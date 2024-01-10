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Пуховики из Омска: на слякотную зиму и сибирские морозы - РИА Новости, 10.01.2024
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09:00 10.01.2024
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Пуховики из Омска: на слякотную зиму и сибирские морозы
Пуховики из Омска: на слякотную зиму и сибирские морозы - РИА Новости, 10.01.2024
Пуховики из Омска: на слякотную зиму и сибирские морозы
А есть ли в современных пуховиках пух? Почему люди выбирают зимний пуховик без пуха? Греет ли синтетический наполнитель так же хорошо, как натуральный? Сколько... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T09:00
2024-01-10T09:00
омск
одежда
россия
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А есть ли в современных пуховиках пух? Почему люди выбирают зимний пуховик без пуха? Греет ли синтетический наполнитель так же хорошо, как натуральный? Сколько пуховиков нужно "для счастья"? Об этом и многом другом – в материале корреспондента РИА Новости Карины Ивашко, который посвящен насущному запросу сезона – "купить пуховик", а заодно и секретам отечественного производства популярного товара.В сибирском Омске есть свой бренд верхней одежды – ACADEMYCLOTHES. Название латиницей – производство российское. Весомую часть ассортимента составляют пуховики: товар сезонный, но очень востребованный, ведь зима в России больше, чем зима. А в Сибири – и подавно.Были челноки, а стали швейникиЛюбопытно, что начинался бизнес как семейный. Только вот к швейному делу отношения не имел. Муж и жена работали по торговой части: возили из Турции верхнюю одежду."История нашего швейного производства началась в 2000 году. Очень уж тогда курс доллара был нестабилен. А опыт уже был большой. У нас были свои магазины в Омске – мы видели, что люди покупают, какие ткани хотят. Да и климат у нас особый – морозы бывают сильные, и одежда нужна соответствующая. Вот и задумались о том, чтобы не зависеть от закупки, от Турции, а начать шить самим – под наши зимы. Поскольку профильного образования у нас не было, решили шить мужские куртки – конструктивно они проще, чем женские", - вспоминает историю создания производства коммерческий директор ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMYCLOTHES) Татьяна Иванова.По ее словам, на тот момент в команде было пять человек: они с мужем, две швеи, технолог и конструктор одежды в одном лице. Модель разработали самую простую, сшили – и спрос пошел. Далее коллектив развивался, рос, постепенно в линейке появились женские куртки, а в 2017 году – первая детская коллекция. Поначалу работали на обычных швейных машинах, позже технику обновили, закупили многоголовочное вышивальное оборудование, стегальное – для стеганых курток и пальто."Вначале мы отшивали куртки на свой город. Так как у нас были магазины, люди по привычке приходили к нам за импортным товаром, а мы торговали уже своим ассортиментом. Этот круг покупателей мы постарались сохранить. Под их запросы стали шить пуховики. Помню, сначала было недоверие – люди просили выйти на крылечке постоять, проверить, не холодно ли будет в нашем пуховике. Сейчас в Омске нас хорошо знают", - поделилась Татьяна.Важной вехой в развитии фабрики оказался 2016 год, когда омичи зарегистрировали собственную торговую марку - ACADEMYCLOTHES- и стали создавать свои линейки верхней одежды.Пуховик без пуха: название старое – технологии новыеСегодня о пуховиках компания знает все. Раньше здесь шили их с натуральным пухом, а теперь перешли на биопух. Оказывается, это выбор современного покупателя."Сейчас почти все зимние пуховики – российские, китайские, европейские – на биопухе. Биопух, экопух – у разных производителей разные названия. Сырье может немножко отличаться, но, по сути, это одно и то же – высокоизвитое синтетическое волокно. Очень тонкое, имеет спиральную основу, которая создает воздушную прослойку – она и греет, и это роднит его с натуральным пухом. Но ничего натурального там нет, - констатирует Татьяна. - Зато есть свои плюсы: экопух не сбивается в комочки, при стирке все остается на местах. А пуховик с натуральным пухом, вы знаете, надо правильно стирать, сушить особым образом, каждый раз разбивать комочки, а людей любая лишняя работа пугает".