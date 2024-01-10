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В США поразились исключительной особенности России - РИА Новости, 10.01.2024
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16:45 10.01.2024 (обновлено: 17:24 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/rossiya-1920562914.html
В США поразились исключительной особенности России
В США поразились исключительной особенности России - РИА Новости, 10.01.2024
В США поразились исключительной особенности России
В 2023 году Россия вновь добилась рекордных показателей по бурению нефти, что в очередной раз доказывает ее устойчивость к санкциям, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:45
2024-01-10T17:24
экономика
цены на нефть
россия
владимир путин
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В 2023 году Россия вновь добилась рекордных показателей по бурению нефти, что в очередной раз доказывает ее устойчивость к санкциям, сообщает Bloomberg."Россия гораздо более независима в нефтяной сфере, чем принято считать", — заявил аналитик компании BCS Global Markets Рональд Смит.Так, в 2023 году она достигла показателя объема бурения в 30 тысяч километров, несмотря на многочисленные санкции, начиная с запретов на импорт и потолка на цены до запрета на экспорт технологий. Данные показывают, что эти ограничительные меры в основном провалились, пишет автор.Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, цены на нефть, россия, владимир путин, евросоюз, в мире
Экономика, Цены на нефть, Россия, Владимир Путин, Евросоюз, В мире
В США поразились исключительной особенности России

Bloomberg: показатели России в нефтяной сфере доказывают безуспешность санкций

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В 2023 году Россия вновь добилась рекордных показателей по бурению нефти, что в очередной раз доказывает ее устойчивость к санкциям, сообщает Bloomberg.
"Россия гораздо более независима в нефтяной сфере, чем принято считать", — заявил аналитик компании BCS Global Markets Рональд Смит.
Так, в 2023 году она достигла показателя объема бурения в 30 тысяч километров, несмотря на многочисленные санкции, начиная с запретов на импорт и потолка на цены до запрета на экспорт технологий. Данные показывают, что эти ограничительные меры в основном провалились, пишет автор.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияВладимир ПутинЕвросоюзВ мире
 
 
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