Рейтинг@Mail.ru
Игорь Руденя поставил задачи по развитию сферы культуры в Тверской области - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
16:55 10.01.2024 (обновлено: 16:56 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/rudenya-1920566507.html
Игорь Руденя поставил задачи по развитию сферы культуры в Тверской области
Игорь Руденя поставил задачи по развитию сферы культуры в Тверской области - РИА Новости, 10.01.2024
Игорь Руденя поставил задачи по развитию сферы культуры в Тверской области
Итоги реализации госпрограммы "Культура Тверской области" в прошедшем году, а также планы на текущий год и на период до 2029 года рассмотрены в среду на... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:55
2024-01-10T16:56
тверская область
торжок
кимры
игорь руденя
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920564085_0:109:2000:1234_1920x0_80_0_0_a8c3bfdfa5bdec25bc06e313553e0953.jpg
ТВЕРЬ, 10 янв - РИА Новости. Итоги реализации госпрограммы "Культура Тверской области" в прошедшем году, а также планы на текущий год и на период до 2029 года рассмотрены в среду на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба облправительства. Как отмечалось на заседании, всего в прошлом году в области проведено более 80 тысяч культурно-массовых мероприятий, половина из которых – для детской аудитории. Число посещений культурных событий в Тверской области превысило 17 миллионов - это наивысший показатель с 2019 года. К 2029 году планируется увеличить его до 36 миллионов. "Сегодня мы гордимся огромным культурным наследием нашего народа, нашей страны. Работа по укреплению и развитию сферы культуры в тверском регионе должна продолжать эти традиции. Важно обеспечить возможности для реализации нашими жителями, особенно детьми, своих талантов и творческих способностей, содействовать воспитанию молодежи", - сказал на заседании Руденя. Губернатор подчеркнул, что при этом необходимо не просто увеличивать количество посетителей и число мероприятий в сфере культуры, но и добиваться повышения их качества. "Важно чествовать человека труда, наших многодетных матерей и отцов, военнослужащих, людей, которые носят форму. Чтобы эти темы раскрывались во всех наших программах, книгах, просветительских проектах. Мы должны воспитываться по камертону отечественной культуры. Какова культура – таковы и наши будущие поколения, их приоритеты и ориентиры, отношение к стране, жизни и семье", – указал глава региона. Как отметили в пресс-службе, отраслевая региональная госпрограмма включает несколько направлений работы, в том числе по инициированному президентом России нацпроекту "Культура". Это развитие инфраструктуры учреждений культуры, создание условий для реализации творческого потенциала жителей, цифровизация отрасли. Так, по итогам прошлого года проведены работы по модернизации Тверского театра кукол, оснащению областного драмтеатра. Новые музыкальные инструменты и оборудование получили 4 детские школы искусств – в Торжке, Кимрах, Старице и Лихославле. Отремонтированы 4 сельских дома культуры в Андреапольском, Калязинском, Кимрском и Торопецком округах. Создано два виртуальных концертных зала – в Старице и Осташкове. В Тверской области появились новые места притяжения жителей и туристов – Музей живописи Валентина Сидорова "На теплой земле" в Твери, памятники вице-адмиралу В.А. Корнилову в Старице, первому командующему РВСН М.И. Неделину в ЗАТО Озерный и другие объекты. Кроме того, велась работа по укреплению материально-технической базы домов культуры в муниципалитетах, приобретению автоклубов, обустройству новых экспозиций в местных музеях, развитию библиотек, поддержке молодых талантов, работников учреждений культуры. Новое развитие получили культурно-просветительские проекты. К примеру, расширена программа "Нас пригласили во дворец" – в нее включено посещение филармонии и театров Тверской области. Верхневолжье в 2023 году стало площадкой масштабного фестиваля исторических фильмов "КиноВече" с участием российских звезд. В госпрограмме на 2024-2029 годы предусмотрено продолжение мероприятий по развитию современной культурной среды Верхневолжья. В 2024 году Тверская область отметит несколько знаковых дат: 950-летие первого летописного упоминания города Торопца, 225-летие со дня рождения А.С. Пушкина и другие, в регионе будет организован целый спектр мероприятий, в том числе в рамках Года семьи, которые объединят на культурных площадках детей и взрослых, жителей и гостей Верхневолжья, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231226/950-letie_toroptsa-1918276968.html
https://ria.ru/20231226/dostizheniya_goda-1918253770.html
https://ria.ru/20231221/materinstvo-1917353051.html
торжок
кимры
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920564085_245:42:1896:1280_1920x0_80_0_0_569e335b962efeb76c57ee94d776b599.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
торжок, кимры, игорь руденя, культура
Тверская область, Торжок, Кимры, Игорь Руденя, Культура

Игорь Руденя поставил задачи по развитию сферы культуры в Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 10 янв - РИА Новости. Итоги реализации госпрограммы "Культура Тверской области" в прошедшем году, а также планы на текущий год и на период до 2029 года рассмотрены в среду на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба облправительства.