Вдобавок к этому, птичий пух – материал с большой миграцией, найдет лазейку, чтобы вырваться на свободу, даже из самых плотных ячеек. К тому же китайские пуховики низкого качества в свое время подорвали доверие людей к природному пуху. Еще один важный аргумент в пользу пуха синтетического – гипоаллергенность.Между тем сама Татьяна считает, что для сибиряков лучше все же иметь два варианта: на сырую грязную погоду – биопух, чтобы можно было часто стирать, а на морозы до минус тридцати – натуральный."Натуральный пух все равно самый лучший наполнитель. Он дышит, обладает большой теплоемкостью. А зайдете в помещение – вам не будет так жарко, как в биопухе. Но даже детям сейчас предпочитают брать зимний пуховик без пуха. Нет на него спроса. Для европейской зимы – на минус 10-15 – биопуха вполне достаточно. Но у нас Сибирь, и, если шьем для северян, увеличиваем количество наполнителя. И для детей делаем в пересчете на натуральный пух. Для сравнения: если биопуха на пуховик идет 600 граммов, натурального можно 400-450. И по теплоемкости они будут одинаковые", - поясняет собеседница РИА Новости.А, может, дело еще и в цене?.. И в ней тоже, так как натуральный пух стоит в разы дороже, подтверждает специалист. Существенно влияют на цену пуховика и мембранные ткани, очень популярные сейчас – для экстрима, профработ в суровых условиях, для горнолыжного туризма. Они не пропускают влагу внутрь и отводят ее от тела. В зависимости от свойств ткани и среди мембран большой разбег по цене: чем выше влаго- и паронепроницаемость, тем вещь дороже.Это к вопросу об очень дорогих пуховиках и тканях. Омичи же стараются держать качество на уровне в довольно бюджетной ценовой категории. Следят за модными тенденциями, но создавать стремятся свое."За выбор моделей отвечает художник: изучает тенденции, отрисовывает свои варианты – играет со стежкой, фурнитурой, подбирает ткани. Потом подключаются конструктор, технолог, руководство. Художники – они же люди творческие: идут вперед, предлагают экстравагантные вещи. И надо совместить их фантазию с реальностью, чтобы модель была коммерческой. В итоге в обсуждении участвует весь коллектив. Допустим, мы утвердили модель, пошили опытный образец – смотрим. Нередко художник его дорабатывает – шьем второй и даже третий образец. И если люди говорят, что купили бы себе, мужу, ребенку, значит, можно запускать модель в производство", - рассказала коммерческий директор компании.Климат и менталитет голосуют за наше – российскоеКогда рынок наводняет Китай с его объемами производства, конкурировать с ним сложно, но можно. Что касается европейских коллекций, тут отечественному производителю на руку свои климатические условия."Смотришь европейские пуховики – на моделях туфли на высоком каблуке, большие английские воротники, распахнутое горло… Красиво, но явно не для наших условий: в таком только до машины добежать. Непрактично. А все-таки у нас люди хотят купить пуховик, в котором будет тепло и комфортно. Да и менталитет имеет значение. Мужчины наши чаще консервативны. Не станут они такие яркие расцветки носить, как предлагают известные бренды. Черный, темно-синий – вот наши постоянные хиты", - со знанием дела говорит Татьяна.Ассортимент пуховых курток и пальто у омской швейной компании довольно широк. Ощутимо больше, правда, женских моделей. Оно и понятно: женщины хотят разнообразия, и шить на них интереснее – простор для фантазии шире, не скрывает сооснователь швейной фабрики. Плюс есть тонкости: на разные типы фигуры – разные модели."Женский пуховик – это, конечно, не пиджак, где нужна строгая посадка по фигуре, – здесь попроще. Но если мы говорим о размерах, начиная с 50, стандарт уже не годится – тут мы стараемся разделять модели на верхний тип и нижний. Чтобы на разные фигуры садились", - поясняет Татьяна.Верхний и нижний типы женской фигуры – это, говоря по-простому, те самые "яблоко" и "груша".Секреты курточного глянцаВо всех линейках пуховиков ACADEMYCLOTHES есть и модный глянец, и матовые ткани. Спросом пользуются оба вида: женщины среднего возраста и старше отдают предпочтение матовой, а глянец – больше для молодежи."Матовая ткань не полнит. Она хорошо идет на большие размеры. А глянец визуально добавляет объема. Вот на худеньких девушках он смотрится отлично. Большие размеры мы в глянце даже не шьем, - поделилась собеседница агентства. - Иногда молодые мужчины выбирают глянцевые куртки, хотя большинство все-таки за сдержанные матовые цвета. То есть глянец – это молодежная история. Ну и дети – им нужно, чтобы было ярко".