https://ria.ru/20240110/ruviki-1920419638.html

Российский аналог "Википедии" заработает в полную силу 15 января

Российский аналог "Википедии" заработает в полную силу 15 января - РИА Новости, 10.01.2024

Российский аналог "Википедии" заработает в полную силу 15 января

Энциклопедия "Рувики" - российский аналог "Википедии" - заработает в полную силу уже 15 января, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T03:21

2024-01-10T03:21

2024-01-10T03:21

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технологии

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Энциклопедия "Рувики" - российский аналог "Википедии" - заработает в полную силу уже 15 января, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу энциклопедии. "Рувики" - новая открытая интернет-энциклопедия. Площадка объединяет экспертов и обычных пользователей: любой может стать автором "Рувики", но лишь профессионалы выступают гарантами верификации материалов. В конце прошлого июня сайт "Рувики" стал доступен для читателей в бета-версии. В настоящее время, как сообщается на сайте, доступно 1 940 706 статей на русском языке. "Пятнадцатого января аналог "Википедии" запустят в полномасштабном варианте с технологическими изменениями, среди которых персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ полной и краткой версии статьи, обновленный личный кабинет пользователя, видео и подкасты", - пишет газета. Издание, ссылаясь на данные компании, сообщает, что среднее время на сайте - более шести минут, средняя глубина просмотра - свыше пяти страниц. В бета-версии были введены понятия "выверенных" и "рецензированных" статей: над первыми работает редакция "Рувики", а вторые подготовлены при помощи экспертов. "За полгода интерфейс "Рувики" был создан для 20 языков народов России, в частности алтайского, башкирского, бурятского, вепсского, ингушского, калмыцкого и других. Общее количество энциклопедических статей в этих разделах составляет более 1,1 миллиона. В 2024 году планируются к открытию еще минимум 10 языковых разделов", - пишет газета.

https://ria.ru/20230629/ruviki-1881068229.html

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общество, технологии, россия