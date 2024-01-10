https://ria.ru/20240110/rebenok-1920536303.html

В Керчи в подъезде нашли полуголого четырехмесячного ребенка

В Керчи в подъезде нашли полуголого четырехмесячного ребенка - РИА Новости, 10.01.2024

В Керчи в подъезде нашли полуголого четырехмесячного ребенка

Плачущего полуголого четырехмесячного ребенка нашли в подъезде дома в Керчи - из квартиры младенца вынес мужчина после застолья с его родителями, сообщают... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T15:16

2024-01-10T15:16

2024-01-10T15:19

происшествия

керчь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика крым

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Плачущего полуголого четырехмесячного ребенка нашли в подъезде дома в Керчи - из квартиры младенца вынес мужчина после застолья с его родителями, сообщают управления СК РФ и МВД по Крыму. Плачущего четырехмесячного мальчика на лестничной клетке обнаружили жильцы вечером 5 января. "Следователи проводят проверку по факту обнаружения в подъезде многоквартирного дома Керчи младенца в беспомощном состоянии", - говорится в сообщении СУСК. "Ребенок проживал в семье, где накануне проходило застолье с гостями. Данная семья, где также воспитывается еще полуторагодовалый ребенок, на учете в органах профилактики не состоит, однако соседями характеризуется неудовлетворительно", - добавили в ведомстве. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным МВД Крыма, грудного ребенка в подъезде нашли раздетым. Полицейские выяснили, что накануне в гостях у семьи, где воспитываются двое малолетних детей, находился их приятель. "После совместного употребления спиртного, когда родители спали, гость вынес ребенка из квартиры. Однако после того, как мальчик заплакал, мужчина решил оставить его на лестничной клетке", - говорится в сообщении. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и 125 (оставление в опасности) УК РФ. К проверке также подключилась прокуратура Крыма.

https://ria.ru/20231215/ekaterinburg-1915974422.html

https://ria.ru/20231024/proisshestvie-1904921223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, керчь, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика крым, министерство внутренних дел рф (мвд россии)