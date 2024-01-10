https://ria.ru/20240110/pukhoviki-1920342172.html

Пуховики из Омска: на слякотную зиму и сибирские морозы

Пуховики из Омска: на слякотную зиму и сибирские морозы - РИА Новости, 10.01.2024

Пуховики из Омска: на слякотную зиму и сибирские морозы

А есть ли в современных пуховиках пух? Почему люди выбирают зимний пуховик без пуха? Греет ли синтетический наполнитель так же хорошо, как натуральный? Сколько... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T09:00

2024-01-10T09:00

2024-01-10T09:00

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А есть ли в современных пуховиках пух? Почему люди выбирают зимний пуховик без пуха? Греет ли синтетический наполнитель так же хорошо, как натуральный? Сколько пуховиков нужно "для счастья"? Об этом и многом другом – в материале корреспондента РИА Новости Карины Ивашко, который посвящен насущному запросу сезона – "купить пуховик", а заодно и секретам отечественного производства популярного товара.В сибирском Омске есть свой бренд верхней одежды – ACADEMYCLOTHES. Название латиницей – производство российское. Весомую часть ассортимента составляют пуховики: товар сезонный, но очень востребованный, ведь зима в России больше, чем зима. А в Сибири – и подавно.Были челноки, а стали швейникиЛюбопытно, что начинался бизнес как семейный. Только вот к швейному делу отношения не имел. Муж и жена работали по торговой части: возили из Турции верхнюю одежду."История нашего швейного производства началась в 2000 году. Очень уж тогда курс доллара был нестабилен. А опыт уже был большой. У нас были свои магазины в Омске – мы видели, что люди покупают, какие ткани хотят. Да и климат у нас особый – морозы бывают сильные, и одежда нужна соответствующая. Вот и задумались о том, чтобы не зависеть от закупки, от Турции, а начать шить самим – под наши зимы. Поскольку профильного образования у нас не было, решили шить мужские куртки – конструктивно они проще, чем женские", - вспоминает историю создания производства коммерческий директор ООО "Швейная фирма "Эрида" (бренд ACADEMYCLOTHES) Татьяна Иванова.По ее словам, на тот момент в команде было пять человек: они с мужем, две швеи, технолог и конструктор одежды в одном лице. Модель разработали самую простую, сшили – и спрос пошел. Далее коллектив развивался, рос, постепенно в линейке появились женские куртки, а в 2017 году – первая детская коллекция. Поначалу работали на обычных швейных машинах, позже технику обновили, закупили многоголовочное вышивальное оборудование, стегальное – для стеганых курток и пальто."Вначале мы отшивали куртки на свой город. Так как у нас были магазины, люди по привычке приходили к нам за импортным товаром, а мы торговали уже своим ассортиментом. Этот круг покупателей мы постарались сохранить. Под их запросы стали шить пуховики. Помню, сначала было недоверие – люди просили выйти на крылечке постоять, проверить, не холодно ли будет в нашем пуховике. Сейчас в Омске нас хорошо знают", - поделилась Татьяна.Важной вехой в развитии фабрики оказался 2016 год, когда омичи зарегистрировали собственную торговую марку - ACADEMYCLOTHES- и стали создавать свои линейки верхней одежды.Пуховик без пуха: название старое – технологии новыеСегодня о пуховиках компания знает все. Раньше здесь шили их с натуральным пухом, а теперь перешли на биопух. Оказывается, это выбор современного покупателя."Сейчас почти все зимние пуховики – российские, китайские, европейские – на биопухе. Биопух, экопух – у разных производителей разные названия. Сырье может немножко отличаться, но, по сути, это одно и то же – высокоизвитое синтетическое волокно. Очень тонкое, имеет спиральную основу, которая создает воздушную прослойку – она и греет, и это роднит его с натуральным пухом. Но ничего натурального там нет, - констатирует Татьяна. - Зато есть свои плюсы: экопух не сбивается в комочки, при стирке все остается на местах. А пуховик с натуральным пухом, вы знаете, надо правильно стирать, сушить особым образом, каждый раз разбивать комочки, а людей любая лишняя работа пугает".Вдобавок к этому, птичий пух – материал с большой миграцией, найдет лазейку, чтобы вырваться на свободу, даже из самых плотных ячеек. К тому же китайские пуховики низкого качества в свое время подорвали доверие людей к природному пуху. Еще один важный аргумент в пользу пуха синтетического – гипоаллергенность.