Швейная фабрика выпускает не только пуховики – сегодня в ее ассортименте верхняя одежда на все сезоны, а также спортивная и повседневная. Чтобы загрузка была равномерной, здесь выстроили работу по трем направлениям. Такому раскладу поспособствовала, с одной стороны, ярко выраженная сезонность основного товара, а с другой, реалии времени – уход ряда зарубежных производителей с российского рынка."Работа у людей должна быть круглый год. Поэтому мы отшиваем не только нашу марку, но и коллекции других российских компаний под их брендами. Когда импорт просел, это стало особенно актуально, - отметила специалист. - Теперь заказчик заранее узнает, когда мы меньше загружены, вписывается в наш график, и мы шьем пуховики уже для него, по его лекалам. Такие долгосрочные договоры дают стабильность. А третье крупное направление – это экипировка спортивных команд. Тут тоже уход импорта сыграл свою роль, и мы отлично чувствуем себя на этом поле".Спортсмены и швейники: командная игра в интересах импортозамещенияПо словам Татьяны, они хорошо работают с омскими молодежными командами, со знаменитым хоккейным клубом "Авангард" и их школой, с волейболистами и баскетболистами Омской области и не только."Нам очень нравится работать со спортсменами. Это интересно. Допустим, волейболисты, баскетболисты – это же люди высокого роста, им готовую одежду не купить. Вот они заказывают у нас те же пуховики, другие куртки и понимают, что и рукав будет длинный, и плечи широкие. Все пожелания учитываем. Если на северную команду шьем, пересчитываем набивку для пуховиков, меняем граммовку, чтобы им и на морозе было комфортно, и в аэропортах-автобусах – они же много ездят. И им разная одежда нужна: спортивные костюмы – на тренировки и игры, пуховики, комбинезоны, толстовки, бомберы", - перечисляет Татьяна.Компания работает с нижневартовским "Самотлором", с алтайскими командами, со спортивными комитетами Ханты-Мансийска – с ними начали сотрудничать еще к Сурдлимпиаде-2015 (одевали не только спортсменов, но и судей, волонтеров), шили на биатлонистов."Для команд это получается быстрее и дешевле, чем импорт закупать. И отчетность проще. А нам как приятно, когда они присылают фотографии со сборов и соревнований в нашей форме! И пишут: "Мы победили!" Это очень духоподъемно – мы все радуемся и гордимся, чувствуем себя причастными", - признается специалист.О насущном: главный дефицит – швеиВернемся, однако, к пуховикам. По словам Татьяны Ивановой, это сложный ассортимент. Для его пошива требуются квалицированные специалисты. Особенно остро стоит вопрос со швеями. Проблема актуальна не только для России – для всего постсоветского пространства. Работа сидячая, тяжелая – молодежь не идет."Омск, конечно, не Иваново, но тоже швейный город. При этом головная боль у всех одна – притока молодежи почти нет, коллективы возрастные. Если для пошива постельного белья, домашней одежды активно привлекают надомников – в основном, женщин, которые сидят с маленькими детьми, то пуховик дома не сошьешь. У нас на производстве тоже костяк старый: около 30 человек, если считать художников, конструкторов, технологов, закройщиков, инженеров, менеджеров, и 20 швей – этого мало. Поэтому тех же пуховиков мы шьем до одной тысячи изделий в месяц, а хотелось бы больше", - сетует Татьяна.Вот и пытаются держать зарплаты на высоком уровне и радуются, что молодые женщины из декретных отпусков все-таки возвращаются на фабрику.Опт и розница за пределами ОмскаСегодня одежду компании покупают преимущественно оптом. Границы Омска она перешагнула давно. Правда, вопреки ожиданиям, основным потребителем стала Центральная Россия (лидер по закупке – Москва), а не восточные регионы страны."Мы же примерно посередине России находимся, но уже за Уралом. Думали, с учетом климата восток наш товар больше заинтересует. Но нет – главный заказчик Москва. В розницу тоже продаем. С маркетплейсами временно не работаем – там большое значение имеет сезонность, нужно приноравливаться, давать скидки, чтобы конкурировать с китайским товаром, а мы и так держим демократичные цены, - подчеркивает коммерческий директор. - Поэтому люди просто звонят нам, спрашивают, как купить пуховик напрямую и договариваются о рознице. Вот сейчас отправляем заказ девушке в город Долгопрудный".
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омск, одежда, россия, сделано с умом
Омск, Одежда, Россия, Твой бизнес, Сделано с умом

