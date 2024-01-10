https://ria.ru/20240110/putin-1920519949.html

Путин поручил улучшить транспортную доступность Чукотки

Путин поручил улучшить транспортную доступность Чукотки - РИА Новости, 10.01.2024

Путин поручил улучшить транспортную доступность Чукотки

Президент России Владимир Путин поручил зампредседателя правительства РФ – полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:36

2024-01-10T14:36

2024-01-10T14:36

чукотка

россия

чукотский автономный округ

владимир путин

владислав кузнецов

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил зампредседателя правительства РФ – полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу и губернатору Чукотского автономного округа Владиславу Кузнецову рассмотреть, какие есть варианты улучшения доступности аэропорта для жителей Чукотки - канатная дорога, паром или другие. "Прорабатывались разные варианты строительства канатной дороги, до конца, к сожалению, сегодня проекта нет, там очень важно, что будет получаться, если будет повышенная ветровая нагрузка, и не дай Бог, она остановится. Мы доработаем до конца, вместе с главой представим предложение", - сказал Трутнев в ходе встречи президента с жителями города Анадыря. "Да, надо посмотреть всякие современные средства передвижения, которые есть. Хотя… а паром? Ходит паром?", - спросил Путин. "Паром да, но в межсезонье, он, к сожалению, не может двигаться, потому что идет лёд, и паром нельзя эксплуатировать", - ответил Кузнецов. "Надо подумать, паромы тоже разные бывают. Надо подумать", - отметил президент. Ранее глава Чукотки сообщил Путину, что в регионе планируют закупить пять аэролодок за 117 миллионов рублей, чтобы частично решить проблему транспортной доступности аэропорта региона.

https://ria.ru/20240110/putin-1920508120.html

https://ria.ru/20240110/chukotka-1920492006.html

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чукотский автономный округ

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чукотка, россия, чукотский автономный округ, владимир путин, владислав кузнецов