Между тем сама Татьяна считает, что для сибиряков лучше все же иметь два варианта: на сырую грязную погоду – биопух, чтобы можно было часто стирать, а на морозы до минус тридцати – натуральный."Натуральный пух все равно самый лучший наполнитель. Он дышит, обладает большой теплоемкостью. А зайдете в помещение – вам не будет так жарко, как в биопухе. Но даже детям сейчас предпочитают брать зимний пуховик без пуха. Нет на него спроса. Для европейской зимы – на минус 10-15 – биопуха вполне достаточно. Но у нас Сибирь, и, если шьем для северян, увеличиваем количество наполнителя. И для детей делаем в пересчете на натуральный пух. Для сравнения: если биопуха на пуховик идет 600 граммов, натурального можно 400-450. И по теплоемкости они будут одинаковые", - поясняет собеседница РИА Новости.А, может, дело еще и в цене?.. И в ней тоже, так как натуральный пух стоит в разы дороже, подтверждает специалист. Существенно влияют на цену пуховика и мембранные ткани, очень популярные сейчас – для экстрима, профработ в суровых условиях, для горнолыжного туризма. Они не пропускают влагу внутрь и отводят ее от тела. В зависимости от свойств ткани и среди мембран большой разбег по цене: чем выше влаго- и паронепроницаемость, тем вещь дороже.Это к вопросу об очень дорогих пуховиках и тканях. Омичи же стараются держать качество на уровне в довольно бюджетной ценовой категории. Следят за модными тенденциями, но создавать стремятся свое."За выбор моделей отвечает художник: изучает тенденции, отрисовывает свои варианты – играет со стежкой, фурнитурой, подбирает ткани. Потом подключаются конструктор, технолог, руководство. Художники – они же люди творческие: идут вперед, предлагают экстравагантные вещи. И надо совместить их фантазию с реальностью, чтобы модель была коммерческой. В итоге в обсуждении участвует весь коллектив. Допустим, мы утвердили модель, пошили опытный образец – смотрим. Нередко художник его дорабатывает – шьем второй и даже третий образец. И если люди говорят, что купили бы себе, мужу, ребенку, значит, можно запускать модель в производство", - рассказала коммерческий директор компании.Климат и менталитет голосуют за наше – российскоеКогда рынок наводняет Китай с его объемами производства, конкурировать с ним сложно, но можно. Что касается европейских коллекций, тут отечественному производителю на руку свои климатические условия."Смотришь европейские пуховики – на моделях туфли на высоком каблуке, большие английские воротники, распахнутое горло… Красиво, но явно не для наших условий: в таком только до машины добежать. Непрактично. А все-таки у нас люди хотят купить пуховик, в котором будет тепло и комфортно. Да и менталитет имеет значение. Мужчины наши чаще консервативны. Не станут они такие яркие расцветки носить, как предлагают известные бренды. Черный, темно-синий – вот наши постоянные хиты", - со знанием дела говорит Татьяна.Ассортимент пуховых курток и пальто у омской швейной компании довольно широк. Ощутимо больше, правда, женских моделей. Оно и понятно: женщины хотят разнообразия, и шить на них интереснее – простор для фантазии шире, не скрывает сооснователь швейной фабрики. Плюс есть тонкости: на разные типы фигуры – разные модели."Женский пуховик – это, конечно, не пиджак, где нужна строгая посадка по фигуре, – здесь попроще. Но если мы говорим о размерах, начиная с 50, стандарт уже не годится – тут мы стараемся разделять модели на верхний тип и нижний. Чтобы на разные фигуры садились", - поясняет Татьяна.Верхний и нижний типы женской фигуры – это, говоря по-простому, те самые "яблоко" и "груша".Секреты курточного глянцаВо всех линейках пуховиков ACADEMYCLOTHES есть и модный глянец, и матовые ткани. Спросом пользуются оба вида: женщины среднего возраста и старше отдают предпочтение матовой, а глянец – больше для молодежи."Матовая ткань не полнит. Она хорошо идет на большие размеры. А глянец визуально добавляет объема. Вот на худеньких девушках он смотрится отлично. Большие размеры мы в глянце даже не шьем, - поделилась собеседница агентства. - Иногда молодые мужчины выбирают глянцевые куртки, хотя большинство все-таки за сдержанные матовые цвета. То есть глянец – это молодежная история. Ну и дети – им нужно, чтобы было ярко".