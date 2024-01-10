Рейтинг@Mail.ru
Вылет рейса Махачкала – Москва задержали из-за слуха о поломке двигателя - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:20 10.01.2024 (обновлено: 22:55 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/reys-1920627886.html
Вылет рейса Махачкала – Москва задержали из-за слуха о поломке двигателя
Вылет рейса Махачкала – Москва задержали из-за слуха о поломке двигателя - РИА Новости, 10.01.2024
Вылет рейса Махачкала – Москва задержали из-за слуха о поломке двигателя
Вылет рейса из Махачкалы в Москву задержался на несколько часов из-за ложной информации о неисправности двигателя самолета, 26 человек снялись с рейса, сообщил... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T21:20
2024-01-10T22:55
происшествия
махачкала
москва
уральские авиалинии
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916653126_0:0:2952:1660_1920x0_80_0_0_08d7ac86d886f7a743044039f34d333e.jpg
МАХАЧКАЛА, 10 янв - РИА Новости. Вылет рейса из Махачкалы в Москву задержался на несколько часов из-за ложной информации о неисправности двигателя самолета, 26 человек снялись с рейса, сообщил РИА Новости гендиректор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов. Airbus A321 "Уральских авиалиний" должен был вылететь в столичный аэропорт Домодедово в 15.00 мск. Однако по состоянию на 20.00 мск самолет все еще находился в аэропорту Махачкалы. "Кто-то слух пустил, что якобы двигатель не работает, и люди начали сниматься с рейса, 26 человек вышли из самолета. Надо теперь их багаж найти в самолете, вытащить. Самолет исправен, готов к вылету, вся задержка из-за пассажиров, которые снялись с рейса", – сказал Рамазанов. По его словам, "совсем незначительная неисправность" все же была, и пока ее устраняли, кто-то из пассажиров испугался и распространил информацию о поломке двигателя.
https://ria.ru/20240104/zaderzhka-1919695051.html
https://ria.ru/20231229/samolet-1918996049.html
махачкала
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916653126_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_b2046130f6e57a6083a135b2fa69d83a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, москва, уральские авиалинии, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Махачкала, Москва, Уральские авиалинии, Домодедово (аэропорт)
Вылет рейса Махачкала – Москва задержали из-за слуха о поломке двигателя

Рамазанов: рейс из Махачкалы в Москву задержали из-за слуха о поломке двигателя

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A321
Самолет Airbus A321 - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A321. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 10 янв - РИА Новости. Вылет рейса из Махачкалы в Москву задержался на несколько часов из-за ложной информации о неисправности двигателя самолета, 26 человек снялись с рейса, сообщил РИА Новости гендиректор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов.
Airbus A321 "Уральских авиалиний" должен был вылететь в столичный аэропорт Домодедово в 15.00 мск. Однако по состоянию на 20.00 мск самолет все еще находился в аэропорту Махачкалы.
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Red Wings объяснила задержку рейса из Москвы в Шри-Ланку
4 января, 13:35
"Кто-то слух пустил, что якобы двигатель не работает, и люди начали сниматься с рейса, 26 человек вышли из самолета. Надо теперь их багаж найти в самолете, вытащить. Самолет исправен, готов к вылету, вся задержка из-за пассажиров, которые снялись с рейса", – сказал Рамазанов.
По его словам, "совсем незначительная неисправность" все же была, и пока ее устраняли, кто-то из пассажиров испугался и распространил информацию о поломке двигателя.
Cамолет Boeing 737 авиакомпании UTair заходит на посадку - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Самолет, летевший из Москвы в Когалым, экстренно сел в Сургуте
29 декабря 2023, 15:37
 
ПроисшествияМахачкалаМоскваУральские авиалинииДомодедово (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала