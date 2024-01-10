Летевший из Москвы в Горно-Алтайск самолет экстренно сел в Барнауле
Рейс Москва — Горно-Алтайск экстренно сел в Барнауле с выпущенными закрылками
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramВоздушное судно, совершившее по техническим причинам посадку в международном аэропорту Барнаула
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Воздушное судно, совершившее по техническим причинам посадку в международном аэропорту Барнаула
БАРНАУЛ, 10 янв - РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Горно-Алтайск, экстренно сел в Барнауле с выпущенными закрылками, следователи проводят проверку, сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.
"По предварительным данным, утром 10 января 2024 года воздушное судно, выполнявшее рейс Москва (Шереметьево) - Горно-Алтайск, по техническим причинам совершило посадку в международном аэропорту Барнаул с выпущенными закрылками. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Барнаульским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводятся проверочные мероприятия.