https://ria.ru/20240110/reys-1920627886.html
Вылет рейса Махачкала – Москва задержали из-за слуха о поломке двигателя
Вылет рейса Махачкала – Москва задержали из-за слуха о поломке двигателя - РИА Новости, 10.01.2024
Вылет рейса Махачкала – Москва задержали из-за слуха о поломке двигателя
Вылет рейса из Махачкалы в Москву задержался на несколько часов из-за ложной информации о неисправности двигателя самолета, 26 человек снялись с рейса, сообщил... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T21:20
2024-01-10T21:20
2024-01-10T22:55
происшествия
махачкала
москва
уральские авиалинии
домодедово (аэропорт)
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МАХАЧКАЛА, 10 янв - РИА Новости. Вылет рейса из Махачкалы в Москву задержался на несколько часов из-за ложной информации о неисправности двигателя самолета, 26 человек снялись с рейса, сообщил РИА Новости гендиректор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов. Airbus A321 "Уральских авиалиний" должен был вылететь в столичный аэропорт Домодедово в 15.00 мск. Однако по состоянию на 20.00 мск самолет все еще находился в аэропорту Махачкалы. "Кто-то слух пустил, что якобы двигатель не работает, и люди начали сниматься с рейса, 26 человек вышли из самолета. Надо теперь их багаж найти в самолете, вытащить. Самолет исправен, готов к вылету, вся задержка из-за пассажиров, которые снялись с рейса", – сказал Рамазанов. По его словам, "совсем незначительная неисправность" все же была, и пока ее устраняли, кто-то из пассажиров испугался и распространил информацию о поломке двигателя.
https://ria.ru/20240104/zaderzhka-1919695051.html
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происшествия, махачкала, москва, уральские авиалинии, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Махачкала, Москва, Уральские авиалинии, Домодедово (аэропорт)
Вылет рейса Махачкала – Москва задержали из-за слуха о поломке двигателя
Рамазанов: рейс из Махачкалы в Москву задержали из-за слуха о поломке двигателя
МАХАЧКАЛА, 10 янв - РИА Новости. Вылет рейса из Махачкалы в Москву задержался на несколько часов из-за ложной информации о неисправности двигателя самолета, 26 человек снялись с рейса, сообщил РИА Новости гендиректор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов.
Airbus A32
1 "Уральских авиалиний
" должен был вылететь в столичный аэропорт Домодедово
в 15.00 мск. Однако по состоянию на 20.00 мск самолет все еще находился в аэропорту Махачкалы.
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"Кто-то слух пустил, что якобы двигатель не работает, и люди начали сниматься с рейса, 26 человек вышли из самолета. Надо теперь их багаж найти в самолете, вытащить. Самолет исправен, готов к вылету, вся задержка из-за пассажиров, которые снялись с рейса", – сказал Рамазанов.
По его словам, "совсем незначительная неисправность" все же была, и пока ее устраняли, кто-то из пассажиров испугался и распространил информацию о поломке двигателя.
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