Рейтинг@Mail.ru
Путин даст поручение разобраться с проблемами военно-врачебных комиссий - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/putin-1920507164.html
Путин даст поручение разобраться с проблемами военно-врачебных комиссий
Путин даст поручение разобраться с проблемами военно-врачебных комиссий - РИА Новости, 10.01.2024
Путин даст поручение разобраться с проблемами военно-врачебных комиссий
Президент России Владимир Путин сообщил, что если у граждан есть проблемы с прохождением военно-врачебной комиссии (ВВК), он даст поручение министерству обороны РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:46
2024-01-10T13:46
специальная военная операция на украине
общество
россия
анадырь
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920493513_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_fba75f6529dd38892c080d476ba8940e.jpg
АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что если у граждан есть проблемы с прохождением военно-врачебной комиссии (ВВК), он даст поручение министерству обороны РФ разобраться с этим вопросом, но нужны конкретные примеры. На встрече президента с жителями Анадыря участник спецоперации рассказал Путину о проблемах, возникающих с назначением ВВК, а также получением выплат. "Мы на конкретных примерах тогда, я поручу руководству министерства обороны на конкретных примерах понять, где происходит сбой. Как вы понимаете, там вопросов с материальным, финансовым обеспечением всего, что происходит в зоне СВО, не существует. Все финансируется в абсолютно полном объеме, все... Пункты ВВК развернуты прямо на местах лечения, и там решаются вопросы и ВВК, и даже предоставления жилья, и профессиональной переподготовки, если люди хотят оставаться в вооруженных силах даже после серьезных ранений, их оставляют в военкоматах, еще где-то служить", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240110/svo-1920501335.html
россия
анадырь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920493513_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_703d1c7f21b431eae1c9391a4640840d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, анадырь, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Анадырь, Владимир Путин
Путин даст поручение разобраться с проблемами военно-врачебных комиссий

Путин даст поручение МО РФ разобраться с проблемами военно-врачебных комиссий

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря
Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря
Читать ria.ru в
АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что если у граждан есть проблемы с прохождением военно-врачебной комиссии (ВВК), он даст поручение министерству обороны РФ разобраться с этим вопросом, но нужны конкретные примеры.
На встрече президента с жителями Анадыря участник спецоперации рассказал Путину о проблемах, возникающих с назначением ВВК, а также получением выплат.
«
"Мы на конкретных примерах тогда, я поручу руководству министерства обороны на конкретных примерах понять, где происходит сбой. Как вы понимаете, там вопросов с материальным, финансовым обеспечением всего, что происходит в зоне СВО, не существует. Все финансируется в абсолютно полном объеме, все... Пункты ВВК развернуты прямо на местах лечения, и там решаются вопросы и ВВК, и даже предоставления жилья, и профессиональной переподготовки, если люди хотят оставаться в вооруженных силах даже после серьезных ранений, их оставляют в военкоматах, еще где-то служить", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Путин поднял вопрос о транспортной доступности для участников СВО
Вчера, 13:19
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияАнадырьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала