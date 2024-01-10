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МИД Словакии заявил, что доказательств поставок ракет из КНДР в Россию нет - РИА Новости, 10.01.2024
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17:27 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/rakety-1920574616.html
МИД Словакии заявил, что доказательств поставок ракет из КНДР в Россию нет
МИД Словакии заявил, что доказательств поставок ракет из КНДР в Россию нет - РИА Новости, 10.01.2024
МИД Словакии заявил, что доказательств поставок ракет из КНДР в Россию нет
Словакия не подписала заявление с осуждением о якобы передаче РФ ракет КНДР из-за того, что этому не были представлены доказательства, но страна готова... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T17:27
2024-01-10T17:27
в мире
словакия
россия
кндр (северная корея)
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БРАТИСЛАВА, 10 янв - РИА Новости. Словакия не подписала заявление с осуждением о якобы передаче РФ ракет КНДР из-за того, что этому не были представлены доказательства, но страна готова присоединиться к документу, если будут продемонстрированы убедительные факты, заявил в среду глава словацкого МИД Юрай Бланар. Венгрия и Словакия стали единственными странами в ЕС, которые не подписали заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и глав МИД стран ЕС, а также ряда других азиатских и западных государств о якобы передаче России северокорейских ракет. Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее оставил заявления о таких поставках без комментариев, но напомнил, что Киев бьет по российским городам западным оружием. "Мы последовательно выступаем за соблюдение международного права и санкций Совбеза ООН, но мы не будем делать это лишь потому, что к нам кто-то обратиться с тем, что мы так думаем, но доказательств этому мы вам не дадим", - сказал Бланар изданию teraz.sk. По его словам, в текст заявления также нельзя было внести каких-либо своих замечаний. Бланар отметил, что Словакия не может подписываться под каким-либо документом, не имея "существенных доказательств". "Я уверяю, что как только мы их (доказательства - ред.) получим, и они смогут нас убедить, как и международное сообщество на уровне Совета безопасности, мы присоединимся к этому", - сказал Бланар.
https://ria.ru/20240109/rakety-1920275196.html
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в мире, словакия, россия, кндр (северная корея)
В мире, Словакия, Россия, КНДР (Северная Корея)
МИД Словакии заявил, что доказательств поставок ракет из КНДР в Россию нет

МИД Словакии: никто не предоставил фактов передачи северокорейских ракет России

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Братиславу
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БРАТИСЛАВА, 10 янв - РИА Новости. Словакия не подписала заявление с осуждением о якобы передаче РФ ракет КНДР из-за того, что этому не были представлены доказательства, но страна готова присоединиться к документу, если будут продемонстрированы убедительные факты, заявил в среду глава словацкого МИД Юрай Бланар.
Венгрия и Словакия стали единственными странами в ЕС, которые не подписали заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и глав МИД стран ЕС, а также ряда других азиатских и западных государств о якобы передаче России северокорейских ракет. Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее оставил заявления о таких поставках без комментариев, но напомнил, что Киев бьет по российским городам западным оружием.
"Мы последовательно выступаем за соблюдение международного права и санкций Совбеза ООН, но мы не будем делать это лишь потому, что к нам кто-то обратиться с тем, что мы так думаем, но доказательств этому мы вам не дадим", - сказал Бланар изданию teraz.sk. По его словам, в текст заявления также нельзя было внести каких-либо своих замечаний. Бланар отметил, что Словакия не может подписываться под каким-либо документом, не имея "существенных доказательств".
"Я уверяю, что как только мы их (доказательства - ред.) получим, и они смогут нас убедить, как и международное сообщество на уровне Совета безопасности, мы присоединимся к этому", - сказал Бланар.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ
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