Пуховики из Омска: на слякотную зиму и сибирские морозы

© Фото предоставлено ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMY CLOTHES), Омск Омск, Всероссийская зимняя спартакиада. Участники – в пуховиках, сшитых омской швейной компанией
 Омск, Всероссийская зимняя спартакиада. Участники – в пуховиках, сшитых омской швейной компанией
© Фото предоставлено ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMY CLOTHES), Омск
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А есть ли в современных пуховиках пух? Почему люди выбирают зимний пуховик без пуха? Греет ли синтетический наполнитель так же хорошо, как натуральный? Сколько пуховиков нужно "для счастья"? Об этом и многом другом – в материале корреспондента РИА Новости Карины Ивашко, который посвящен насущному запросу сезона – "купить пуховик", а заодно и секретам отечественного производства популярного товара.
В сибирском Омске есть свой бренд верхней одежды – ACADEMYCLOTHES. Название латиницей – производство российское. Весомую часть ассортимента составляют пуховики: товар сезонный, но очень востребованный, ведь зима в России больше, чем зима. А в Сибири – и подавно.
© Фото предоставлено ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMY CLOTHES), ОмскРаскрой подкладки к детским пуховикам
Раскрой подкладки к детским пуховикам
© Фото предоставлено ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMY CLOTHES), Омск
Раскрой подкладки к детским пуховикам

