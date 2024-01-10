Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил улучшить транспортную доступность Чукотки - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/putin-1920519949.html
Путин поручил улучшить транспортную доступность Чукотки
Путин поручил улучшить транспортную доступность Чукотки - РИА Новости, 10.01.2024
Путин поручил улучшить транспортную доступность Чукотки
Президент России Владимир Путин поручил зампредседателя правительства РФ – полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:36
2024-01-10T14:36
чукотка
россия
чукотский автономный округ
владимир путин
владислав кузнецов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920494107_54:0:2791:1539_1920x0_80_0_0_858c2c11cae13711f9c1a24cd93fef2c.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил зампредседателя правительства РФ – полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу и губернатору Чукотского автономного округа Владиславу Кузнецову рассмотреть, какие есть варианты улучшения доступности аэропорта для жителей Чукотки - канатная дорога, паром или другие. "Прорабатывались разные варианты строительства канатной дороги, до конца, к сожалению, сегодня проекта нет, там очень важно, что будет получаться, если будет повышенная ветровая нагрузка, и не дай Бог, она остановится. Мы доработаем до конца, вместе с главой представим предложение", - сказал Трутнев в ходе встречи президента с жителями города Анадыря. "Да, надо посмотреть всякие современные средства передвижения, которые есть. Хотя… а паром? Ходит паром?", - спросил Путин. "Паром да, но в межсезонье, он, к сожалению, не может двигаться, потому что идет лёд, и паром нельзя эксплуатировать", - ответил Кузнецов. "Надо подумать, паромы тоже разные бывают. Надо подумать", - отметил президент. Ранее глава Чукотки сообщил Путину, что в регионе планируют закупить пять аэролодок за 117 миллионов рублей, чтобы частично решить проблему транспортной доступности аэропорта региона.
https://ria.ru/20240110/putin-1920508120.html
https://ria.ru/20240110/chukotka-1920492006.html
чукотка
россия
чукотский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920494107_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_86dc9c7f6ab32e173e9d77f02da4b361.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чукотка, россия, чукотский автономный округ, владимир путин, владислав кузнецов
Чукотка, Россия, Чукотский автономный округ, Владимир Путин, Владислав Кузнецов
Путин поручил улучшить транспортную доступность Чукотки

Путин поручил рассмотреть варианты обеспечения транспортной доступности Чукотки

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря
Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил зампредседателя правительства РФ – полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу и губернатору Чукотского автономного округа Владиславу Кузнецову рассмотреть, какие есть варианты улучшения доступности аэропорта для жителей Чукотки - канатная дорога, паром или другие.
"Прорабатывались разные варианты строительства канатной дороги, до конца, к сожалению, сегодня проекта нет, там очень важно, что будет получаться, если будет повышенная ветровая нагрузка, и не дай Бог, она остановится. Мы доработаем до конца, вместе с главой представим предложение", - сказал Трутнев в ходе встречи президента с жителями города Анадыря.
Президент РФ В. Путин
Путин призвал вписать в программу по туризму развитие северных регионов
Вчера, 13:49
"Да, надо посмотреть всякие современные средства передвижения, которые есть. Хотя… а паром? Ходит паром?", - спросил Путин.
"Паром да, но в межсезонье, он, к сожалению, не может двигаться, потому что идет лёд, и паром нельзя эксплуатировать", - ответил Кузнецов.
"Надо подумать, паромы тоже разные бывают. Надо подумать", - отметил президент.
Ранее глава Чукотки сообщил Путину, что в регионе планируют закупить пять аэролодок за 117 миллионов рублей, чтобы частично решить проблему транспортной доступности аэропорта региона.
Анадырь - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Глава Чукотки рассказал о решении проблемы доступности аэропорта региона
Вчера, 12:47
 
ЧукоткаРоссияЧукотский автономный округВладимир ПутинВладислав Кузнецов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала