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Чукотку лучше один раз увидеть, чем сто раз о ней услышать, заявил Путин - РИА Новости, 10.01.2024
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12:38 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/putin-1920490425.html
Чукотку лучше один раз увидеть, чем сто раз о ней услышать, заявил Путин
Чукотку лучше один раз увидеть, чем сто раз о ней услышать, заявил Путин - РИА Новости, 10.01.2024
Чукотку лучше один раз увидеть, чем сто раз о ней услышать, заявил Путин
На Чукотке сосредоточено большое количество вопросов, представляющих огромный интерес для страны в целом, для понимания региона лучше один раз увидеть Чукотку... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:38
2024-01-10T12:38
общество
чукотка
россия
арктика
владимир путин
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. На Чукотке сосредоточено большое количество вопросов, представляющих огромный интерес для страны в целом, для понимания региона лучше один раз увидеть Чукотку своими глазами, чем сто раз о ней услышать, заявил президент России Владимир Путин. "Здесь сосредоточено большое количество вопросов, безусловно представляющих огромный интерес для Российской Федерации в целом", - сказал он в ходе встречи с жителями города. Отдельные населенные пункты Чукотки имеют очень важное значение и некоторые из них вписываются сразу в несколько программ развития: и по Арктике, и по Дальнему Востоку, добавил президент. "Но один раз лучше увидеть, чем сто раз услышать. Здесь сразу многое становится понятным. По бумагам, вроде, и так все ясно. Но лучше своими глазами. Некоторые вещи приобретают совершенно другое звучание", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240110/chukotka-1920489048.html
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общество, чукотка, россия, арктика, владимир путин
Общество, Чукотка, Россия, Арктика, Владимир Путин
Чукотку лучше один раз увидеть, чем сто раз о ней услышать, заявил Путин

Путин: Чукотку лучше один раз увидеть своими глазами, чем сто раз о ней услышать

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. На Чукотке сосредоточено большое количество вопросов, представляющих огромный интерес для страны в целом, для понимания региона лучше один раз увидеть Чукотку своими глазами, чем сто раз о ней услышать, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Здесь сосредоточено большое количество вопросов, безусловно представляющих огромный интерес для Российской Федерации в целом", - сказал он в ходе встречи с жителями города.
Отдельные населенные пункты Чукотки имеют очень важное значение и некоторые из них вписываются сразу в несколько программ развития: и по Арктике, и по Дальнему Востоку, добавил президент.
"Но один раз лучше увидеть, чем сто раз услышать. Здесь сразу многое становится понятным. По бумагам, вроде, и так все ясно. Но лучше своими глазами. Некоторые вещи приобретают совершенно другое звучание", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет отдельную встречу с главой Чукотки
Вчера, 12:32
 
ОбществоЧукоткаРоссияАрктикаВладимир Путин
 
 
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