Были челноки, а стали швейники

Любопытно, что начинался бизнес как семейный. Только вот к швейному делу отношения не имел. Муж и жена работали по торговой части: возили из Турции верхнюю одежду.
"История нашего швейного производства началась в 2000 году. Очень уж тогда курс доллара был нестабилен. А опыт уже был большой. У нас были свои магазины в Омске – мы видели, что люди покупают, какие ткани хотят. Да и климат у нас особый – морозы бывают сильные, и одежда нужна соответствующая. Вот и задумались о том, чтобы не зависеть от закупки, от Турции, а начать шить самим – под наши зимы. Поскольку профильного образования у нас не было, решили шить мужские куртки – конструктивно они проще, чем женские", - вспоминает историю создания производства коммерческий директор ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMYCLOTHES) Татьяна Иванова.
© Фото предоставлено ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMY CLOTHES), ОмскОператор вышивает шевроны (знаки различия) на компьютеризированной вышивальной машине
Оператор вышивает шевроны (знаки различия) на компьютеризированной вышивальной машине
© Фото предоставлено ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMY CLOTHES), Омск
Оператор вышивает шевроны (знаки различия) на компьютеризированной вышивальной машине
По ее словам, на тот момент в команде было пять человек: они с мужем, две швеи, технолог и конструктор одежды в одном лице. Модель разработали самую простую, сшили – и спрос пошел. Далее коллектив развивался, рос, постепенно в линейке появились женские куртки, а в 2017 году – первая детская коллекция. Поначалу работали на обычных швейных машинах, позже технику обновили, закупили многоголовочное вышивальное оборудование, стегальное – для стеганых курток и пальто.
"Вначале мы отшивали куртки на свой город. Так как у нас были магазины, люди по привычке приходили к нам за импортным товаром, а мы торговали уже своим ассортиментом. Этот круг покупателей мы постарались сохранить. Под их запросы стали шить пуховики. Помню, сначала было недоверие – люди просили выйти на крылечке постоять, проверить, не холодно ли будет в нашем пуховике. Сейчас в Омске нас хорошо знают", - поделилась Татьяна.
Важной вехой в развитии фабрики оказался 2016 год, когда омичи зарегистрировали собственную торговую марку - ACADEMYCLOTHES- и стали создавать свои линейки верхней одежды.

Пуховик без пуха: название старое – технологии новые

Сегодня о пуховиках компания знает все. Раньше здесь шили их с натуральным пухом, а теперь перешли на биопух. Оказывается, это выбор современного покупателя.
"Сейчас почти все зимние пуховики – российские, китайские, европейские – на биопухе. Биопух, экопух – у разных производителей разные названия. Сырье может немножко отличаться, но, по сути, это одно и то же – высокоизвитое синтетическое волокно. Очень тонкое, имеет спиральную основу, которая создает воздушную прослойку – она и греет, и это роднит его с натуральным пухом. Но ничего натурального там нет, - констатирует Татьяна. - Зато есть свои плюсы: экопух не сбивается в комочки, при стирке все остается на местах. А пуховик с натуральным пухом, вы знаете, надо правильно стирать, сушить особым образом, каждый раз разбивать комочки, а людей любая лишняя работа пугает".
© Фото предоставлено ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMY CLOTHES), ОмскСтежка рукава по экопуху
Стежка рукава по экопуху
© Фото предоставлено ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMY CLOTHES), Омск
Стежка рукава по экопуху
Вдобавок к этому, птичий пух – материал с большой миграцией, найдет лазейку, чтобы вырваться на свободу, даже из самых плотных ячеек. К тому же китайские пуховики низкого качества в свое время подорвали доверие людей к природному пуху. Еще один важный аргумент в пользу пуха синтетического – гипоаллергенность.
Между тем сама Татьяна считает, что для сибиряков лучше все же иметь два варианта: на сырую грязную погоду – биопух, чтобы можно было часто стирать, а на морозы до минус тридцати – натуральный.
"Натуральный пух все равно самый лучший наполнитель. Он дышит, обладает большой теплоемкостью. А зайдете в помещение – вам не будет так жарко, как в биопухе. Но даже детям сейчас предпочитают брать зимний пуховик без пуха. Нет на него спроса. Для европейской зимы – на минус 10-15 – биопуха вполне достаточно. Но у нас Сибирь, и, если шьем для северян, увеличиваем количество наполнителя. И для детей делаем в пересчете на натуральный пух. Для сравнения: если биопуха на пуховик идет 600 граммов, натурального можно 400-450. И по теплоемкости они будут одинаковые", - поясняет собеседница РИА Новости.
© Фото предоставлено ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMY CLOTHES), ОмскКнопки вдобавок к молнии увеличивают теплоемкость изделия. Автопресс для установки кнопок
Кнопки вдобавок к молнии увеличивают теплоемкость изделия. Автопресс для установки кнопок
© Фото предоставлено ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMY CLOTHES), Омск
Кнопки вдобавок к молнии увеличивают теплоемкость изделия. Автопресс для установки кнопок
А, может, дело еще и в цене?.. И в ней тоже, так как натуральный пух стоит в разы дороже, подтверждает специалист. Существенно влияют на цену пуховика и мембранные ткани, очень популярные сейчас – для экстрима, профработ в суровых условиях, для горнолыжного туризма. Они не пропускают влагу внутрь и отводят ее от тела. В зависимости от свойств ткани и среди мембран большой разбег по цене: чем выше влаго- и паронепроницаемость, тем вещь дороже.
Это к вопросу об очень дорогих пуховиках и тканях. Омичи же стараются держать качество на уровне в довольно бюджетной ценовой категории. Следят за модными тенденциями, но создавать стремятся свое.
"За выбор моделей отвечает художник: изучает тенденции, отрисовывает свои варианты – играет со стежкой, фурнитурой, подбирает ткани. Потом подключаются конструктор, технолог, руководство. Художники – они же люди творческие: идут вперед, предлагают экстравагантные вещи. И надо совместить их фантазию с реальностью, чтобы модель была коммерческой. В итоге в обсуждении участвует весь коллектив. Допустим, мы утвердили модель, пошили опытный образец – смотрим. Нередко художник его дорабатывает – шьем второй и даже третий образец. И если люди говорят, что купили бы себе, мужу, ребенку, значит, можно запускать модель в производство", - рассказала коммерческий директор компании.

