https://ria.ru/20240110/putin-1920510580.html

Путин оценил зависимость занятия спортом и количества принимаемых лекарств

Путин оценил зависимость занятия спортом и количества принимаемых лекарств - РИА Новости, 10.01.2024

Путин оценил зависимость занятия спортом и количества принимаемых лекарств

Президент России Владимир Путин считает, что чем меньше спорта в жизни человека, тем больше приходится принимать таблеток, надо говорить "спасибо" зарядке, а не РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:04

2024-01-10T14:04

2024-01-10T14:04

общество

россия

владимир путин

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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что чем меньше спорта в жизни человека, тем больше приходится принимать таблеток, надо говорить "спасибо" зарядке, а не фармакологии. "Это (занятия спортом - ред.) очень важно не с экономической точки зрения. Чем меньше спорта, тем больше таблеток, надо говорить "спасибо" зарядке, а не "спасибо" таблеткам" , - сказал Путин в ходе встречи с жителями Анадыря. По словам президента, если люди будут покупать меньше таблеток благодаря занятиям спортом, то фармотрасль не обеднеет.

https://ria.ru/20240110/putin-1920509527.html

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общество, россия, владимир путин