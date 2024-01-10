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В Керчи в подъезде нашли полуголого четырехмесячного ребенка - РИА Новости, 10.01.2024
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15:16 10.01.2024 (обновлено: 15:19 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/rebenok-1920536303.html
В Керчи в подъезде нашли полуголого четырехмесячного ребенка
В Керчи в подъезде нашли полуголого четырехмесячного ребенка - РИА Новости, 10.01.2024
В Керчи в подъезде нашли полуголого четырехмесячного ребенка
Плачущего полуголого четырехмесячного ребенка нашли в подъезде дома в Керчи - из квартиры младенца вынес мужчина после застолья с его родителями, сообщают... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T15:16
2024-01-10T15:19
происшествия
керчь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Плачущего полуголого четырехмесячного ребенка нашли в подъезде дома в Керчи - из квартиры младенца вынес мужчина после застолья с его родителями, сообщают управления СК РФ и МВД по Крыму. Плачущего четырехмесячного мальчика на лестничной клетке обнаружили жильцы вечером 5 января. "Следователи проводят проверку по факту обнаружения в подъезде многоквартирного дома Керчи младенца в беспомощном состоянии", - говорится в сообщении СУСК. "Ребенок проживал в семье, где накануне проходило застолье с гостями. Данная семья, где также воспитывается еще полуторагодовалый ребенок, на учете в органах профилактики не состоит, однако соседями характеризуется неудовлетворительно", - добавили в ведомстве. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным МВД Крыма, грудного ребенка в подъезде нашли раздетым. Полицейские выяснили, что накануне в гостях у семьи, где воспитываются двое малолетних детей, находился их приятель. "После совместного употребления спиртного, когда родители спали, гость вынес ребенка из квартиры. Однако после того, как мальчик заплакал, мужчина решил оставить его на лестничной клетке", - говорится в сообщении. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и 125 (оставление в опасности) УК РФ. К проверке также подключилась прокуратура Крыма.
https://ria.ru/20231215/ekaterinburg-1915974422.html
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керчь
россия
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происшествия, керчь, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика крым, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Керчь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Крым, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Керчи в подъезде нашли полуголого четырехмесячного ребенка

В Керчи полуголого четырехмесячного ребенка после застолья вынесли в подъезд

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Служебный автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Плачущего полуголого четырехмесячного ребенка нашли в подъезде дома в Керчи - из квартиры младенца вынес мужчина после застолья с его родителями, сообщают управления СК РФ и МВД по Крыму.
Плачущего четырехмесячного мальчика на лестничной клетке обнаружили жильцы вечером 5 января. "Следователи проводят проверку по факту обнаружения в подъезде многоквартирного дома Керчи младенца в беспомощном состоянии", - говорится в сообщении СУСК.
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"Ребенок проживал в семье, где накануне проходило застолье с гостями. Данная семья, где также воспитывается еще полуторагодовалый ребенок, на учете в органах профилактики не состоит, однако соседями характеризуется неудовлетворительно", - добавили в ведомстве. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
По данным МВД Крыма, грудного ребенка в подъезде нашли раздетым. Полицейские выяснили, что накануне в гостях у семьи, где воспитываются двое малолетних детей, находился их приятель. "После совместного употребления спиртного, когда родители спали, гость вынес ребенка из квартиры. Однако после того, как мальчик заплакал, мужчина решил оставить его на лестничной клетке", - говорится в сообщении.
Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и 125 (оставление в опасности) УК РФ. К проверке также подключилась прокуратура Крыма.
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ПроисшествияКерчьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика КрымМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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