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Путин оценил предложение по расширению нормы службы военными
Путин оценил предложение по расширению нормы службы военными - РИА Новости, 10.01.2024
Путин оценил предложение по расширению нормы службы военными
Министерство обороны РФ предлагает изменить норму, по которой военные, получившие ранение, не могут служить - они вполне могут проходить службу в военкоматах,... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:19
2024-01-10T13:19
2024-01-10T13:19
россия
владимир путин
анадырь
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Министерство обороны РФ предлагает изменить норму, по которой военные, получившие ранение, не могут служить - они вполне могут проходить службу в военкоматах, заявил президент России Владимир Путин."Здесь есть проблема правового характера, в соответствии с действующим законом люди, получившие соответствующую травму, не могут служить в вооруженных силах, и мы это сейчас поменяем. Министерство обороны вышло с таким предложением. Безусловно, мы это поддержим. Да, получил человек травму, но он вполне может служить в военкомате, либо выполнять аналогичную функцию. Поменяем этот закон", - сказал Путин во время встречи с жителями города Анадыря.
https://ria.ru/20240110/putin-1920486087.html
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россия, владимир путин, анадырь
Россия, Владимир Путин, Анадырь
Путин оценил предложение по расширению нормы службы военными
Путин: Минобороны предложило изменить норму для раненных ранее военных