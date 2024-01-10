https://ria.ru/20240110/rudenya-1920566507.html

Игорь Руденя поставил задачи по развитию сферы культуры в Тверской области

Игорь Руденя поставил задачи по развитию сферы культуры в Тверской области - РИА Новости, 10.01.2024

Игорь Руденя поставил задачи по развитию сферы культуры в Тверской области

Итоги реализации госпрограммы "Культура Тверской области" в прошедшем году, а также планы на текущий год и на период до 2029 года рассмотрены в среду на... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:55

2024-01-10T16:55

2024-01-10T16:56

тверская область

торжок

кимры

игорь руденя

культура

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ТВЕРЬ, 10 янв - РИА Новости. Итоги реализации госпрограммы "Культура Тверской области" в прошедшем году, а также планы на текущий год и на период до 2029 года рассмотрены в среду на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба облправительства. Как отмечалось на заседании, всего в прошлом году в области проведено более 80 тысяч культурно-массовых мероприятий, половина из которых – для детской аудитории. Число посещений культурных событий в Тверской области превысило 17 миллионов - это наивысший показатель с 2019 года. К 2029 году планируется увеличить его до 36 миллионов. "Сегодня мы гордимся огромным культурным наследием нашего народа, нашей страны. Работа по укреплению и развитию сферы культуры в тверском регионе должна продолжать эти традиции. Важно обеспечить возможности для реализации нашими жителями, особенно детьми, своих талантов и творческих способностей, содействовать воспитанию молодежи", - сказал на заседании Руденя. Губернатор подчеркнул, что при этом необходимо не просто увеличивать количество посетителей и число мероприятий в сфере культуры, но и добиваться повышения их качества. "Важно чествовать человека труда, наших многодетных матерей и отцов, военнослужащих, людей, которые носят форму. Чтобы эти темы раскрывались во всех наших программах, книгах, просветительских проектах. Мы должны воспитываться по камертону отечественной культуры. Какова культура – таковы и наши будущие поколения, их приоритеты и ориентиры, отношение к стране, жизни и семье", – указал глава региона. Как отметили в пресс-службе, отраслевая региональная госпрограмма включает несколько направлений работы, в том числе по инициированному президентом России нацпроекту "Культура". Это развитие инфраструктуры учреждений культуры, создание условий для реализации творческого потенциала жителей, цифровизация отрасли. Так, по итогам прошлого года проведены работы по модернизации Тверского театра кукол, оснащению областного драмтеатра. Новые музыкальные инструменты и оборудование получили 4 детские школы искусств – в Торжке, Кимрах, Старице и Лихославле. Отремонтированы 4 сельских дома культуры в Андреапольском, Калязинском, Кимрском и Торопецком округах. Создано два виртуальных концертных зала – в Старице и Осташкове. В Тверской области появились новые места притяжения жителей и туристов – Музей живописи Валентина Сидорова "На теплой земле" в Твери, памятники вице-адмиралу В.А. Корнилову в Старице, первому командующему РВСН М.И. Неделину в ЗАТО Озерный и другие объекты. Кроме того, велась работа по укреплению материально-технической базы домов культуры в муниципалитетах, приобретению автоклубов, обустройству новых экспозиций в местных музеях, развитию библиотек, поддержке молодых талантов, работников учреждений культуры. Новое развитие получили культурно-просветительские проекты. К примеру, расширена программа "Нас пригласили во дворец" – в нее включено посещение филармонии и театров Тверской области. Верхневолжье в 2023 году стало площадкой масштабного фестиваля исторических фильмов "КиноВече" с участием российских звезд. В госпрограмме на 2024-2029 годы предусмотрено продолжение мероприятий по развитию современной культурной среды Верхневолжья. В 2024 году Тверская область отметит несколько знаковых дат: 950-летие первого летописного упоминания города Торопца, 225-летие со дня рождения А.С. Пушкина и другие, в регионе будет организован целый спектр мероприятий, в том числе в рамках Года семьи, которые объединят на культурных площадках детей и взрослых, жителей и гостей Верхневолжья, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231226/950-letie_toroptsa-1918276968.html

https://ria.ru/20231226/dostizheniya_goda-1918253770.html

https://ria.ru/20231221/materinstvo-1917353051.html

торжок

кимры

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

торжок, кимры, игорь руденя, культура