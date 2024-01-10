https://ria.ru/20240110/putin-1920490425.html

Чукотку лучше один раз увидеть, чем сто раз о ней услышать, заявил Путин

Чукотку лучше один раз увидеть, чем сто раз о ней услышать, заявил Путин - РИА Новости, 10.01.2024

Чукотку лучше один раз увидеть, чем сто раз о ней услышать, заявил Путин

На Чукотке сосредоточено большое количество вопросов, представляющих огромный интерес для страны в целом, для понимания региона лучше один раз увидеть Чукотку... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:38

2024-01-10T12:38

2024-01-10T12:38

общество

чукотка

россия

арктика

владимир путин

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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. На Чукотке сосредоточено большое количество вопросов, представляющих огромный интерес для страны в целом, для понимания региона лучше один раз увидеть Чукотку своими глазами, чем сто раз о ней услышать, заявил президент России Владимир Путин. "Здесь сосредоточено большое количество вопросов, безусловно представляющих огромный интерес для Российской Федерации в целом", - сказал он в ходе встречи с жителями города. Отдельные населенные пункты Чукотки имеют очень важное значение и некоторые из них вписываются сразу в несколько программ развития: и по Арктике, и по Дальнему Востоку, добавил президент. "Но один раз лучше увидеть, чем сто раз услышать. Здесь сразу многое становится понятным. По бумагам, вроде, и так все ясно. Но лучше своими глазами. Некоторые вещи приобретают совершенно другое звучание", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240110/chukotka-1920489048.html

чукотка

россия

арктика

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общество, чукотка, россия, арктика, владимир путин