Как отмечалось на заседании, всего в прошлом году в области проведено более 80 тысяч культурно-массовых мероприятий, половина из которых – для детской аудитории. Число посещений культурных событий в Тверской области превысило 17 миллионов - это наивысший показатель с 2019 года. К 2029 году планируется увеличить его до 36 миллионов.
Игорь Руденя рассказал, как отпразднуют 950-летие первого упоминания Торопца - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Руденя рассказал, как отпразднуют 950-летие первого упоминания Торопца
26 декабря 2023, 18:22
"Сегодня мы гордимся огромным культурным наследием нашего народа, нашей страны. Работа по укреплению и развитию сферы культуры в тверском регионе должна продолжать эти традиции. Важно обеспечить возможности для реализации нашими жителями, особенно детьми, своих талантов и творческих способностей, содействовать воспитанию молодежи", - сказал на заседании Руденя.
Губернатор подчеркнул, что при этом необходимо не просто увеличивать количество посетителей и число мероприятий в сфере культуры, но и добиваться повышения их качества.
"Важно чествовать человека труда, наших многодетных матерей и отцов, военнослужащих, людей, которые носят форму. Чтобы эти темы раскрывались во всех наших программах, книгах, просветительских проектах. Мы должны воспитываться по камертону отечественной культуры. Какова культура – таковы и наши будущие поколения, их приоритеты и ориентиры, отношение к стране, жизни и семье", – указал глава региона.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на открытии Дня региона на Международной выставке-форуме Россия
Руденя назвал главные достижения года в Тверской области
26 декабря 2023, 17:28
Как отметили в пресс-службе, отраслевая региональная госпрограмма включает несколько направлений работы, в том числе по инициированному президентом России нацпроекту "Культура". Это развитие инфраструктуры учреждений культуры, создание условий для реализации творческого потенциала жителей, цифровизация отрасли.
Так, по итогам прошлого года проведены работы по модернизации Тверского театра кукол, оснащению областного драмтеатра. Новые музыкальные инструменты и оборудование получили 4 детские школы искусств – в Торжке, Кимрах, Старице и Лихославле. Отремонтированы 4 сельских дома культуры в Андреапольском, Калязинском, Кимрском и Торопецком округах. Создано два виртуальных концертных зала – в Старице и Осташкове.
В Тверской области появились новые места притяжения жителей и туристов – Музей живописи Валентина Сидорова "На теплой земле" в Твери, памятники вице-адмиралу В.А. Корнилову в Старице, первому командующему РВСН М.И. Неделину в ЗАТО Озерный и другие объекты.
Кроме того, велась работа по укреплению материально-технической базы домов культуры в муниципалитетах, приобретению автоклубов, обустройству новых экспозиций в местных музеях, развитию библиотек, поддержке молодых талантов, работников учреждений культуры.
Женщина с младенцем на руках - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Руденя: нужно вести комплексную работу по пропаганде материнства
21 декабря 2023, 21:26
Новое развитие получили культурно-просветительские проекты. К примеру, расширена программа "Нас пригласили во дворец" – в нее включено посещение филармонии и театров Тверской области. Верхневолжье в 2023 году стало площадкой масштабного фестиваля исторических фильмов "КиноВече" с участием российских звезд.
В госпрограмме на 2024-2029 годы предусмотрено продолжение мероприятий по развитию современной культурной среды Верхневолжья. В 2024 году Тверская область отметит несколько знаковых дат: 950-летие первого летописного упоминания города Торопца, 225-летие со дня рождения А.С. Пушкина и другие, в регионе будет организован целый спектр мероприятий, в том числе в рамках Года семьи, которые объединят на культурных площадках детей и взрослых, жителей и гостей Верхневолжья, добавили в пресс-службе.
 
Тверская областьТоржокКимрыИгорь РуденяКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала