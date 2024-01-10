https://ria.ru/20240110/sanktsii-1920624706.html

США ввели новые санкции против физлиц, содействующих хуситам

США ввели новые санкции против физлиц, содействующих хуситам - РИА Новости, 10.01.2024

США ввели новые санкции против физлиц, содействующих хуситам

США ввели новые санкции в отношении связанных с атаками йеменских хуситов в Красном море физических и юридических лиц, сообщил в среду представитель Белого дома РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T22:08

2024-01-10T22:08

2024-01-10T22:08

в мире

сша

красное море

джон кирби

энтони блинкен

ансар алла

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США ввели новые санкции в отношении связанных с атаками йеменских хуситов в Красном море физических и юридических лиц, сообщил в среду представитель Белого дома Джон Кирби. "Мы ввели новые санкции в отношении лиц и компаний, которые помогают осуществлению хуситами атак и взаимодействуем с членами Совета безопасности (ООН - ред.) для утверждения резолюции, которая продемонстрирует международную солидарность в этом критически важном вопросе", - сообщил Кирби. Он не привел подробности о введенных санкциях. Ни министерство финансов, ни госдепартамент США сегодня еще не объявляли новых санкций в связи с атаками хуситов в Красном море, в причастности к которым Вашингтон обвиняет Тегеран. Сегодня госсекретарь Энтони Блинкен на фоне сообщений о том, что США и Великобритания отразили крупнейшую атаку движения "Ансар алла" (хуситы) в Красном море заявил о "последствиях" в случае их продолжения. Движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.

https://ria.ru/20240110/ssha-1920421732.html

https://ria.ru/20240104/khusity-1919637200.html

сша

красное море

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в мире, сша, красное море, джон кирби, энтони блинкен, ансар алла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, вашингтон (штат)