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Прокуратура Томской области начала проверку после обращения врачей к Путину - РИА Новости, 10.01.2024
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11:24 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/putin-1920470548.html
Прокуратура Томской области начала проверку после обращения врачей к Путину
Прокуратура Томской области начала проверку после обращения врачей к Путину - РИА Новости, 10.01.2024
Прокуратура Томской области начала проверку после обращения врачей к Путину
Прокуратура организовала проверку данных о нарушении прав работников ФГБУ "Сибирский федеральный научно-клинический центр" Федерального медико-биологического... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T11:24
2024-01-10T11:24
происшествия
томская область
северск
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НОВОСИБИРСК, 10 янв – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку данных о нарушении прав работников ФГБУ "Сибирский федеральный научно-клинический центр" Федерального медико-биологического агентства в закрытом городе Северск Томской области, сотрудники которого записали видеообращение к президенту РФ. "Прокуратура ЗАТО Северск Томской области проводит проверку по распространившимся в сети интернет и средствах массовой информации сведениям о нарушении прав работников федерального государственного бюджетного учреждения "Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве отмечают, что в ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению прав медицинских работников на получение стимулирующих выплат, а при выявлении нарушений будут приняты "исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение". В распространенном в мессенджерах и СМИ видеообращении медики пожаловались главе государства на действия руководства СибФНКЦ при выдаче стимулирующих доплат и премий медицинским и прочим работникам. По их версии, сначала руководство с июля по декабрь 2023 года издавало приказы об выплате надбавок, а затем их не выполняло, в результате чего повышения зарплат не произошло, что усилило проблему оттока персонала и "ставит под угрозу предоставление медицинских услуг не только жителям ЗАТО Северск, но Томской области".
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происшествия, томская область, северск, россия
Происшествия, Томская область, Северск, Россия
Прокуратура Томской области начала проверку после обращения врачей к Путину

Прокуратура в Томской области начала проверку после обращения медиков к Путину

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 10 янв – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку данных о нарушении прав работников ФГБУ "Сибирский федеральный научно-клинический центр" Федерального медико-биологического агентства в закрытом городе Северск Томской области, сотрудники которого записали видеообращение к президенту РФ.
«
"Прокуратура ЗАТО Северск Томской области проводит проверку по распространившимся в сети интернет и средствах массовой информации сведениям о нарушении прав работников федерального государственного бюджетного учреждения "Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве отмечают, что в ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению прав медицинских работников на получение стимулирующих выплат, а при выявлении нарушений будут приняты "исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение".
В распространенном в мессенджерах и СМИ видеообращении медики пожаловались главе государства на действия руководства СибФНКЦ при выдаче стимулирующих доплат и премий медицинским и прочим работникам. По их версии, сначала руководство с июля по декабрь 2023 года издавало приказы об выплате надбавок, а затем их не выполняло, в результате чего повышения зарплат не произошло, что усилило проблему оттока персонала и "ставит под угрозу предоставление медицинских услуг не только жителям ЗАТО Северск, но Томской области".
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