Климат и менталитет голосуют за наше – российское

Когда рынок наводняет Китай с его объемами производства, конкурировать с ним сложно, но можно. Что касается европейских коллекций, тут отечественному производителю на руку свои климатические условия.
"Смотришь европейские пуховики – на моделях туфли на высоком каблуке, большие английские воротники, распахнутое горло… Красиво, но явно не для наших условий: в таком только до машины добежать. Непрактично. А все-таки у нас люди хотят купить пуховик, в котором будет тепло и комфортно. Да и менталитет имеет значение. Мужчины наши чаще консервативны. Не станут они такие яркие расцветки носить, как предлагают известные бренды. Черный, темно-синий – вот наши постоянные хиты", - со знанием дела говорит Татьяна.
© Фото предоставлено ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMY CLOTHES), ОмскПуховики хитового цвета в очереди на утюжку
Пуховики хитового цвета в очереди на утюжку
© Фото предоставлено ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMY CLOTHES), Омск
Пуховики хитового цвета в очереди на утюжку
Ассортимент пуховых курток и пальто у омской швейной компании довольно широк. Ощутимо больше, правда, женских моделей. Оно и понятно: женщины хотят разнообразия, и шить на них интереснее – простор для фантазии шире, не скрывает сооснователь швейной фабрики. Плюс есть тонкости: на разные типы фигуры – разные модели.
"Женский пуховик – это, конечно, не пиджак, где нужна строгая посадка по фигуре, – здесь попроще. Но если мы говорим о размерах, начиная с 50, стандарт уже не годится – тут мы стараемся разделять модели на верхний тип и нижний. Чтобы на разные фигуры садились", - поясняет Татьяна.
Верхний и нижний типы женской фигуры – это, говоря по-простому, те самые "яблоко" и "груша".

