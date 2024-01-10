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Путин поделился впечатлениями от поездки на вездеходе по Чукотке - РИА Новости, 10.01.2024
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12:49 10.01.2024
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Путин поделился впечатлениями от поездки на вездеходе по Чукотке
Путин поделился впечатлениями от поездки на вездеходе по Чукотке - РИА Новости, 10.01.2024
Путин поделился впечатлениями от поездки на вездеходе по Чукотке
Президент России Владимир Путин на встрече в Анадыре поделился впечатлениями от поездки на вездеходе по зимнику, отметив, что так приходит понимание, как живут... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:49
2024-01-10T12:49
общество
анадырь
владимир путин
чукотка
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече в Анадыре поделился впечатлениями от поездки на вездеходе по зимнику, отметив, что так приходит понимание, как живут люди на Чукотке. "Ну например, прилететь в аэропорт, да, а потом переехать в город по зимнику в данном случае - это начинаешь понимать, что это такое, как люди здесь живут", - сказал он в ходе встречи с жителями города Анадырь. Путин прилетел на Чукотку, один из пунктов его программы - встреча с жителями Анадыря. Среди участников мероприятия – представители многодетных семей, участники СВО, работники образовательных, общественных организаций и медучреждений, а также местные предприниматели.
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общество, анадырь, владимир путин, чукотка
Общество, Анадырь, Владимир Путин, Чукотка
Путин поделился впечатлениями от поездки на вездеходе по Чукотке

Путин поделился с жителями Анадыря впечатлениями от поездки на вездеходе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря
Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече в Анадыре поделился впечатлениями от поездки на вездеходе по зимнику, отметив, что так приходит понимание, как живут люди на Чукотке.
"Ну например, прилететь в аэропорт, да, а потом переехать в город по зимнику в данном случае - это начинаешь понимать, что это такое, как люди здесь живут", - сказал он в ходе встречи с жителями города Анадырь.
Путин прилетел на Чукотку, один из пунктов его программы - встреча с жителями Анадыря.
Среди участников мероприятия – представители многодетных семей, участники СВО, работники образовательных, общественных организаций и медучреждений, а также местные предприниматели.
 
ОбществоАнадырьВладимир ПутинЧукотка
 
 
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