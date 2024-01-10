https://ria.ru/20240110/putin-1920501113.html

Путин оценил предложение по расширению нормы службы военными

Путин оценил предложение по расширению нормы службы военными - РИА Новости, 10.01.2024

Путин оценил предложение по расширению нормы службы военными

Министерство обороны РФ предлагает изменить норму, по которой военные, получившие ранение, не могут служить - они вполне могут проходить службу в военкоматах,... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:19

2024-01-10T13:19

2024-01-10T13:19

россия

владимир путин

анадырь

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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Министерство обороны РФ предлагает изменить норму, по которой военные, получившие ранение, не могут служить - они вполне могут проходить службу в военкоматах, заявил президент России Владимир Путин."Здесь есть проблема правового характера, в соответствии с действующим законом люди, получившие соответствующую травму, не могут служить в вооруженных силах, и мы это сейчас поменяем. Министерство обороны вышло с таким предложением. Безусловно, мы это поддержим. Да, получил человек травму, но он вполне может служить в военкомате, либо выполнять аналогичную функцию. Поменяем этот закон", - сказал Путин во время встречи с жителями города Анадыря.

https://ria.ru/20240110/putin-1920486087.html

россия

анадырь

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россия, владимир путин, анадырь