Швейная фабрика выпускает не только пуховики – сегодня в ее ассортименте верхняя одежда на все сезоны, а также спортивная и повседневная. Чтобы загрузка была равномерной, здесь выстроили работу по трем направлениям. Такому раскладу поспособствовала, с одной стороны, ярко выраженная сезонность основного товара, а с другой, реалии времени – уход ряда зарубежных производителей с российского рынка."Работа у людей должна быть круглый год. Поэтому мы отшиваем не только нашу марку, но и коллекции других российских компаний под их брендами. Когда импорт просел, это стало особенно актуально, - отметила специалист. - Теперь заказчик заранее узнает, когда мы меньше загружены, вписывается в наш график, и мы шьем пуховики уже для него, по его лекалам. Такие долгосрочные договоры дают стабильность. А третье крупное направление – это экипировка спортивных команд. Тут тоже уход импорта сыграл свою роль, и мы отлично чувствуем себя на этом поле".Спортсмены и швейники: командная игра в интересах импортозамещенияПо словам Татьяны, они хорошо работают с омскими молодежными командами, со знаменитым хоккейным клубом "Авангард" и их школой, с волейболистами и баскетболистами Омской области и не только."Нам очень нравится работать со спортсменами. Это интересно. Допустим, волейболисты, баскетболисты – это же люди высокого роста, им готовую одежду не купить. Вот они заказывают у нас те же пуховики, другие куртки и понимают, что и рукав будет длинный, и плечи широкие. Все пожелания учитываем. Если на северную команду шьем, пересчитываем набивку для пуховиков, меняем граммовку, чтобы им и на морозе было комфортно, и в аэропортах-автобусах – они же много ездят. И им разная одежда нужна: спортивные костюмы – на тренировки и игры, пуховики, комбинезоны, толстовки, бомберы", - перечисляет Татьяна.Компания работает с нижневартовским "Самотлором", с алтайскими командами, со спортивными комитетами Ханты-Мансийска – с ними начали сотрудничать еще к Сурдлимпиаде-2015 (одевали не только спортсменов, но и судей, волонтеров), шили на биатлонистов."Для команд это получается быстрее и дешевле, чем импорт закупать. И отчетность проще. А нам как приятно, когда они присылают фотографии со сборов и соревнований в нашей форме! И пишут: "Мы победили!" Это очень духоподъемно – мы все радуемся и гордимся, чувствуем себя причастными", - признается специалист.О насущном: главный дефицит – швеиВернемся, однако, к пуховикам. По словам Татьяны Ивановой, это сложный ассортимент. Для его пошива требуются квалицированные специалисты. Особенно остро стоит вопрос со швеями. Проблема актуальна не только для России – для всего постсоветского пространства. Работа сидячая, тяжелая – молодежь не идет."Омск, конечно, не Иваново, но тоже швейный город. При этом головная боль у всех одна – притока молодежи почти нет, коллективы возрастные. Если для пошива постельного белья, домашней одежды активно привлекают надомников – в основном, женщин, которые сидят с маленькими детьми, то пуховик дома не сошьешь. У нас на производстве тоже костяк старый: около 30 человек, если считать художников, конструкторов, технологов, закройщиков, инженеров, менеджеров, и 20 швей – этого мало. Поэтому тех же пуховиков мы шьем до одной тысячи изделий в месяц, а хотелось бы больше", - сетует Татьяна.Вот и пытаются держать зарплаты на высоком уровне и радуются, что молодые женщины из декретных отпусков все-таки возвращаются на фабрику.Опт и розница за пределами ОмскаСегодня одежду компании покупают преимущественно оптом. Границы Омска она перешагнула давно. Правда, вопреки ожиданиям, основным потребителем стала Центральная Россия (лидер по закупке – Москва), а не восточные регионы страны."Мы же примерно посередине России находимся, но уже за Уралом. Думали, с учетом климата восток наш товар больше заинтересует. Но нет – главный заказчик Москва. В розницу тоже продаем. С маркетплейсами временно не работаем – там большое значение имеет сезонность, нужно приноравливаться, давать скидки, чтобы конкурировать с китайским товаром, а мы и так держим демократичные цены, - подчеркивает коммерческий директор. - Поэтому люди просто звонят нам, спрашивают, как купить пуховик напрямую и договариваются о рознице. Вот сейчас отправляем заказ девушке в город Долгопрудный".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

омск, одежда, россия, сделано с умом