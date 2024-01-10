https://ria.ru/20240110/putin-1920507164.html
Путин даст поручение разобраться с проблемами военно-врачебных комиссий
Путин даст поручение разобраться с проблемами военно-врачебных комиссий - РИА Новости, 10.01.2024
Путин даст поручение разобраться с проблемами военно-врачебных комиссий
Президент России Владимир Путин сообщил, что если у граждан есть проблемы с прохождением военно-врачебной комиссии (ВВК), он даст поручение министерству обороны РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:46
2024-01-10T13:46
2024-01-10T13:46
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что если у граждан есть проблемы с прохождением военно-врачебной комиссии (ВВК), он даст поручение министерству обороны РФ разобраться с этим вопросом, но нужны конкретные примеры. На встрече президента с жителями Анадыря участник спецоперации рассказал Путину о проблемах, возникающих с назначением ВВК, а также получением выплат. "Мы на конкретных примерах тогда, я поручу руководству министерства обороны на конкретных примерах понять, где происходит сбой. Как вы понимаете, там вопросов с материальным, финансовым обеспечением всего, что происходит в зоне СВО, не существует. Все финансируется в абсолютно полном объеме, все... Пункты ВВК развернуты прямо на местах лечения, и там решаются вопросы и ВВК, и даже предоставления жилья, и профессиональной переподготовки, если люди хотят оставаться в вооруженных силах даже после серьезных ранений, их оставляют в военкоматах, еще где-то служить", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240110/svo-1920501335.html
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общество, россия, анадырь, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Анадырь, Владимир Путин
Путин даст поручение разобраться с проблемами военно-врачебных комиссий
Путин даст поручение МО РФ разобраться с проблемами военно-врачебных комиссий