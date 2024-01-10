https://ria.ru/20240110/prestuplenie-1920608004.html

СМИ: в Киеве нашли мертвыми бывшую замгенпрокурора Колинько и ее дочь

СМИ: в Киеве нашли мертвыми бывшую замгенпрокурора Колинько и ее дочь - РИА Новости, 10.01.2024

СМИ: в Киеве нашли мертвыми бывшую замгенпрокурора Колинько и ее дочь

Бывшую заместительницу генерального прокурора Украины Ольгу Колинько и ее дочь нашли мертвыми в Киеве, пишет издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T20:02

2024-01-10T20:02

2024-01-10T22:30

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киев

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леонид кучма

павел лазаренко

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бывшую заместительницу генерального прокурора Украины Ольгу Колинько и ее дочь нашли мертвыми в Киеве, пишет издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в силовых структурах."В Киеве в собственном жилье нашли мертвой бывшую заместительницу генпрокурора Украины Ольгу Михайловну Колинько, а ее дочь Ярославу в квартире рядом", — говорится в материале.По данным издания, тело экс-замгенпрокурора обнаружили 10 января. Соседи вызвали работников ЖЭКа из-за потопа в подъезде. Они в присутствии полиции взломали дверь в квартиру погибшей, поскольку никто не открывал.Отмечается, что Ольге Колинько был 71 год, она тяжело болела и не выходила на улицу. За ней ухаживала дочь, которую нашли мертвой в соседней квартире, также принадлежавшей семье. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняющая причины смерти женщин, указывается в публикации.Как сообщило СМИ, Колинько занимала пост замгенпрокурора Украины дважды, возглавляла комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при президенте Леониде Кучме, вела несколько громких дел. В частности, была одним из главных следователей по делу экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко, позднее осужденного в США. Больше всего запомнилась как "гонитель экс-генпрокурора Святослава Пискуна", обвинив его в параллельной коммерческой деятельности во время работы на своем посту.

https://ria.ru/20231218/vsu-1916478993.html

https://ria.ru/20231106/ukraina-1907778921.html

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в мире, украина, киев, сша, леонид кучма, павел лазаренко