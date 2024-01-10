Глава Boeing признал проблемы с 737 MAX, у которого оторвалась дверь
Глава Boeing признал проблемы с 737 MAX после инцидента с дверью самолета
© AP Photo / Elizabeth LeПассажиры в салоне поврежденного самолета Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines
© AP Photo / Elizabeth Le
Пассажиры в салоне поврежденного самолета Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Глава Boeing Дэйв Кэлхун на встрече с сотрудниками завода признал ошибку с лайнером 737 MAX, пишет Bloomberg.
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"Мы собираемся подойти к этому вопросу номер один с признанием нашей ошибки. <...> У меня есть дети, у меня есть внуки, и у вас тоже. <...> Это важно. Важна каждая деталь", — сказал он.
На прошлой неделе у одного Boeing 737 MAX 9, принадлежащих Alaska Airlines, в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. После этого Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить эксплуатацию 171 такого самолета и провести срочные проверки. Как заявили в одной из крупнейших авиакомпаний United Airlines, они обнаружили незакрепленные болты на дверях как минимум на пяти самолетах. Alaska Airlines также сообщала, что выявила незакрепленное оборудование.
Модель 737 MAX — одна из самых проблемных в линейке Boeing. После двух катастроф, которые произошли в 2018 году в Эфиопии и в 2019-м в Индонезии, унеся жизни 346 человек, использование таких самолетов приостановили по всему миру на два года. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.