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Летевший из Москвы в Горно-Алтайск самолет экстренно сел в Барнауле - РИА Новости, 10.01.2024
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08:56 10.01.2024 (обновлено: 10:20 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/samolet-1920431596.html
Летевший из Москвы в Горно-Алтайск самолет экстренно сел в Барнауле
Летевший из Москвы в Горно-Алтайск самолет экстренно сел в Барнауле - РИА Новости, 10.01.2024
Летевший из Москвы в Горно-Алтайск самолет экстренно сел в Барнауле
Самолет, летевший из Москвы в Горно-Алтайск, экстренно сел в Барнауле с выпущенными закрылками, следователи проводят проверку, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T08:56
2024-01-10T10:20
происшествия
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БАРНАУЛ, 10 янв - РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Горно-Алтайск, экстренно сел в Барнауле с выпущенными закрылками, следователи проводят проверку, сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте. "По предварительным данным, утром 10 января 2024 года воздушное судно, выполнявшее рейс Москва (Шереметьево) - Горно-Алтайск, по техническим причинам совершило посадку в международном аэропорту Барнаул с выпущенными закрылками. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Барнаульским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводятся проверочные мероприятия.
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происшествия, москва, горно-алтайск, барнаул, шереметьево (аэропорт), новости - туризм
Происшествия, Москва, Горно-Алтайск, Барнаул, Шереметьево (аэропорт), Новости - Туризм
Летевший из Москвы в Горно-Алтайск самолет экстренно сел в Барнауле

Рейс Москва — Горно-Алтайск экстренно сел в Барнауле с выпущенными закрылками

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramВоздушное судно, совершившее по техническим причинам посадку в международном аэропорту Барнаула
Воздушное судно, совершившее по техническим причинам посадку в международном аэропорту Барнаула - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Воздушное судно, совершившее по техническим причинам посадку в международном аэропорту Барнаула
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 10 янв - РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Горно-Алтайск, экстренно сел в Барнауле с выпущенными закрылками, следователи проводят проверку, сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.
"По предварительным данным, утром 10 января 2024 года воздушное судно, выполнявшее рейс Москва (Шереметьево) - Горно-Алтайск, по техническим причинам совершило посадку в международном аэропорту Барнаул с выпущенными закрылками. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Барнаульским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводятся проверочные мероприятия.
Самолет - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
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ПроисшествияМоскваГорно-АлтайскБарнаулШереметьево (аэропорт)Новости - Туризм
 
 
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