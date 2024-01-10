https://ria.ru/20240110/putin-1920492100.html

Путин поделился впечатлениями от поездки на вездеходе по Чукотке

Путин поделился впечатлениями от поездки на вездеходе по Чукотке - РИА Новости, 10.01.2024

Путин поделился впечатлениями от поездки на вездеходе по Чукотке

Президент России Владимир Путин на встрече в Анадыре поделился впечатлениями от поездки на вездеходе по зимнику, отметив, что так приходит понимание, как живут... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:49

2024-01-10T12:49

2024-01-10T12:49

общество

анадырь

владимир путин

чукотка

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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече в Анадыре поделился впечатлениями от поездки на вездеходе по зимнику, отметив, что так приходит понимание, как живут люди на Чукотке. "Ну например, прилететь в аэропорт, да, а потом переехать в город по зимнику в данном случае - это начинаешь понимать, что это такое, как люди здесь живут", - сказал он в ходе встречи с жителями города Анадырь. Путин прилетел на Чукотку, один из пунктов его программы - встреча с жителями Анадыря. Среди участников мероприятия – представители многодетных семей, участники СВО, работники образовательных, общественных организаций и медучреждений, а также местные предприниматели.

анадырь

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, анадырь, владимир путин, чукотка