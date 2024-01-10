https://ria.ru/20240110/ruviki-1920507076.html

Обновления "Рувики" после бета-тестирования появятся в 2024 году

Обновления "Рувики" после бета-тестирования появятся в 2024 году - РИА Новости, 10.01.2024

Обновления "Рувики" после бета-тестирования появятся в 2024 году

Энциклопедия "Рувики" - российский аналог "Википедии" – выйдет из режима бета-тестирования 15 января и представит все свои технологические обновления в течение... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:49

2024-01-10T13:49

2024-01-10T13:50

россия

рувики

интернет

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Энциклопедия "Рувики" - российский аналог "Википедии" – выйдет из режима бета-тестирования 15 января и представит все свои технологические обновления в течение 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Рувики"."Пятнадцатого января мы выйдем из "беты" (бета-тестирования), то есть будем более стабильно работать, снимем плашку, а все технические изменения будут представлены в течение 2024 года", - рассказали в пресс-службе.По данным "Рувики", среди технологических обновлений появится персонализация контента, тематические подборки, аудио-пересказ полной и краткой версии статьи, обновленный личный кабинет пользователя, видео и подкасты.Ранее площадка энциклопедии находилась в тестовом режиме и могла выдавать ошибки, однако с 15 января "Рувики" проведет полноценный запуск платформы и выйдет из бета-тестирования."Для любого продукта, когда он выходит в "бете", предполагается, что пользователь может зайти на площадку и столкнуться с какой-то ошибкой: что-то не работает, что-то не грузится, что-то некорректно отображается. Именно поэтому есть плашка "бета", и любой может сообщить об ошибке. Сейчас мы чувствуем себя устойчиво, и, соответственно, из бета-версии выходим. технический запуск завершен, переходим к полноценной работе ", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20230629/ruviki-1881068229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, рувики, интернет