Секреты курточного глянца

Во всех линейках пуховиков ACADEMYCLOTHES есть и модный глянец, и матовые ткани. Спросом пользуются оба вида: женщины среднего возраста и старше отдают предпочтение матовой, а глянец – больше для молодежи.
"Матовая ткань не полнит. Она хорошо идет на большие размеры. А глянец визуально добавляет объема. Вот на худеньких девушках он смотрится отлично. Большие размеры мы в глянце даже не шьем, - поделилась собеседница агентства. - Иногда молодые мужчины выбирают глянцевые куртки, хотя большинство все-таки за сдержанные матовые цвета. То есть глянец – это молодежная история. Ну и дети – им нужно, чтобы было ярко".
Швейная фабрика выпускает не только пуховики – сегодня в ее ассортименте верхняя одежда на все сезоны, а также спортивная и повседневная. Чтобы загрузка была равномерной, здесь выстроили работу по трем направлениям. Такому раскладу поспособствовала, с одной стороны, ярко выраженная сезонность основного товара, а с другой, реалии времени – уход ряда зарубежных производителей с российского рынка.
"Работа у людей должна быть круглый год. Поэтому мы отшиваем не только нашу марку, но и коллекции других российских компаний под их брендами. Когда импорт просел, это стало особенно актуально, - отметила специалист. - Теперь заказчик заранее узнает, когда мы меньше загружены, вписывается в наш график, и мы шьем пуховики уже для него, по его лекалам. Такие долгосрочные договоры дают стабильность. А третье крупное направление – это экипировка спортивных команд. Тут тоже уход импорта сыграл свою роль, и мы отлично чувствуем себя на этом поле".
© Фото предоставлено ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMY CLOTHES), ОмскНачальный этап раскроя. Закройщик рассекает настил, чтобы потом перенести крой под ленточный нож
Начальный этап раскроя. Закройщик рассекает настил, чтобы потом перенести крой под ленточный нож
© Фото предоставлено ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMY CLOTHES), Омск
Начальный этап раскроя. Закройщик рассекает настил, чтобы потом перенести крой под ленточный нож

Спортсмены и швейники: командная игра в интересах импортозамещения

По словам Татьяны, они хорошо работают с омскими молодежными командами, со знаменитым хоккейным клубом "Авангард" и их школой, с волейболистами и баскетболистами Омской области и не только.
"Нам очень нравится работать со спортсменами. Это интересно. Допустим, волейболисты, баскетболисты – это же люди высокого роста, им готовую одежду не купить. Вот они заказывают у нас те же пуховики, другие куртки и понимают, что и рукав будет длинный, и плечи широкие. Все пожелания учитываем. Если на северную команду шьем, пересчитываем набивку для пуховиков, меняем граммовку, чтобы им и на морозе было комфортно, и в аэропортах-автобусах – они же много ездят. И им разная одежда нужна: спортивные костюмы – на тренировки и игры, пуховики, комбинезоны, толстовки, бомберы", - перечисляет Татьяна.
© Фото предоставлено ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMY CLOTHES), ОмскЧемпионат мира по биатлону в Ханты-Мансийске. Судьи и волонтеры одеты в пуховики производства омской швейной компании
Чемпионат мира по биатлону в Ханты-Мансийске. Судьи и волонтеры одеты в пуховики производства омской швейной компании
Чемпионат мира по биатлону в Ханты-Мансийске. Судьи и волонтеры одеты в пуховики производства омской швейной компании
© Фото предоставлено ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMY CLOTHES), Омск
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© Фото предоставлено ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMY CLOTHES), ОмскХоккейный клуб "Югра" (Ханты-Мансийск) экипирован омской швейной компанией
Хоккейный клуб Югра (Ханты-Мансийск) экипирован омской швейной компанией
Хоккейный клуб "Югра" (Ханты-Мансийск) экипирован омской швейной компанией
© Фото предоставлено ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMY CLOTHES), Омск
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© Фото предоставлено ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMY CLOTHES), ОмскВсероссийская зимняя спартакиада в Омске. Омичи – в пуховиках, сшитых омской швейной компанией
Всероссийская зимняя спартакиада в Омске. Омичи – в пуховиках, сшитых омской швейной компанией
Всероссийская зимняя спартакиада в Омске. Омичи – в пуховиках, сшитых омской швейной компанией
© Фото предоставлено ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMY CLOTHES), Омск
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Чемпионат мира по биатлону в Ханты-Мансийске. Судьи и волонтеры одеты в пуховики производства омской швейной компании
© Фото предоставлено ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMY CLOTHES), Омск
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Хоккейный клуб "Югра" (Ханты-Мансийск) экипирован омской швейной компанией
© Фото предоставлено ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMY CLOTHES), Омск
2 из 3
Всероссийская зимняя спартакиада в Омске. Омичи – в пуховиках, сшитых омской швейной компанией
© Фото предоставлено ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMY CLOTHES), Омск
3 из 3
Компания работает с нижневартовским "Самотлором", с алтайскими командами, со спортивными комитетами Ханты-Мансийска – с ними начали сотрудничать еще к Сурдлимпиаде-2015 (одевали не только спортсменов, но и судей, волонтеров), шили на биатлонистов.
"Для команд это получается быстрее и дешевле, чем импорт закупать. И отчетность проще. А нам как приятно, когда они присылают фотографии со сборов и соревнований в нашей форме! И пишут: "Мы победили!" Это очень духоподъемно – мы все радуемся и гордимся, чувствуем себя причастными", - признается специалист.

