https://ria.ru/20240110/samolet-1920431596.html

Летевший из Москвы в Горно-Алтайск самолет экстренно сел в Барнауле

Летевший из Москвы в Горно-Алтайск самолет экстренно сел в Барнауле - РИА Новости, 10.01.2024

Летевший из Москвы в Горно-Алтайск самолет экстренно сел в Барнауле

Самолет, летевший из Москвы в Горно-Алтайск, экстренно сел в Барнауле с выпущенными закрылками, следователи проводят проверку, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T08:56

2024-01-10T08:56

2024-01-10T10:20

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БАРНАУЛ, 10 янв - РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Горно-Алтайск, экстренно сел в Барнауле с выпущенными закрылками, следователи проводят проверку, сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте. "По предварительным данным, утром 10 января 2024 года воздушное судно, выполнявшее рейс Москва (Шереметьево) - Горно-Алтайск, по техническим причинам совершило посадку в международном аэропорту Барнаул с выпущенными закрылками. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Барнаульским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводятся проверочные мероприятия.

https://ria.ru/20240103/samolet-1919563017.html

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горно-алтайск

барнаул

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Ольга Фомченкова

происшествия, москва, горно-алтайск, барнаул, шереметьево (аэропорт), новости - туризм