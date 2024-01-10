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В школе на Кубани провели беседу после сценки, где ученик сыграл Снегурочку - РИА Новости, 10.01.2024
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10:41 10.01.2024 (обновлено: 10:53 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/proisshestvie-1920458438.html
В школе на Кубани провели беседу после сценки, где ученик сыграл Снегурочку
В школе на Кубани провели беседу после сценки, где ученик сыграл Снегурочку - РИА Новости, 10.01.2024
В школе на Кубани провели беседу после сценки, где ученик сыграл Снегурочку
Профилактические беседы проведены со старшеклассниками в школе Динского района Кубани после новогодней сценки, где ученик сыграл Снегурочку, для недопущения... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:41
2024-01-10T10:53
общество
динской район
дед мороз
квн
снегурочка
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КРАСНОДАР, 10 янв – РИА Новости. Профилактические беседы проведены со старшеклассниками в школе Динского района Кубани после новогодней сценки, где ученик сыграл Снегурочку, для недопущения подобной ситуации в будущем, сообщила РИА Новости начальник управления образования Динского района Марина Ежкова. Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, где Дед Мороз и Снегурочка разыгрывают миниатюру для остальных учащихся в спортзале школы №2 в станице Динской. При этом в роли Снегурочки предстал подросток, который танцует, снимает с себя части костюма и крутится вокруг посоха Деда Мороза. Некоторых родителей такое перевоплощение якобы возмутило. При этом РИА Новости в администрации района заявили, что миниатюру разыграла школьная команда КВН, а на видео попала инсценировка мультфильма "Ну, погоди!" в новогодней интерпретации. При этом жалоб от родителей учеников на новогоднюю сценку, по данным властей, не поступало. "В целях недопущения впредь подобной ситуации с ребятами проведены беседы о недопустимости использования в своих выступлениях сюжетов, которые могут быть определены как противоправные", - рассказала Ежкова.
https://ria.ru/20231227/snegurochka-1918411845.html
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общество, динской район, дед мороз, квн, снегурочка
Общество, Динской район, Дед Мороз, КВН, Снегурочка
В школе на Кубани провели беседу после сценки, где ученик сыграл Снегурочку

На Кубани провели беседу после сценки, где школьник сыграл Снегурочку

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкСувенир Снегурочка
Сувенир Снегурочка - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Сувенир Снегурочка. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 10 янв – РИА Новости. Профилактические беседы проведены со старшеклассниками в школе Динского района Кубани после новогодней сценки, где ученик сыграл Снегурочку, для недопущения подобной ситуации в будущем, сообщила РИА Новости начальник управления образования Динского района Марина Ежкова.
Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, где Дед Мороз и Снегурочка разыгрывают миниатюру для остальных учащихся в спортзале школы №2 в станице Динской. При этом в роли Снегурочки предстал подросток, который танцует, снимает с себя части костюма и крутится вокруг посоха Деда Мороза. Некоторых родителей такое перевоплощение якобы возмутило. При этом РИА Новости в администрации района заявили, что миниатюру разыграла школьная команда КВН, а на видео попала инсценировка мультфильма "Ну, погоди!" в новогодней интерпретации. При этом жалоб от родителей учеников на новогоднюю сценку, по данным властей, не поступало.
"В целях недопущения впредь подобной ситуации с ребятами проведены беседы о недопустимости использования в своих выступлениях сюжетов, которые могут быть определены как противоправные", - рассказала Ежкова.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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ОбществоДинской районДед МорозКВНСнегурочка
 
 
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