. "Мы ввели новые санкции в отношении лиц и компаний, которые помогают осуществлению хуситами атак и взаимодействуем с членами Совета безопасности (ООН - ред.) для утверждения резолюции, которая продемонстрирует международную солидарность в этом критически важном вопросе", - сообщил Кирби. Он не привел подробности о введенных санкциях. Ни министерство финансов, ни госдепартамент США сегодня еще не объявляли новых санкций в связи с атаками хуситов в Красном море, в причастности к которым Вашингтон обвиняет Тегеран. Сегодня госсекретарь Энтони Блинкен на фоне сообщений о том, что США и Великобритания отразили крупнейшую атаку движения "Ансар алла" (хуситы) в Красном море заявил о "последствиях" в случае их продолжения. Движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
https://ria.ru/20240110/ssha-1920421732.html
https://ria.ru/20240104/khusity-1919637200.html
сша
красное море
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в мире, сша, красное море, джон кирби, энтони блинкен, ансар алла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, вашингтон (штат)
В мире, США, Красное море, Джон Кирби, Энтони Блинкен, Ансар Алла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Вашингтон (штат)
США ввели новые санкции против физлиц, содействующих хуситам

Белый дом: США ввели санкции против физлиц и юрлиц, содействующих хуситам

© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США ввели новые санкции в отношении связанных с атаками йеменских хуситов в Красном море физических и юридических лиц, сообщил в среду представитель Белого дома Джон Кирби.
"Мы ввели новые санкции в отношении лиц и компаний, которые помогают осуществлению хуситами атак и взаимодействуем с членами Совета безопасности (ООН - ред.) для утверждения резолюции, которая продемонстрирует международную солидарность в этом критически важном вопросе", - сообщил Кирби. Он не привел подробности о введенных санкциях. Ни министерство финансов, ни госдепартамент США сегодня еще не объявляли новых санкций в связи с атаками хуситов в Красном море, в причастности к которым Вашингтон обвиняет Тегеран.
Эсминец ВМС США - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
США сбили в Красном море 24 ракеты и БПЛА хуситов, пишут СМИ
Вчера, 04:52
Сегодня госсекретарь Энтони Блинкен на фоне сообщений о том, что США и Великобритания отразили крупнейшую атаку движения "Ансар алла" (хуситы) в Красном море заявил о "последствиях" в случае их продолжения.
Движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Небензя призвал хуситов не создавать угрозу для судов в Красном море
4 января, 00:04
 
В миреСШАКрасное мореДжон КирбиЭнтони БлинкенАнсар АллаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВашингтон (штат)
 
 
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