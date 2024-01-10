https://ria.ru/20240110/putin-1920519949.html
Путин поручил улучшить транспортную доступность Чукотки
Путин поручил улучшить транспортную доступность Чукотки - РИА Новости, 10.01.2024
Путин поручил улучшить транспортную доступность Чукотки
Президент России Владимир Путин поручил зампредседателя правительства РФ – полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:36
2024-01-10T14:36
2024-01-10T14:36
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил зампредседателя правительства РФ – полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу и губернатору Чукотского автономного округа Владиславу Кузнецову рассмотреть, какие есть варианты улучшения доступности аэропорта для жителей Чукотки - канатная дорога, паром или другие. "Прорабатывались разные варианты строительства канатной дороги, до конца, к сожалению, сегодня проекта нет, там очень важно, что будет получаться, если будет повышенная ветровая нагрузка, и не дай Бог, она остановится. Мы доработаем до конца, вместе с главой представим предложение", - сказал Трутнев в ходе встречи президента с жителями города Анадыря. "Да, надо посмотреть всякие современные средства передвижения, которые есть. Хотя… а паром? Ходит паром?", - спросил Путин. "Паром да, но в межсезонье, он, к сожалению, не может двигаться, потому что идет лёд, и паром нельзя эксплуатировать", - ответил Кузнецов. "Надо подумать, паромы тоже разные бывают. Надо подумать", - отметил президент. Ранее глава Чукотки сообщил Путину, что в регионе планируют закупить пять аэролодок за 117 миллионов рублей, чтобы частично решить проблему транспортной доступности аэропорта региона.
https://ria.ru/20240110/putin-1920508120.html
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чукотка, россия, чукотский автономный округ, владимир путин, владислав кузнецов
Чукотка, Россия, Чукотский автономный округ, Владимир Путин, Владислав Кузнецов
Путин поручил улучшить транспортную доступность Чукотки
Путин поручил рассмотреть варианты обеспечения транспортной доступности Чукотки
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил зампредседателя правительства РФ – полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу и губернатору Чукотского автономного округа Владиславу Кузнецову рассмотреть, какие есть варианты улучшения доступности аэропорта для жителей Чукотки - канатная дорога, паром или другие.
"Прорабатывались разные варианты строительства канатной дороги, до конца, к сожалению, сегодня проекта нет, там очень важно, что будет получаться, если будет повышенная ветровая нагрузка, и не дай Бог, она остановится. Мы доработаем до конца, вместе с главой представим предложение", - сказал Трутнев в ходе встречи президента с жителями города Анадыря
.
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"Да, надо посмотреть всякие современные средства передвижения, которые есть. Хотя… а паром? Ходит паром?", - спросил Путин.
"Паром да, но в межсезонье, он, к сожалению, не может двигаться, потому что идет лёд, и паром нельзя эксплуатировать", - ответил Кузнецов.
"Надо подумать, паромы тоже разные бывают. Надо подумать", - отметил президент.
Ранее глава Чукотки сообщил Путину, что в регионе планируют закупить пять аэролодок за 117 миллионов рублей, чтобы частично решить проблему транспортной доступности аэропорта региона.
Глава Чукотки рассказал о решении проблемы доступности аэропорта региона