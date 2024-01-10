https://ria.ru/20240110/reys-1920627886.html

Вылет рейса Махачкала – Москва задержали из-за слуха о поломке двигателя

Вылет рейса Махачкала – Москва задержали из-за слуха о поломке двигателя - РИА Новости, 10.01.2024

Вылет рейса Махачкала – Москва задержали из-за слуха о поломке двигателя

Вылет рейса из Махачкалы в Москву задержался на несколько часов из-за ложной информации о неисправности двигателя самолета, 26 человек снялись с рейса, сообщил... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T21:20

2024-01-10T21:20

2024-01-10T22:55

происшествия

махачкала

москва

уральские авиалинии

домодедово (аэропорт)

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МАХАЧКАЛА, 10 янв - РИА Новости. Вылет рейса из Махачкалы в Москву задержался на несколько часов из-за ложной информации о неисправности двигателя самолета, 26 человек снялись с рейса, сообщил РИА Новости гендиректор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов. Airbus A321 "Уральских авиалиний" должен был вылететь в столичный аэропорт Домодедово в 15.00 мск. Однако по состоянию на 20.00 мск самолет все еще находился в аэропорту Махачкалы. "Кто-то слух пустил, что якобы двигатель не работает, и люди начали сниматься с рейса, 26 человек вышли из самолета. Надо теперь их багаж найти в самолете, вытащить. Самолет исправен, готов к вылету, вся задержка из-за пассажиров, которые снялись с рейса", – сказал Рамазанов. По его словам, "совсем незначительная неисправность" все же была, и пока ее устраняли, кто-то из пассажиров испугался и распространил информацию о поломке двигателя.

https://ria.ru/20240104/zaderzhka-1919695051.html

https://ria.ru/20231229/samolet-1918996049.html

махачкала

москва

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происшествия, махачкала, москва, уральские авиалинии, домодедово (аэропорт)