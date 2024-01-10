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Путин оценил зависимость занятия спортом и количества принимаемых лекарств - РИА Новости, 10.01.2024
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14:04 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/putin-1920510580.html
Путин оценил зависимость занятия спортом и количества принимаемых лекарств
Путин оценил зависимость занятия спортом и количества принимаемых лекарств - РИА Новости, 10.01.2024
Путин оценил зависимость занятия спортом и количества принимаемых лекарств
Президент России Владимир Путин считает, что чем меньше спорта в жизни человека, тем больше приходится принимать таблеток, надо говорить "спасибо" зарядке, а не РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:04
2024-01-10T14:04
общество
россия
владимир путин
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что чем меньше спорта в жизни человека, тем больше приходится принимать таблеток, надо говорить "спасибо" зарядке, а не фармакологии. "Это (занятия спортом - ред.) очень важно не с экономической точки зрения. Чем меньше спорта, тем больше таблеток, надо говорить "спасибо" зарядке, а не "спасибо" таблеткам" , - сказал Путин в ходе встречи с жителями Анадыря. По словам президента, если люди будут покупать меньше таблеток благодаря занятиям спортом, то фармотрасль не обеднеет.
https://ria.ru/20240110/putin-1920509527.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин оценил зависимость занятия спортом и количества принимаемых лекарств

Путин: чем меньше спорта у человека, тем больше приходится принимать таблеток

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря
Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря
Читать ria.ru в
АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что чем меньше спорта в жизни человека, тем больше приходится принимать таблеток, надо говорить "спасибо" зарядке, а не фармакологии.
«
"Это (занятия спортом - ред.) очень важно не с экономической точки зрения. Чем меньше спорта, тем больше таблеток, надо говорить "спасибо" зарядке, а не "спасибо" таблеткам" , - сказал Путин в ходе встречи с жителями Анадыря.
По словам президента, если люди будут покупать меньше таблеток благодаря занятиям спортом, то фармотрасль не обеднеет.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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