О насущном: главный дефицит – швеи

Вернемся, однако, к пуховикам. По словам Татьяны Ивановой, это сложный ассортимент. Для его пошива требуются квалицированные специалисты. Особенно остро стоит вопрос со швеями. Проблема актуальна не только для России – для всего постсоветского пространства. Работа сидячая, тяжелая – молодежь не идет.
"Омск, конечно, не Иваново, но тоже швейный город. При этом головная боль у всех одна – притока молодежи почти нет, коллективы возрастные. Если для пошива постельного белья, домашней одежды активно привлекают надомников – в основном, женщин, которые сидят с маленькими детьми, то пуховик дома не сошьешь. У нас на производстве тоже костяк старый: около 30 человек, если считать художников, конструкторов, технологов, закройщиков, инженеров, менеджеров, и 20 швей – этого мало. Поэтому тех же пуховиков мы шьем до одной тысячи изделий в месяц, а хотелось бы больше", - сетует Татьяна.
© Фото предоставлено ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMY CLOTHES), ОмскШвейный цех, пошив пуховиков
Швейный цех, пошив пуховиков
© Фото предоставлено ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMY CLOTHES), Омск
Швейный цех, пошив пуховиков
Вот и пытаются держать зарплаты на высоком уровне и радуются, что молодые женщины из декретных отпусков все-таки возвращаются на фабрику.

Опт и розница за пределами Омска

Сегодня одежду компании покупают преимущественно оптом. Границы Омска она перешагнула давно. Правда, вопреки ожиданиям, основным потребителем стала Центральная Россия (лидер по закупке – Москва), а не восточные регионы страны.
"Мы же примерно посередине России находимся, но уже за Уралом. Думали, с учетом климата восток наш товар больше заинтересует. Но нет – главный заказчик Москва. В розницу тоже продаем. С маркетплейсами временно не работаем – там большое значение имеет сезонность, нужно приноравливаться, давать скидки, чтобы конкурировать с китайским товаром, а мы и так держим демократичные цены, - подчеркивает коммерческий директор. - Поэтому люди просто звонят нам, спрашивают, как купить пуховик напрямую и договариваются о рознице. Вот сейчас отправляем заказ девушке в город Долгопрудный".
© Фото предоставлено ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMY CLOTHES), ОмскЧемпионат мира по биатлону в Ханты-Мансийске. Организаторы – в пуховиках омской швейной компании
Чемпионат мира по биатлону в Ханты-Мансийске. Организаторы – в пуховиках омской швейной компании
© Фото предоставлено ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMY CLOTHES), Омск
Чемпионат мира по биатлону в Ханты-Мансийске. Организаторы – в пуховиках омской швейной компании
 
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