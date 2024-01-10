https://ria.ru/20240110/protokol-1920457559.html
Суд закрыл рассмотрение протокола о приостановке работы клуба "Мутабор"
Суд закрыл рассмотрение протокола о приостановке работы клуба "Мутабор" - РИА Новости, 10.01.2024
Суд закрыл рассмотрение протокола о приостановке работы клуба "Мутабор"
Лефортовский суд Москвы закрыл рассмотрение протокола о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в клубе "Мутабор" во время вечеринки блогера Анастасии... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:37
2024-01-10T10:37
2024-01-10T10:37
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы закрыл рассмотрение протокола о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в клубе "Мутабор" во время вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство удовлетворить", - огласил решение судья Антон Каргальцев. На рассмотрении в закрытом режиме настаивала юрист клуба "Мутабор", так как в деле имеются личные данные и диагноз в карте инфицированного больного. Именно из-за присутствия на вечеринке этого человека Роспотребнадзор составил протокол на ООО "Арт центр" по статье 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания), идентифицировав его личность по кассовому чеку за пиво, оплаченное им своей банковской картой. По этому протоколу юрлицу грозит либо штраф от 30 до 50 тысяч рублей, либо приостановка деятельности на срок до 90 суток. Представитель "Мутабора" накануне рассказала РИА Новости, что у клуба есть время до 20 января, чтобы устранить нарушения, и соответствующие мероприятия уже ведутся. В конце декабря организованная Ивлеевой вечеринка в столичном клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей по статье 20.2.2 (организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка) КоАП РФ. Рэпер Vacío (Николай Васильев), который щеголял на вечеринке в носке на половом органе, сперва был арестован на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафован на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, а затем арестован еще на 10 суток за неповиновение сотруднику полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, Васильев сообщил правозащитникам, что после ареста его отвезли в военкомат, где вручили повестку.* Запрещенная в РФ экстремистская организация
https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html
https://ria.ru/20231229/galich-1918927555.html
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происшествия, москва, россия, анастасия ивлеева
Шоубиз, Происшествия, Москва, Россия, Анастасия Ивлеева
Суд закрыл рассмотрение протокола о приостановке работы клуба "Мутабор"
Суд в Москве закрыл рассмотрение протокола о приостановке работы клуба "Мутабор"
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы закрыл рассмотрение протокола о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в клубе "Мутабор" во время вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство удовлетворить", - огласил решение судья Антон Каргальцев.
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На рассмотрении в закрытом режиме настаивала юрист клуба "Мутабор", так как в деле имеются личные данные и диагноз в карте инфицированного больного. Именно из-за присутствия на вечеринке этого человека Роспотребнадзор составил протокол на ООО "Арт центр" по статье 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания), идентифицировав его личность по кассовому чеку за пиво, оплаченное им своей банковской картой.
По этому протоколу юрлицу грозит либо штраф от 30 до 50 тысяч рублей, либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Представитель "Мутабора" накануне рассказала РИА Новости, что у клуба есть время до 20 января, чтобы устранить нарушения, и соответствующие мероприятия уже ведутся.
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В конце декабря организованная Ивлеевой вечеринка в столичном клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей по статье 20.2.2 (организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка) КоАП РФ.
Рэпер Vacío (Николай Васильев), который щеголял на вечеринке в носке на половом органе, сперва был арестован на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафован на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, а затем арестован еще на 10 суток за неповиновение сотруднику полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, Васильев сообщил правозащитникам, что после ареста его отвезли в военкомат, где вручили повестку.
* Запрещенная в РФ экстремистская организация
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